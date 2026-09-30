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घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा फालूदा? किन चीजों की पड़ेगी जरूरत

अगर आप घर पर बाजार जैसा फालूदा बनाना चाहते हैं, तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है. बस दूध, सेवई, मलाई और रोज सिरप जैसी चीजों से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 30 Sep 2026 07:12 PM (IST)
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फालूदा एक ठंडा पेय होता है, जो भारत में काफी लोकप्रिय है. इसे आमतौर पर खाना खाने के बाद डिसर्ट के रुप में खाया जाता है. खासकर इसे गर्मियों के मौसम में बेहद पसंद किया जाता है. हालांकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि घर पर फालूदा बनाना मुश्किल होता है या यह एक मेहनत वाला काम है. लेकिन असल में ऐसा नहीं है कुछ आम सामग्री के साथ आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं.

फालूदा को उसके क्रिमी और पिंक टेक्चर के लिए जाना जाता है. अगर आप घर पर भी वहीं स्वाद और रंग के साथ फालूदा बनाने चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कॉर्नफ्लोर या आरारोट, रोज सिरप, काजू-बदाम, मलाई, सब्जा के बीज और दूध की आवश्यकता होती है. ऐसे में आइए जानते है फालूदा बनाने की आसान रेसिपी.

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फालूदा सेवई तैयार करें

शुरुआत करने से पहले सब्जा के बीज को 30 मिनट के लिए भिगों दें, यह फूलने के बाद जेली जैसे दिखने लगते हैं. अब एक बर्तन में कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ मिलाएं. इसका एक पतला घोल तैयार करें और धीमी आंच पर चलाते रहें. घोल को तब तक पकाएं जब तक वह ट्रांसपेरेंट न हो जाएं. अब एक बड़े बर्तन में ढेर सारा ठंडा पानी और बर्फ के टुकड़े रखें और घोल को सेवई बनाने वाली मशीन या किसी कोन में भरकर ठंडे बर्फ वाले पानी में सेवई के रूप में तैयार करें. सेवई को 30 मिनट तक ठंडे पानी में रहने दें.

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फालूदा मिल्क करें तैयार

फालूदा को टेस्टी उसका मिल्क बनाता है. ऐसे में फालूदा मिल्क तैयार करने के लिए ताजा दूध को गर्म करें और उसमें अपने अनुसार शुगर मिलाए. इसे थोड़ी देर तक अच्छी तरह चलाते रहें. जब दूध हल्का गाढ़ा होने लगे तब गैस बंद कर दें और उसमें अपने अनुसार रोज सिरप मिलाएं. मिल्क का गुलाबी रंग आने तक उसे चलाएं और अब ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

फालूदा ग्लास को सजाएं

फालूदा ग्लास को तैयार करने के लिए उसमें सबसे नीचे 1 बड़ा चम्मच रोज सिरप डालें. इसके बाद उसमें भीगे हुए सब्जा के बीज डालें और उसके बाद तैयार की हुई सेवई रखें. अब आप अपने अनुसार रबड़ी या मलाई मिला सकते हैं. अब इसमें तैयार किया हुआ रोज मिल्क डालें और अंत में अपनी पसंदीदा आइस्क्रिम का स्कूप रखें. अंत में आप इसे सजाने के लिए ड्राई फ्रूट्स और टूटी-फ्रूटी डाल सकते हैं. इससे यह बेहद सुंदर लगता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 30 Sep 2026 07:12 PM (IST)
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