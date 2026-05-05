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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडProbiotic Rich Food: प्रोबायोटिक से भरपूर बांस की कोंपल का अचार, भारतीय खाने के लिए हल्का और हेल्दी विकल्प

Probiotic Rich Food: प्रोबायोटिक से भरपूर बांस की कोंपल का अचार, भारतीय खाने के लिए हल्का और हेल्दी विकल्प

Probiotic Rich Food: फर्मेंटेड बांस की कोंपल का अचार एक हल्का, स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है, जो प्रोबायोटिक गुणों से भरपूर होता है. आइए जानते है इसके बारे में

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 May 2026 09:25 AM (IST)
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 Probiotic Rich Food: भारतीय खाने में अचार का खास महत्व होता है, जो खाने का स्वाद और मजा दोनों बढ़ा देता है. लेकिन अब लोग ऐसे अचार की तलाश में हैं जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी अच्छा हो. इसी में फर्मेंटेड बांस की कोंपल का अचार एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है. यह अचार हल्का खट्टा होता है और खाने में ताजगी लाता है. खास बात यह है कि यह अचार पूर्वोत्तर भारत में काफी पसंद किया जाता है और अब धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी लोकप्रिय हो रहा है. 

बांस की कोंपल क्या होती है?

बांस की कोंपल बांस के पौधे का नरम हिस्सा होता है जिसे खाया जा सकता है. इसका स्वाद हल्का और मिट्टी जैसा होता है और इसका टेक्सचर कुरकुरा होता है. इस अचार को बनाने के लिए बांस की कोंपल को नमक और मसालों के साथ कुछ समय के लिए रखा जाता है, जिससे यह अपने आप फर्मेंट हो जाती है. इस प्रक्रिया में अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं जो इसे प्रोबायोटिक बनाते हैं. इसी वजह से यह अचार सिर्फ स्वाद ही नही बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. 

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साधारण अचार से क्यों है अलग?

यह फर्मेंटेशन ही इस अचार को सामान्य अचार से अलग बनाता है. सामान्य अचार में ज्यादा तेल और सिरका डाला जाता है, जिससे वह भारी हो जाता है. लेकिन बांस की कोंपल का यह अचार हल्का होता है और इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल होता है. यह प्राकृतिक तरीके से तैयार होता है, इसलिए इसे पचाना भी आसान होता है. इसका स्वाद खट्टा और हल्का होता है, जो रोज के खाने के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।

सेहत के लिए फायदे

फर्मेंटेड बांस की कोंपल का अचार एक हल्का और हेल्दी विकल्प है, जिसे बनाने में लगभग 20 मिनट की तैयारी और 10 मिनट का पकाने का समय लगता है, इसके बाद इसे 2 से 3 दिन तक फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है. यह रेसिपी करीब 1 जार के लिए होती है और हर सर्विंग में लगभग 40 से 60 कैलोरी मिलती है, जिससे यह वजन को ध्यान में रखने वालों के लिए भी सही माना जाता है. साथ ही यह अचार पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक तत्व होते हैं. ये पाचन को बेहतर बनाते हैं और आंतों को स्वस्थ रखते हैं. साथ ही यह कम कैलोरी वाला होता है और इसमें फाइबर भी होता है, जो वजन कम करने वालों के लिए अच्छा माना जाता है. खासकर गर्मी के मौसम में यह शरीर को हल्का और स्वस्थ रखने में मदद करता है.

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Published at : 05 May 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Healthy Diet Tips Homemade Pickle Recipe Nutrition Rich Food Bamboo Shoot Pickle Healthy Pickle Option
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