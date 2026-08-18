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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनEid Milad-un-Nabi Mehndi: ईद मिलादुन्नबी पर इन मेंहदी डिजाइंस को करें फॉलो,खूबसूरत दिखेंगे हाथ

Eid Milad-un-Nabi Mehndi: ईद मिलादुन्नबी पर इन मेंहदी डिजाइंस को करें फॉलो,खूबसूरत दिखेंगे हाथ

ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर अपने हाथों को दें खूबसूरत लुक, इन मेहंदी डिजाइंस से बढ़ाएं त्यौहार की रोनक.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 18 Aug 2026 10:27 PM (IST)
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Eid Milad-un-Nabi Mehndi: ईद मिलादुन्नबी का त्योहार खुशियों और उमंग के साथ मनाया जाता है. इस खास मौके पर हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए महिलाएं व लड़कियां मेहंदी लगाना बेहद पसंद करती हैं. इस ईद मिलादुन्नबी पर पुरानी मेहंदी डिजाइंस को साइड कर आप भी बनाएं नई ट्रेंडिंग मेहंदी. ये नई डिजाइंस आपके हाथों को हर बार से अलग और भी खूबसूरत लुक देंगी. 

ईद मिलादुन्नबी पर मेहंदी का महत्व 

ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर हाथों में मेहंदी लगाना खुशी, उत्साह और त्योहार मनाने का एक खूबसूरत तरीका है. इस दिन महिलाएं और युवतियां अपने हाथों को सुंदर मेहंदी डिजाइनों से सजाती हैं. मेहंदी त्योहार की खुशी को जाहिर करने के साथ-साथ हाथों की खूबसूरती भी बढ़ाती है. परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मेहंदी लगाना इस खास दिन की खुशियों को और बढ़ा देता है. त्योहार के मौके पर सजने-संवरने की यह परंपरा लोगों के बीच अपनापन और उत्साह का माहौल बनाती है. खूबसूरत फूलों, पत्तियों और पारंपरिक पैटर्न वाली मेहंदी डिजाइनों से हाथों को सजाना ईद की रौनक को और खास बना सकता है.

ट्राई करें ये न्यू डिजाइन

ईद मिलादुन्नबी के खास मौके पर हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप चांद-सितारे, फ्लोरल और अरेबिक पैटर्न वाली मेहंदी लगा सकती हैं. चांद और सितारा मोटिफ में क्रेसेंट मून के साथ छोटे चोटे  सितारे बनाए जाते हैं, जो हाथों को आकर्षक लुक देते हैं. वहीं फ्लोरल क्रेसेंट में चांद के साथ फूल-पत्तियों की बारीक डिजाइन बनाई जाती है. अगर आपको सिंपल और क्लासी डिजाइन पसंद है, तो अरेबिक बेल या सिर्फ उंगलियों पर मिनिमलिस्ट मेहंदी ट्राई कर सकती हैं. इसके अलावा हथेली के बीच मंडला आर्ट बनाकर उसके आसपास बारीक डिटेलिंग करने से भी हाथों को खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक दिया जा सकता है.

यह भी पढ़े : Grooming Tips : बिना ज्यादा पैसे खर्च किए कैसे दिखें एकदम क्लासी और अट्रैक्टिव? ग्रूमिंग के 5 अचूक टिप्स

ऐसे करें मेहंदी का रंग गहरा 

मेहंदी का रंग गहरा और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. मेहंदी लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करे और क्रीम या लोशन न लगाएं  इससे मेहंदी का रंग प्रभावित हो सकता है. मेहंदी सूखने के बाद नींबू-चीनी का घोल हल्के हाथों से मेहंदी पर लगाएं  और मेहंदी को कम से कम 6 से 8 घंटे या रातभर लगा रहने दें. सूखने के बाद मेहंदी को पानी से धोने के बजाय धीरे-धीरे खुरचकर हटाएं. इसके बाद कुछ घंटों तक हाथों को पानी से बचाने की कोशिश करें और जरूरत हो तो सरसों का तेल या बाम लगा सकते हैं इनकी गर्मी से मेहंदी का रंग निखार कर आता है . साथ ही आप लौंग के धुएं का भी उपयोग कर सकते हैं पर ध्यान रहे की लौंग के धुएं जैसे घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखें, क्योंकि ज्यादा गर्मी से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है.

यह भी पढ़े : Saree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका

 

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 18 Aug 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
Fashion Dark Mehndi Color Trending Mehndi Designs Eid Milad-un-Nabi Mehndi
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