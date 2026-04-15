रीजेंसी एरा का फैशन ट्रेंड, रॉयल टच और रोमांटिक लुक के लिए ट्राई करें Bridgerton ज्वेलरी डिजाइन

fashion Trend Bridgerton Jewellery : आजकल फैशन की दुनिया में एक अलग ही तरह का जादू देखने को मिल रहा है. जिसमें पुराने दौर की शाही झलक और आज के मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मेल शामिल है. खासकर Bridgerton ने इस ट्रेंड को फिर से वापस ला दिया है. इस शो के शानदार बॉल, सिल्क के गाउन, और नाज़ुक ज्वेलरी ने लोगों को इतना एट्रेक्ट किया है कि अब हर कोई अपने लुक में वही रॉयल और रोमांटिक फील लाना चाहता है. लेकिन इस स्टाइल को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरा कॉस्ट्यूम पहन लें. इसके लिए आप हल्के-फुल्के, एलिगेंट टच के साथ उस रॉयल एहसास को अपने रोजमर्रा के लुक में शामिल कर सकते हैं. आज के समय में लोग ऐसी ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं जो सिर्फ सुंदर ही न लगे, बल्कि उसके पीछे कोई कहानी, इमोशन और क्लास भी हो. यही वजह है कि रीजेंसी एरा से प्रेरित ज्वेलरी फिर से ट्रेंड में है. तो आइए जानते हैं ऐसे ज्वेलरी स्टाइल्स के बारे में, जो आपको बिना ज्यादा मेहनत के आपको एक परफेक्ट रॉयल और रोमांटिक लुक देंगे.

रॉयल टच और रोमांटिक लुक के लिए Bridgerton ज्वेलरी डिजाइन

1. पर्ल ड्रॉप ईयररिंग्स - पर्ल हमेशा से रॉयल्टी का प्रतीक रहा है, लेकिन छोटे स्टड की जगह अब पर्ल ड्रॉप ईयररिंग्स ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. इनकी खासियत यह है कि ये चलते-फिरते हल्के से हिलते हैं और रोशनी में चमकते हैं, जिससे आपका लुक बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट लगता है. अगर आप सिंपल ड्रेस पहन रहे हैं, तो ये ईयररिंग्स आपके पूरे लुक को खास बना सकते हैं.

2. पेस्टल जेमस्टोन रिंग्स - रीजेंसी स्टाइल में सॉफ्ट और हल्के रंगों का बहुत महत्व है. जैसे बेबी ब्लू, हल्का गुलाबी, या पीच. मॉर्गेनाइट, एक्वामरीन, रोज क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों वाली रिंग्स देखने में बहुत सटल लेकिन बेहद क्लासी लगती हैं. ये ज्यादा चमकीली नहीं होतीं, लेकिन इन्हें देखने के बाद लोग दोबारा जरूर नोटिस करते हैं.

3. विंटेज स्टाइल लॉकेट - लॉकेट सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं होता, बल्कि यह एक इमोशनल पीस होता है. आजकल के लॉकेट्स में मॉडर्न टच के साथ विंटेज फील दी जाती है. जैसे छोटे डायमंड, खास शेप या पर्सनल एंग्रेविंग. इसे पहनने से ऐसा लगता है जैसे आप अपने साथ कोई खास याद या राज छुपाकर चल रहे हों.

4. ओवल सिग्नेट रिंग - सिग्नेट रिंग पहले के समय में पहचान और स्टेटस का प्रतीक हुआ करती थी. आज यह एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है. ओवल शेप वाली सिग्नेट रिंग बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट लगती है. चाहे आप इसे प्लेन गोल्ड में लें या छोटे स्टोन के साथ यह हर आउटफिट के साथ फिट बैठती है.

5. केमियो-इंस्पायर्ड पेंडेंट - केमियो ज्वेलरी पहले बहुत डिटेल्ड और ट्रेडिशनल हुआ करती थी, लेकिन अब इसे मॉडर्न ट्विस्ट दिया गया है. आजकल सिंपल और एब्स्ट्रेक्ट डिजाइन वाले केमियो पेंडेंट मिलते हैं, जो पुराने समय की झलक तो देते हैं, लेकिन बिल्कुल कॉस्ट्यूम जैसा नहीं लगते हैं. यही बैलेंस इसे खास बनाता है.

यह भी पढ़ें - Luxury Bag Dinosaur Collagen: नीलाम हो रहा डायनासोर के चमड़े से बना लग्जरी बैग, क्या आप लगाएंगे बोली?

6. लेयर्ड डेलिकेट चेन - अगर आप बिना ज्यादा भारी ज्वेलरी पहने रॉयल लुक चाहते हैं, तो लेयर्ड चेन एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें एक छोटी चेन (चोकर), एक मिड लेंथ पेंडेंट और एक लंबी पतली चेन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके लुक को बहुत ही ग्रेसफुल बना देता है. यह स्टाइल दिखने में सिंपल है लेकिन बहुत सोच-समझकर बनाया हुआ लगता है.

7. हेयर ज्वेलरी - हेयर ज्वेलरी अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, लेकिन यह आपके पूरे लुक को बदल सकती है. छोटे-छोटे पर्ल या डायमंड पिन्स, या गोल्डन हेयर कॉम्ब ये आपके हेयरस्टाइल को एक खास मौके जैसा बना देते हैं, भले ही आपने सिंपल कपड़े पहने हों.

क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है रीजेंसी ट्रेंड?

आज के समय में लोग सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि फीलिंग और कहानी भी फील करना चाहते हैं. ऐसी ज्वेलरी जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि पर्सनल और मीनिंगफुल भी हो वही ज्यादा पसंद की जा रही है. ऐसे में रीजेंसी एरा से प्रेरित ये ज्वेलरी स्टाइल्स बताते हैं कि स्टाइल का असली मतलब दिखावा नहीं है.

यह भी पढ़ें - Lakme Fashion Week: लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!