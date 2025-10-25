हम में से ज्यादातर लोग रोजाना खाने में रोटी जरूर खाते हैं.आमतौर पर हम गेहूं की रोटी ही खाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेहूं की रोटी के अलावा बेसन यानी चने के आटे से बनी रोटी भी न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होती है, बल्कि इसमें सेहत के कई बड़े राज छिपे हैं. यह रोटी प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है. खासकर डायबिटीज के मरीजों और वेट लॉस जर्नी वालों के लिए बेसन की रोटी किसी वरदान से कम नहीं है. तो चलिए जानते हैं कि बेसन की रोटी के कितने फायदे हैं.

बेसन की रोटी के कितने फायदे हैं

1. डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार - बेसन की रोटी का सबसे बड़ा फायदा है कि यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देती है. इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे शरीर में शुगर धीरे-धीरे रिलीज होती है. यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए यह रोटी बहुत फायदेमंद है. अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटिक है, तो गेहूं की जगह बेसन की रोटी देना एक स्मार्ट और हेल्दी चॉइस हो सकती है.

2. कोलेस्ट्रॉल को करता है कंट्रोल - बेसन में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. इससे हार्ट की बीमारियों का खतरा भी कम होता है. अगर आप अपने हार्ट की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो बेसन की रोटी आपके लिए सही ऑप्शन है.

3. वजन घटाने में असरदार - जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बेसन की रोटी बहुत मददगार होती है. इसमें मौजूद हाई प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है.डायट पर रहने वालों के लिए ये रोटी एक बढ़िया ऑप्शन है.

4. पाचन तंत्र को बनाए बेहतर - बेसन की रोटी पेट की सेहत का भी खास ख्याल रखती है. इसमें मौजूद फाइबर कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है और पाचन को बेहतर बनाता है. ये रोटी आंतों को साफ रखने में मदद करती है और हानिकारक टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालती है.

5. आयरन और जरूरी पोषण से भरपूर - बेसन न सिर्फ प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है, बल्कि इसमें आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं. यह शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया से बचाता है और हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखने में मदद करता है. महिलाओं और बच्चों के लिए यह रोटी खासतौर पर फायदेमंद है.

कैसे बनाएं बेसन की रोटी?

बेसन की रोटी बनाना भी बहुत आसान है. आप इसमें थोड़ा सा अजवाइन, नमक, हरी मिर्च, प्याज और धनिया मिलाकर आटा गूंथ सकते हैं. चाहें तो थोड़ा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं ताकि रोटी ठीक से बेल सके. इसे तवे पर सेंकें और घी या मक्खन के साथ गरमा-गरम परोसें.