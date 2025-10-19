हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशननीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा

नीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा

अंबानी परिवार ने 17 अक्टूबर को एंटीलिया में शानदार दिवाली पार्टी की. नीता अंबानी ने अपनी नातिन-पोती आदिया और वेदा को लक्ष्मी कहकर पुकारा. साथ ही, कहा कि बेटियां ही हमारे घरों की लक्ष्मी होती हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Oct 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के दौरान बॉलीवुड और बिजनेस जगत की हस्तियां अपनी चमक बिखेरती हैं. इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने आलीशान घर 'एंटीलिया' में 17 अक्टूबर को शानदार दिवाली पार्टी रखी, जहां परिवार के छोटे-छोटे सदस्यों ने सबका दिल जीत लिया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ambani Family (@ambani_update)

इस दौरान नीता अंबानी की नातिन आदिया (ईशा अंबानी की बेटी) और पोती वेदा (आकाश अंबानी की बेटी) ने अपनी क्यूटनेस से सबको हैरान कर दिया. नीता ने अपनी इन छोटी परी को 'लक्ष्मी' कहकर पुकारा, जो दीवाली के इस त्योहार पर बिल्कुल फिट नजर आया. 


नीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा

पार्टी के वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां ये छोटी राजकुमारियां एथनिक आउटफिट्स में इतनी प्यारी लग रही हैं कि इन्हें देखकर मुस्कान खुद-ब-खुद आ जाती है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ambani Family (@ambani_update)

पार्टी का नजारा किसी राजमहल से कम नहीं लगा. एंटीलिया को रंग-बिरंगी लाइट्स, फूलों की मालाओं और दीयों से सजाया गया था. हवा में मिठाइयों की खुशबू और पारंपरिक संगीत की धुनें घुली हुई थीं. नीता अंबानी ने पर्पल कलर की साड़ी में ग्रेसफुल लुक लिया था, जिसमें गोल्डन कढ़ाई और हैवी ज्वेलरी ने उन्हें रॉयल टच दिया. हालांकि, आदिया और वेदा ने लाइमलाइट लूट ली. 


नीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा

महज दो साल की आदिया ने पिंक लहंगे में ड्रेस अप किया था. लहंगे पर छोटे-छोटे फूलों की एम्ब्रॉयडरी और मैचिंग चूड़ियों में वह छोटी परी जैसी लगी. नीता अंबानी ने आदिया को गोद में उठाकर कहा, 'मेरी छोटी लक्ष्मी आ गई!' यह पल कैमरे में कैद हो गया.


नीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा

वेदा ने ग्रीन लहंगे में कमाल कर दिया. आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की इस छोटी गुड़िया ने लहंगे के साथ छोटे झुमके और पायल पहनी थी, जो उनके हर कदम पर खनक रही थी. वेदा ने पार्टी में नीता अंबानी के साथ डांस भी किया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है. 


नीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा

नीता अंबानी ने वेदा को भी 'मेरी लक्ष्मी' कहकर पुकारा और दोनों ने मिलकर छोटा-सा दीवाली गीत गाया. परिवार के बाकी सदस्यों ने भी एथनिक वियर में कमाल किया. ईशा अंबानी अपनी ड्रेस में ग्लैमरस नजर आईं तो श्लोका मेहता ने एलिगेंट अंदाज दिखाया. वहीं, राधिका मर्चेंट का लुक भी कमाल का रहा.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 11:26 AM (IST)
Mukesh Ambani Neeta Ambani Fashion News Diwali 2025
Embed widget