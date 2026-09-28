घर पर कैसे बनाएं बिहार का फेमस चोखा? आ जाएगा मजा

बिहार का लिट्टी-चोखा देशभर में पसंद किया जाने वाला पारंपरिक खाना है. इसमें भुनी हुई लिट्टी के साथ चोखा परोसा जाता है. चोखा बनाने के लिए आमतौर पर बैंगन, आलू और टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी खासियत इसका भुना हुआ स्वाद और सरसों के तेल की खुशबू होती है. अगर आप घर पर बिहारी स्वाद लेना चाहते हैं तो चोखा बनाना काफी आसान है. इसे रोटी या पराठे के साथ भी खाया जा सकता है.

सबसे पहले भून लें बैंगन और टमाटर

चोखा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बैंगन और 2 से 3 टमाटर ले लें. बैंगन को धोकर उसके ऊपर हल्का सा तेल लगाएं और गैस की आंच पर चारों तरफ से अच्छी तरह भूनें. बैंगन की बाहरी परत काली होने और अंदर से नरम होने तक इसे भूनना जरूरी है.टमाटर को भी गैस पर या तवे पर भून सकते हैं. भुनने के बाद बैंगन और टमाटर को थोड़ी देर ठंडा होने दें. इसके बाद बैंगन का जला हुआ छिलका उतार लें. टमाटर का छिलका भी निकालकर दोनों को अच्छी तरह मैश कर लें. अगर आपके पास गैस पर सीधे भूनने की सुविधा नहीं है तो बैंगन और टमाटर को तवे या ओवन में भी रोस्ट किया जा सकता है. हालांकि गैस पर भूनने से इसमें खास स्मोकी स्वाद आता है.

अब आलू और मसालों के साथ करें तैयार

अब 2 से 3 उबले हुए आलू लें और उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें भुना हुआ बैंगन और टमाटर मिला दें. इसके बाद बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक डालें. अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक और नींबू का रस डालें. सबसे जरूरी चीज इसमें सरसों का तेल है. करीब एक से दो चम्मच सरसों का तेल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो इसे छोड़ा भी जा सकता है. इसी तरह हरी मिर्च की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा की जाती है.

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लिट्टी या रोटी के साथ करें सर्व

सारी सामग्री अच्छी तरह मिलाने के बाद आपका बिहारी स्टाइल चोखा तैयार है. इसे कुछ देर रखने से सभी मसालों का स्वाद अच्छी तरह मिल जाता है. चोखे को गर्मागर्म लिट्टी के साथ परोसा जाता है. लिट्टी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालकर उसके साथ चोखा परोसा जाए तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है. अगर घर पर लिट्टी बनाने का समय नहीं है तो चोखे को रोटी, पराठे या सादा चावल के साथ भी खाया जा सकता है. चोखा बनाने की खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें आसानी से घर में मिल जाती हैं. बैंगन, आलू और टमाटर को अच्छी तरह भूनना और आखिर में सरसों का तेल डालना इसके स्वाद को खास बनाता है. इसलिए अगली बार जब कुछ देसी और स्वादिष्ट खाने का मन करे तो घर पर बिहारी स्टाइल चोखा जरूर बनाकर देखें.

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