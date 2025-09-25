हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडDussehra Celebration: दशहरा सेलिब्रेशन को बनाएं खास, ये 5 ट्रेडिशनल मिठाइयां त्योहार को बना देंगी और भी स्पेशल

Dussehra Celebration: दशहरा सेलिब्रेशन को बनाएं खास, ये 5 ट्रेडिशनल मिठाइयां त्योहार को बना देंगी और भी स्पेशल

Dussehra Celebration: यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. दशहरे का त्योहार न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हर किसी को एक साथ मिलकर जश्न मनाने और खुशियों को बांटने का मौका भी देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 25 Sep 2025 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

Dussehra Celebration: दशहरा भगवान राम की रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इस पर्व के साथ नवरात्रि का समापन भी हो जाता है. दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है. यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना जाता है. दशहरे का त्योहार न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हर किसी को एक साथ मिलकर जश्न मनाने और खुशियों को बांटने का मौका भी देता है.

दशहरा हो या कोई भी त्योहार भारत में हर त्योहार की सबसे खास बात मिठाइयां होती हैं. कोई भी खुशी, कोई भी त्योहार मिठाई के बिना अधूरा लगता है. ऐसे में इस दशहरे पर अगर आप अपने परिवार और दोस्तों को कुछ खास पारंपरिक और टेस्ट मिठाइयों से खुश करना चाहते हैं तो पांच पारंपरिक मिठाइयां आपके त्योहार को और भी खास बना सकती हैं. चलिए जानते हैं कि कौन सी 5 पारंपरिक मिठाइयों से दशहरा सेलिब्रेशन स्पेशल बनाएं. 
 
1. नारियल की बर्फी – नारियल की बर्फी दशहरे और दुर्गा पूजा पर अक्सर घरों में बनाई जाती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले घिसा हुआ नारियल लें, इसमें स्वादानुसार चीनी मिलाएं. इसे एक भारी तले की कड़ाही में डालकर पकाएं. जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, तो इसमें इलायची पाउडर और काजू डालें. अब इसे एक थाली में फैला दें और ठंडा होने दें. ठंडा होते ही इसे चौकोर टुकड़ों में काट लें और इसके बाद आपकी घर में बनी नारियल की बर्फी तैयार है. 

2. मोतीचूर के लड्डू – मोतीचूर के लड्डू दशहरे की एक बहुत ही खास मिठाई मानी जाती है. खासकर उत्तर भारत में यह त्योहार के दिन पूजा के बाद लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है. इसे बनाने के लिए बेसन के घोल को छोटे-छोटे बूंदों में तलकर चाशनी में भिगोया जाता है फिर इसमें इलायची पाउडर, कटे हुए पिस्ते-बादाम डाले जाते हैं और हाथों से गोल लड्डू बनाए जाते हैं. ये इतने टेस्टी होते हैं कि एक बार खाया तो बार-बार खाने का मन करेगा और ये आपके दशहरा सेलिब्रेशन को भी स्पेशल बनाते हैं. 

3. मेवे की खीर – खीर भारतीय त्योहारों का एक क्लासिक हिस्सा है. खासकर जब उसमें ढेर सारे मेवे मिलाए जाएं तो यह और भी खास बन जाती है. इस दशहरा सेलिब्रेशन को स्पेशल बनाने के लिए खीर भी बेस्ट ऑप्शन है. इसे बनाने के लिए दूध को मीडियम आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं. इसमें बारीक कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और थोड़ी सी इलायची डालें. जब खीर गाढ़ी हो जाए तो इसमें चीनी मिलाएं और अच्छी तरह चलाएं. आप चाहें तो थोड़ा सा केसर भी मिला सकते हैं. ठंडी या गरम, दोनों तरह से परोसी जा सकती है. 

4. बेसन की बर्फी - बेसन की बर्फी पारंपरिक मिठाइयों में से एक है. कई जगह बेसन के लड्डू भी बनाए जाते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में मीडियम आंच पर सुनहरा और खुशबूदार होने तक भूनें फिर उसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं और घी लगी थाली में फैलाएं, इसके बाद ठंडा होने पर अपने अनुसार साइज में काट लें. 

5. जलेबी – जलेबी एक ऐसी मिठाई है जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है. दशहरे पर जलेबी खाना एक परंपरा सी बन गई है, खासकर मुंबई और गुजरात के इलाकों में दशहरे पर जलेबी काफी ज्यादा खाई जाती है. इसे घर में बनाने के लिए मैदे का खमीर उठाया हुआ घोल तैयार करें और इसे गरम तेल में तलें फिर इन्हें चीनी की चाशनी में कुछ सेकंड के लिए डालें. 

Published at : 25 Sep 2025 03:21 PM (IST)
