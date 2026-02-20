हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Roti Noodles Recipe: बासी रोटी से कैसे बनाएं चटपटी चाऊमीन? बच्चों का दिल जीत लेगी यह डिश

Homemade Fast Food: बासी रोटी को अक्सर लोग फेंक देते हैं. चलिए आज आपको बताते हैं कि आप इसका कैसे चटपटी चाउमीन तैयार कर सकते हैं, जिसको बच्चों के साथ बड़े भी चाव से खाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Feb 2026 05:41 PM (IST)
How To Make Chowmein From Leftover Roti: रसोई में असली हुनर तब नजर आता है जब हम बचे हुए खाने से भी कुछ नया और मजेदार बना लें. अक्सर रात की बची रोटियां अगले दिन किसी को खास पसंद नहीं आतीं. एक ही चीज को दोबारा उसी अंदाज में परोस दिया जाए तो घरवालों का मन भी नहीं करता. लेकिन अगर उसी बासी रोटी को नया ट्विस्ट दे दिया जाए, तो वही साधारण चपाती सबकी फेवरेट बन सकती है. आमतौर पर लोग बची रोटियों से रोटी का चूरा या उपमा बना लेते हैं, लेकिन इस बार उन्हें चाइनीज ट्विस्ट देकर कुछ अलग ट्राई किया जा सकता है. इसमें रोटी चाऊमीन या रोटी नूडल्स स्वाद में लाजवाब होती है और खासकर बच्चों को खूब पसंद आती है. यह डिश जल्दी बनती है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती. लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आप इसका चाउमीन कैसे बना सकते हैं. 

कैसे बना सकते हैं रोटी का नूडल्स?

अगर आप रोटी का नूडल्स बनाने की सोच रहे हैं, तो इसे बनाना बेहद आसान है. सबसे पहले बची हुई रोटियों को फोल्ड कर लें और उन्हें पतली-पतली लंबी स्ट्रिप्स में काट लें, बिल्कुल नूडल्स की तरह. इसके बाद अब आपको एक कड़ाही या पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें. इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालकर हल्का भून लें. इसके बाद अपनी पसंद की सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी या प्याज डालें और तेज आंच पर हल्का क्रंची रहने तक पकाएं. जब आपको लगे कि यह पक गया है, तो इसको उतार दें.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MasterChef Pankaj Bhadouria (@masterchefpankajbhadouria)

कैसे लाएं चाइनीज स्वाद?

अब बारी है असली चाइनीज स्वाद की. पैन में एक चम्मच सोया सॉस, थोड़ा टमाटर केचप और कुछ बूंदें विनेगर डालें. चाहें तो थोड़ा चिली सॉस भी मिला सकते हैं, ताकि स्वाद और चटपटा हो जाए. नमक और काली मिर्च डालकर सब कुछ अच्छी तरह मिला लें. जब मसाला तैयार हो जाए, तब कटी हुई रोटियों को इसमें डालकर 2-3 मिनट तक अच्छे से टॉस करें, ताकि सारी सॉस रोटी में अच्छी तरह मिल जाए.

कुछ ही मिनटों में आपकी बासी रोटी की चटपटी चाऊमीन तैयार है. यह डिश शाम के स्नैक, बच्चों के टिफिन या अचानक लगी भूख के लिए परफेक्ट ऑप्शन है. सबसे अच्छी बात यह है कि इससे फूड वेस्टेज भी नहीं होता और घर के लोग भी खुश रहते हैं. इसलिए अगली बार आप घर की रोटी फेंकने से पहले उसको कुछ अलग बनाने की ट्राई करें, जिसको बच्चों के साथ-साथ बड़े लोग भी खूब खाना पसंद करते हैं.

Published at : 20 Feb 2026 05:41 PM (IST)
Roti Noodles Recipe Leftover Roti Chowmein Leftover Chapati Recipe
