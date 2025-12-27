क्या है तंदूरी पराठे बनाने का बेस्ट तरीका, तेल की जगह पानी का कैसे करें यूज

तंदूरी पराठे भारतीय रसोई की एक ऐसी खास मिठास और टेस्ट की पहचान हैं, जिन्हें हर कोई पसंद करता है. परंपरागत तरीके से बनाए गए तंदूरी पराठे अपनी खुशबू, हल्का कुरकुरा बाहरी हिस्सा और सुनहरा रंग के लिए मशहूर हैं. यह सभी विशेषताएं आमतौर पर तेल या घी के यूज से ही आती हैं. लेकिन आज के समय में, जब लोग कम फैट वाले और हेल्दी खाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हम तंदूरी पराठे तेल या घी का यूज किए बिना भी बना सकते हैं और उन्हें टेस्टी और नरम बना सकते हैं?

खाना पकाने में तेल का काम सिर्फ टेस्ट बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह पराठे की सतह को जल्दी भूरा बनाने, हीट को समान रूप से फैलाने और उसकी बाहरी परत को कुरकुरा बनाने में भी मदद करता है. वहीं, पानी का यूज इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देता है. इसमें सतह पर नमी और भाप की भूमिका बहुत जरूरी होती है. पानी की मदद से हम कम फैट में भी नरम और टेस्टी पराठे तैयार कर सकते हैं.

क्या है तंदूरी पराठे बनाने का बेस्ट तरीका

तंदूरी पराठे बनाने का बेस्ट तरीका पानी से तंदूरी पराठे बनाना है. पानी तंदूरी पराठों की बनावट और टेस्ट को बनाने में कई तरह से योगदान देता है.पानी की मदद से सतह का तापमान जल्दी नहीं बढ़ता. जब पानी भाप बनता है, तो यह ताप को नियंत्रित करता है और पराठे को जलने से बचाता है. पानी स्टार्च और आटे के ग्लूटेन को सक्रिय करता है, जिससे पराठा नरम और हल्का बनता है. तेल की तरह पानी टेस्ट नहीं जोड़ता, लेकिन यह पराठे का असली गेहूं का टेस्ट बनाए रखता है. तेल से बनने वाले पराठों में मैलार्ड ब्राउनिंग अधिक होती है, जिससे वह गहरे रंग और कुरकुरे बनते हैं. पानी से पकाने पर यह प्रक्रिया धीमी होती है, इसलिए पराठे हल्के भूरे रंग के और नरम रहते हैं.

पानी से तंदूरी पराठे बनाने की आसान रेसिपी

1. आटा गूंथना - सबसे पहले मैदा या गेहूं के आटे में नमक डालकर थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए आटा गूंथ लें. गूंथने के बाद आटा नरम और लचीला होना चाहिए. इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि ग्लूटेन अच्छे से विकसित हो जाए.

2. आटे को बेलना - गूंथे हुए आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को गोल डिस्क के आकार में बेलें. बेलते समय सतह पर चिपकने से बचने के लिए हल्का सा सूखा आटा छिड़क सकते हैं.

3. तवा गर्म करना - एक भारी तवा या नॉन-स्टिक पैन को मध्यम आंच पर अच्छी तरह गर्म करें.

4. पानी लगाना - बेलने के बाद पराठे के एक तरफ हल्का सा पानी छिड़कें या ब्रश से लगाएं. पानी लगी सतह को नीचे की ओर तवे पर रखें.

5. पकाना - जब पराठे में बुलबुले दिखाई दें, तो उसे पलट दें और जरूरत अनुसार थोड़े पानी की बूंदें डाल सकते हैं. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पानी न डालें, वरना पराठा गीला हो जाएगा.

6. नरम दबाव देना - पराठे को हल्का सा दबाते हुए तब तक पकाएं जब तक वह पूरी तरह से तवे से न छू ले.

