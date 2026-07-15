INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलChina Companionship Economy: अकेलापन बना बिजनेस! चीन में लोग पैसे देकर खरीद रहे 'अपनापन', बदल रही मॉडर्न लाइफस्टाइल

China Companionship Economy: अकेलापन बना बिजनेस! चीन में लोग पैसे देकर खरीद रहे 'अपनापन', बदल रही मॉडर्न लाइफस्टाइल

China Companionship Economy: चीन में अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग पैसे देकर कंपेनियन हायर कर रहे हैं. कंपेनियनशिप इकॉनमी का यह नया ट्रेंड युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 15 Jul 2026 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

China Companionship Economy: आपने अक्सर सुना होगा कि अकेलापन कम करने के लिए लोग बाहर घूमने जाते हैं, अपने परिवार और दोस्तों से बात करते हैं. हालांकि, आपको जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि कोई अकेलापन दूर करने के लिए पैसे भी दे रहा है. जी हां, पैसे देकर अपना अकेलापन दूर करना. इन दिनों चीन में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसमें लोग अकेलेपन को एक बिजनेस की नजर से देखने लगे हैं. इसे उन्होंने 'कंपेनियनशिप इकॉनमी' का नाम दिया है, जिसका मतलब है साथ देने वाली कंपनी.

इसमें लोग किसी अजनबी को कुछ घंटों के लिए हायर करते हैं, ताकि वह उनके साथ समय बिताएं. उनकी बातें सुने और उन्हें अकेलापन महसूस न हो. हालांकि, बात यहीं तक सीमित नहीं है, इस सर्विस में लोग हाइकिंग पर भी जाते हैं, साथ में घूमने जाते हैं. कुल मिलाकर उनका काम बस एक-दूसरे का अकेलापन दूर करना होता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

कितना बड़ा है यह बिजनेस? 

इस सर्विस के पीछे की सबसे बड़ी वजह मॉडर्न लाइफस्टाइल है, यानी जो युवा अपने परिवार से दूर रहता है, काम के चक्कर में फंसा रहता है और घर-परिवार की चिंता में रहता है. उनका सहारा बनना और उन्हें अकेलेपन से दूर रखना ही इस सर्विस का मकसद है. इस कंपेनियनशिप इकॉनमी का कोई सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन सरकारी मीडिया के अनुमान के मुताबिक साल 2025 में इसकी कीमत करीब 50 अरब युआन यानी 7.4 अरब डॉलर के आसपास रही है.

यह काम ज्यादातर स्टूडेंट्स और युवा गिग वर्कर्स कर रहे हैं, जो डौयिन और श्याओहोंगशू जैसे सोशल मीडिया ऐप पर अपनी सर्विस का प्रचार करते हैं. इस सर्विस में केवल कामकाज से परेशान युवा या युवतियों के लिए ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप से परेशान लोग, हेल्थ इश्यू से जूझ रहे लोग और हर तरह की परेशानियों से गुजर रहे लोगों को भी शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ेंः क्या Millennials से ज्यादा फिट और हेल्दी है Gen Z? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

अकेलेपन के पीछे की असली वजह 

विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई सामाजिक वजहें हैं. चीन में लंबे समय से चल रही युवा बेरोजगारी की वजह से भी बहुत से ग्रेजुएट्स गिग वर्क की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिल पा रही. इसके अलावा इसके पीछे एक और बड़ी वजह है कि चीन में एक परिवार में एक बच्चा वाला नियम रहा है, जिसका असर यह हुआ कि कई बच्चों के भाई-बहन नहीं हैं. इसी वजह से वहां अकेलापन ज्यादा देखने को मिलता है. आज की जनरेशन में युवा अपनी परेशानियों को अपने परिवार और दोस्तों तक से शेयर करना पसंद नहीं करते, जिसके कारण वे अकेले ही रहते हैं. ऐसे में पैसे देकर किसी अनजान व्यक्ति से अपनी परेशानियां शेयर करना उन्हें ज्यादा आसान लगता है. यही वजह है कि यह सर्विस धीरे-धीरे लोगों के बीच चर्चा में आ रही है.

यह भी पढ़ेंः 9 हजार का खर्च अब सिर्फ 91 रुपये! सैंपल ले जा रहा ड्रोन और दवा भी करेगा डिलीवर

Published at : 15 Jul 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
LIfestyle CHINA China Companionship Economy Loneliness Business
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
China Companionship Economy: अकेलापन बना बिजनेस! चीन में लोग पैसे देकर खरीद रहे 'अपनापन', बदल रही मॉडर्न लाइफस्टाइल
अकेलापन बना बिजनेस! चीन में लोग पैसे देकर खरीद रहे 'अपनापन', बदल रही मॉडर्न लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल
Bihar Heli Tourism: बिहार में हेली टूरिज्म शुरू, सिर्फ ₹2100 में पटना तो ₹6000 में होगी कैमूर की हवाई सैर
बिहार में हेली टूरिज्म शुरू, सिर्फ ₹2100 में पटना तो ₹6000 में होगी कैमूर की हवाई सैर
लाइफस्टाइल
Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर ये 5 चीजें दान करने से चमक सकती है किस्मत, मिलेगा गुरु का आशीर्वाद
Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर ये 5 चीजें दान करने से चमक सकती है किस्मत, मिलेगा गुरु का आशीर्वाद
लाइफस्टाइल
How to Get Rid of Baby Lizards: क्या आपके घर में भी बढ़ गए हैं छिपकली के बच्चे? इन आसान हैक्स से मिनटों में भाग जाएंगे बाहर
क्या आपके घर में भी बढ़ गए हैं छिपकली के बच्चे? इन आसान हैक्स से मिनटों में भाग जाएंगे बाहर
Advertisement

वीडियोज

MG Hector Hawk PHEV vs Toyota Innova Hycross hybrid | #mghector #toyotainnova #autolive
Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Fire Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, ईवी स्कूटी में स्पार्किंग से हादसा, 2 लोगों की मौत
Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, ईवी स्कूटी में स्पार्किंग से हादसा, 2 लोगों की मौत
इंडिया
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
इंडिया
Explained: ब्रिटेन की व्हिस्की से पाउडर-क्रीम तक! क्या सस्ता हुआ और किसकी बढ़ेगी डिमांड, भारत-UK FTA से आपको क्या फायदा?
ब्रिटेन की व्हिस्की से लेकर पाउडर-क्रीम तक! भारत-UK FTA से क्या सस्ता हुआ और आपको क्या फायदा?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
बांकीपुर उपचुनाव: अब BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का रद्द होगा नामांकन? कोर्ट जा रही RJD, जानें मामला
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget