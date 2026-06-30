घर पर ऐसे बनाएं कटहल बिरयानी, नॉनवेज लवर भी छोड़ देंगे चिकन मटन?

Kathal Biryani Recipe : बिरयानी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. खुशबूदार बासमती चावल, मसालों की महक और हल्की आंच पर पकी बिरयानी का टेस्ट हर किसी को पसंद आता है. आमतौर पर लोग चिकन, मटन या वेज बिरयानी खाते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो कटहल की बिरयानी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है.

आजकल कटहल की बिरयानी वेजिटेरियन लोगों के बीच काफी पसंद की जा रही है. कटहल को कई लोग वेजिटेरियन मटन भी कहते हैं. इसकी बनावट और टेस्ट काफी हद तक नॉनवेज जैसा महसूस होता है. यही वजह है कि यह डिश नॉनवेज पसंद करने वाले लोगों को भी पसंद आ सकती है. अगर आप घर पर कुछ अलग और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो कटहल की बिरयानी जरूर ट्राई करें. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि घर पर कटहल की बिरयानी कैसे बनाएं.

घर पर कटहल की बिरयानी कैसे बनाएं?

कटहल की बिरयानी बनाने के लिए हमेशा कच्चे कटहल का इस्तेमाल करें. सबसे पहले कटहल को अच्छी तरह छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. ध्यान रखें कि कटहल काटने से पहले अपने हाथों, चाकू और कटिंग बोर्ड पर सरसों का तेल लगा लें. इससे कटहल का चिपचिपा रस हाथों और बर्तनों में नहीं चिपकेगा. इसके बाद कटहल को हल्का उबाल लें या फिर नमक डालकर थोड़ा फ्राई कर लें. इससे उसका कच्चापन खत्म हो जाता है और टेस्ट भी बेहतर हो जाता है.

चावल ऐसे करें तैयार

बासमती चावल को अच्छी तरह धोकर लगभग 30 मिनट तक पानी में भिगो दें. इसके बाद एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें नमक, तेज पत्ता, दालचीनी और इलायची डालें. अब चावल को लगभग 70 प्रतिशत तक पका लें और फिर पानी निकालकर अलग रख दें. ध्यान रखें कि चावल पूरी तरह न पकें, क्योंकि बाद में इन्हें हल्की आंच पर भी पकाना होता है.

ऐसे तैयार करें मसाला

अब एक कढ़ाई में तेल या घी गर्म करें. इसमें जीरा, तेज पत्ता, लौंग और इलायची डालकर तड़का लगाएं. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह पकाएं फिर टमाटर डालकर मसाला तैयार करें. जब मसाला अच्छी तरह पक जाए, तब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला डालें.अब इसमें पहले से तैयार किया हुआ कटहल डालकर मसालों में अच्छी तरह मिलाएं. आप चाहें तो इसमें थोड़ा दही भी मिला सकते हैं. इसके बाद इसे कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, जिससे कटहल में मसालों का टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए.

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अब बिरयानी को इस तरह पकाएं

बिरयानी को पकाने के लिए एक भारी तले का बर्तन लें. इसमें सबसे पहले कटहल के मसाले की एक परत बिछाएं. इसके ऊपर आधे पके चावल की एक परत लगाएं. अब ऊपर से थोड़ा केसर वाला दूध, घी, फ्राई किया हुआ प्याज और बादाम-काजू डालें.

इसी तरह दो से तीन परतें तैयार करें. इसके बाद बर्तन को अच्छी तरह ढक दें.चाहें तो ढक्कन को आटे से सील भी कर सकते हैं जिससे भाप बाहर न निकले. अब इसे धीमी आंच पर लगभग 10 से 20 मिनट तक पकाएं. इससे चावल और मसालों का टेस्ट आपस में अच्छी तरह मिल जाता है और बिरयानी का फ्लेवर कई गुना बढ़ जाता है. जब बिरयानी पूरी तरह तैयार हो जाए, तो इसे गर्मागर्म निकालें और रायते या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें.

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