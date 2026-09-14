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घर पर कैसे बनाएं मेरठ की मशहूर नानखटाई? जान लें रेसिपी

मेरठ की नानखटाई अपने स्वाद और खुशबू के लिए काफी पसंद की जाती है. अब मेरठ की नानखटाई को बाजार से खरीदने के बजाय आप घर पर भी आसानी से बाजार जैसी तैयार कर सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश का मेरठ सिर्फ अपने ऐतिहासिक महत्व और खान-पान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खास मिठाइयों और बेकरी आइटम्स के लिए भी जाना जाता है. यहां की नानखटाई भी लोगों के बीच काफी पसंद की जाती है. ऊपर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम नानखटाई चाय के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है. इसका स्वाद घी, मैदा और चीनी के सही मिश्रण से आता है. अगर आपको भी नानखटाई पसंद है तो इसके लिए हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है थोड़ी सी सामग्री और कुछ आसान स्टेप्स की मदद से इसे घर पर भी बनाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं घर पर मेरठ जैसी स्वादिष्ट नानखटाई बनाने का आसान तरीका.

नानखटाई के लिए चाहिए ये सामान

नानखटाई बनाने के लिए सबसे पहले सारी सामग्री तैयार कर लें. इसके लिए 1 कप मैदा, आधा कप बेसन, करीब आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप घी, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ी सी इलायची पाउडर ले सकते हैं. ऊपर से सजाने के लिए बादाम या पिस्ता के छोटे टुकड़े भी रख लें. ध्यान रखें कि घी बहुत ज्यादा पिघला हुआ न हो. सामग्री की मात्रा सही रखने से नानखटाई का आटा आसानी से तैयार होगा और बिस्किट का स्वाद भी अच्छा आएगा.

सबसे पहले तैयार करें नानखटाई का आटा

एक बड़े बर्तन में मैदा, बेसन और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके घी डालते हुए सभी चीजों को हाथ से मिलाएं. मिश्रण को तब तक गूंथें जब तक यह एक साथ आने न लगे. ध्यान रखें कि आटे को बहुत ज्यादा सख्त न करें. अगर मिश्रण सूखा लग रहा है तो थोड़ा घी और डाल सकते हैं. तैयार मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि हाथ में दबाने पर आसानी से आकार लिया जा सके.

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नानखटाई को दें गोल आकार

अब तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. हर लोई को हथेली के बीच हल्का दबाकर गोल और थोड़ा चपटा आकार दें. इसके ऊपर चाकू से हल्का सा निशान बना सकते हैं. अब ऊपर से बादाम या पिस्ता के छोटे टुकड़े लगाएं. इस स्टेप में नानखटाई को बहुत ज्यादा चपटा न करें, क्योंकि बेक होने के दौरान इसका आकार थोड़ा बदल सकता है. सभी नानखटाई तैयार होने के बाद उन्हें बेकिंग ट्रे पर थोड़ी दूरी बनाकर रखें.

सही तापमान पर करें बेक

ओवन को पहले से करीब 170-180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें. अब ट्रे को ओवन में रखकर नानखटाई को करीब 12-18 मिनट तक बेक करें. समय ओवन और नानखटाई के आकार के हिसाब से थोड़ा कम-ज्यादा हो सकता है. जब ऊपर से हल्का सुनहरा रंग दिखाई देने लगे तो इन्हें बाहर निकाल लें. नानखटाई को बहुत ज्यादा गहरा भूरा होने तक बेक करने की जरूरत नहीं है. बाहर निकालने के बाद इन्हें कुछ देर ठंडा होने दें, क्योंकि ठंडी होने पर इनका टेक्सचर और बेहतर हो जाता है.

चाय के साथ सर्व करें मेरठ वाली नानखटाई

नानखटाई ठंडी होने के बाद इसे चाय या दूध के साथ सर्व कर सकते हैं. घर पर बनी नानखटाई की खुशबू और स्वाद बाजार के बिस्किट से अलग महसूस होगा. अगर आप इसे कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हैं तो पूरी तरह ठंडी होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में रखें. इसमें नमी नहीं जानी चाहिए, वरना नानखटाई जल्दी नरम हो सकती है. घर आए मेहमानों को चाय के साथ सर्व करने के लिए भी यह एक आसान और स्वादिष्ट विकल्प है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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