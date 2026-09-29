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केला खाने का सही समय क्या, सुबह या शाम? जानें

केला पोषक तत्वों से भरपूर फल है लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि इसे सुबह या शाम कब खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है? ऐसे में जानिए केले के सेवन का सही समय और जरूरी बातें.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 29 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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केला ऐसा फल है जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भी भरता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटैशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे नाश्ते, वर्कआउट से पहले या बाद और शाम के स्नैक के तौर पर भी खाया जाता है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि केला खाने का सही समय सुबह है या शाम?

दरअसल, केले को खाने का कोई एक तय समय सभी लोगों के लिए सही नहीं होता. इसे कब खाना बेहतर रहेगा, यह आपकी दिनचर्या, भूख और खाने की दूसरी चीजों पर भी निर्भर करता है. फिर भी कुछ समय ऐसे हैं जब केला आपकी डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है.

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सुबह केला खाना कैसा है?

सुबह केला खाना कई लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं. अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं या नाश्ते के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता, तो केला एक आसान और जल्दी खाने वाला फल है. हालांकि, केवल केला खाकर लंबे समय तक रहने के बजाय इसे संतुलित नाश्ते का हिस्सा बनाना बेहतर होता है. आप केले को ओट्स, दही, दूध या कुछ नट्स के साथ ले सकते हैं. इससे नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी शामिल हो जाते हैं.

वर्कआउट से पहले भी खा सकते हैं

अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो केला एक सुविधाजनक प्री-वर्कआउट स्नैक हो सकता है. इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को जल्दी इस्तेमाल होने वाली एनर्जी उपलब्ध कराने में मदद करते हैं. वर्कआउट से कितनी देर पहले केला खाना चाहिए, यह व्यक्ति की पाचन क्षमता और एक्सरसाइज के प्रकार पर निर्भर करता है. कुछ लोगों को इसे एक्सरसाइज से करीब 30 से 60 मिनट पहले खाना सुविधाजनक लगता है.

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शाम को केला खाना सही है या नहीं?

शाम के समय भी केला खाया जा सकता है. अगर शाम को भूख लगती है तो बिस्किट, चिप्स या ज्यादा मीठे स्नैक्स की जगह फल लेना एक बेहतर विकल्प होता है. केला पेट भरने में मदद करता है और इसे आसानी से साथ भी ले जाया जा सकता है. यह मानना सही नहीं है कि शाम को केला खाने से हर व्यक्ति को नुकसान होगा. हालांकि, अगर केला खाने के बाद आपको पेट भारी लगना, गैस या किसी तरह की परेशानी होती है, तो अपने शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए.

केले के साथ इन बातों का रखें ध्यान

केला पौष्टिक फल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे जरूरत से ज्यादा खाना चाहिए. संतुलित डाइट में अलग-अलग फल, सब्जियां, प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल करना जरूरी है. अगर आपको डायबिटीज है या डॉक्टर ने ब्लड शुगर को लेकर कोई खास डाइट बताई है, तो केले की मात्रा और उसे किस चीज के साथ खाना है, इस बारे में डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह लेना बेहतर होता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 29 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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