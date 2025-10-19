दिवाली के दौरान बॉलीवुड और बिजनेस जगत की हस्तियां अपनी चमक बिखेरती हैं. इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने आलीशान घर 'एंटीलिया' में 17 अक्टूबर को शानदार दिवाली पार्टी रखी, जहां परिवार के छोटे-छोटे सदस्यों ने सबका दिल जीत लिया.

इस दौरान नीता अंबानी की नातिन आदिया (ईशा अंबानी की बेटी) और पोती वेदा (आकाश अंबानी की बेटी) ने अपनी क्यूटनेस से सबको हैरान कर दिया. नीता ने अपनी इन छोटी परी को 'लक्ष्मी' कहकर पुकारा, जो दीवाली के इस त्योहार पर बिल्कुल फिट नजर आया.





पार्टी के वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां ये छोटी राजकुमारियां एथनिक आउटफिट्स में इतनी प्यारी लग रही हैं कि इन्हें देखकर मुस्कान खुद-ब-खुद आ जाती है.

पार्टी का नजारा किसी राजमहल से कम नहीं लगा. एंटीलिया को रंग-बिरंगी लाइट्स, फूलों की मालाओं और दीयों से सजाया गया था. हवा में मिठाइयों की खुशबू और पारंपरिक संगीत की धुनें घुली हुई थीं. नीता अंबानी ने पर्पल कलर की साड़ी में ग्रेसफुल लुक लिया था, जिसमें गोल्डन कढ़ाई और हैवी ज्वेलरी ने उन्हें रॉयल टच दिया. हालांकि, आदिया और वेदा ने लाइमलाइट लूट ली.





महज दो साल की आदिया ने पिंक लहंगे में ड्रेस अप किया था. लहंगे पर छोटे-छोटे फूलों की एम्ब्रॉयडरी और मैचिंग चूड़ियों में वह छोटी परी जैसी लगी. नीता अंबानी ने आदिया को गोद में उठाकर कहा, 'मेरी छोटी लक्ष्मी आ गई!' यह पल कैमरे में कैद हो गया.





वेदा ने ग्रीन लहंगे में कमाल कर दिया. आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की इस छोटी गुड़िया ने लहंगे के साथ छोटे झुमके और पायल पहनी थी, जो उनके हर कदम पर खनक रही थी. वेदा ने पार्टी में नीता अंबानी के साथ डांस भी किया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है.





नीता अंबानी ने वेदा को भी 'मेरी लक्ष्मी' कहकर पुकारा और दोनों ने मिलकर छोटा-सा दीवाली गीत गाया. परिवार के बाकी सदस्यों ने भी एथनिक वियर में कमाल किया. ईशा अंबानी अपनी ड्रेस में ग्लैमरस नजर आईं तो श्लोका मेहता ने एलिगेंट अंदाज दिखाया. वहीं, राधिका मर्चेंट का लुक भी कमाल का रहा.

