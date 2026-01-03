पतंगबाजी के शौकीनों के लिए गुड न्यूज! यहां लग रहा 3 दिन का मेला, जानें कैसे दिखाएं अपना हुनर

दिल्ली में पतंग उड़ाने की शौकीनों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से बांसेरा में तीन दिन का काइट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है. यह मेला 16 से 18 जनवरी तक चलेगा, जहां लोग खुले मैदान में पतंग उड़ाने के साथ-साथ पतंग के इतिहास और उनकी अहमियत के बारे में भी जान सकेंगे. इस इस काइट फेस्टिवल की थीम पतंग का इतिहास और महत्व रखी गई है.

इसके तहत एक विशेष पवेलियन भी बनाया जाएगा, जिसमें पतंग की शुरुआत से लेकर आज तक के सफर को दिखाया जाएगा. यहां अलग-अलग दौर की पतंगे, उनके आकार, इस्तेमाल होने वाले समान और उड़ाने के तरीकों को पैनल्स के जरिए समझाया जाएगा. भारत और विदेशों में प्रचलित पतंगों की झलक भी यहां देखने को मिलेगी.



दिल्ली के पतंग महोत्सव में क्या रहेगा खास?



दिल्ली के पतंग महोत्सव में एक खास गैलरी भी बनाई जाएगी. जिसमें बताया जाएगा कि कैसे पुराने समय में पतंग का इस्तेमाल युद्ध और सैन्य कामों में किया जाता था. इस गैलरी में निगरानी, मैसेज भेजना और राजनीतिक इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. इसके लिए स्केच, फोटो मॉडल और रेप्लिका भी प्रदर्शित किए जाएंगे. वहीं महोत्सव में हाई क्वालिटी फोटो एग्जिबिशन भी लगेगा, जिसमें देश-विदेश के पतंग महोत्सव, रिकॉर्ड बनाने वाली पतंगे, पारंपरिक पतंग संस्कृति और कलात्मक पतंग की तस्वीरें दिखाई जाएगी. इसके अलावा अलग-अलग डिजाइन और आकर की पतंगे भी प्रदर्शित होंगी, जिनके साथ उनकी जानकारी भी दी जाएगी.



खाने-पीने, लोक कला और बच्चों के लिए भी खास आयोजन



पतंग के अलावा मेले में खाने-पीने के स्टाॅल लगाए जाएंगे. अलग-अलग राज्यों से आए लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे. बच्चों के लिए खास खेल और एंटरटेनमेंट एक्टिविटी का भी इंतजाम किया जाएगा. इसके साथ ही पतंग, सुरक्षित डोर और उससे जुड़ा सामान खरीदने के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे. वहीं इस इंटरनेशनल पतंग महोत्सव में देश और विदेश के पतंग कलाकार हिस्सा लेंगे. आयोजन के दौरान पतंग परेड भी निकली जाएगी. जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल पतंगबाज शामिल होंगे. पूरे आयोजन के दौरान बांसेरा परिसर में आकर्षक थीम पर आधारित पतंग की सजावट भी देखने को मिलेगी. वहीं इस काइट फेस्टिवल में हर दिन लगभग 3000 विजिटर के आने की उम्मीद है.

आम लोगों की एंट्री रहेगी पूरी तरह फ्री

यह पतंग महोत्सव 16 जनवरी से 18 जनवरी तक बांसेरा में आयोजित किया जाएगा. 16 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4:30 बजे से होगी. इस आयोजन में आम लोगों की एंट्री पूरी तरह मुफ्त रखी गई है.

