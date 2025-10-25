हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलगेहूं नहीं बेसन की रोटी है सेहत का खजाना, डायबिटीज कंट्रोल से लेकर वजन कम करने तक जानिए इसके फायदे

गेहूं नहीं बेसन की रोटी है सेहत का खजाना, डायबिटीज कंट्रोल से लेकर वजन कम करने तक जानिए इसके फायदे

बेसन यानी चने के आटे से बनी रोटी भी न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होती है, बल्कि इसमें सेहत के कई बड़े राज छिपे हैं. यह रोटी प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 25 Oct 2025 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

हम में से ज्यादातर लोग रोजाना खाने में रोटी जरूर खाते हैं.आमतौर पर हम गेहूं की रोटी ही खाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेहूं की रोटी के अलावा बेसन यानी चने के आटे से बनी रोटी भी न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होती है, बल्कि इसमें सेहत के कई बड़े राज छिपे हैं. यह रोटी प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है. खासकर डायबिटीज के मरीजों और वेट लॉस जर्नी वालों के लिए बेसन की रोटी किसी वरदान से कम नहीं है. तो चलिए जानते हैं कि बेसन की रोटी के कितने फायदे हैं. 

बेसन की रोटी के कितने फायदे हैं

1. डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार - बेसन की रोटी का सबसे बड़ा फायदा है कि यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देती है. इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे शरीर में शुगर धीरे-धीरे रिलीज होती है. यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए यह रोटी बहुत फायदेमंद है. अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटिक है, तो गेहूं की जगह बेसन की रोटी देना एक स्मार्ट और हेल्दी चॉइस हो सकती है. 

2. कोलेस्ट्रॉल को करता है कंट्रोल - बेसन में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. इससे हार्ट की बीमारियों का खतरा भी कम होता है. अगर आप अपने हार्ट की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो बेसन की रोटी आपके लिए सही ऑप्शन है. 

3. वजन घटाने में असरदार - जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बेसन की रोटी बहुत मददगार होती है.  इसमें मौजूद हाई प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है.डायट पर रहने वालों के लिए ये रोटी एक बढ़िया ऑप्शन है. 

4.  पाचन तंत्र को बनाए बेहतर - बेसन की रोटी पेट की सेहत का भी खास ख्याल रखती है. इसमें मौजूद फाइबर कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है और पाचन को बेहतर बनाता है. ये रोटी आंतों को साफ रखने में मदद करती है और हानिकारक टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालती है. 

5. आयरन और जरूरी पोषण से भरपूर - बेसन न सिर्फ प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है, बल्कि इसमें आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं. यह शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया से बचाता है और हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखने में मदद करता है. महिलाओं और बच्चों के लिए यह रोटी खासतौर पर फायदेमंद है. 

कैसे बनाएं बेसन की रोटी?
बेसन की रोटी बनाना भी बहुत आसान है. आप इसमें थोड़ा सा अजवाइन, नमक, हरी मिर्च, प्याज और धनिया मिलाकर आटा गूंथ सकते हैं. चाहें तो थोड़ा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं ताकि रोटी ठीक से बेल सके. इसे तवे पर सेंकें और घी या मक्खन के साथ गरमा-गरम परोसें. 

Published at : 25 Oct 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
Roti Health Besan Roti LIfestyle Benefits Of Besan Roti Besan Roti Benefits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Star Cast Fees: अजय देवगन ने वसूली सबसे मोटी फीस, जानें- रकुल और आर माधवन सहित बाकी स्टार्स को कितनी मिली रकम
'दे दे प्यार दे 2' से अजय देवगन सहित बाकी स्टार कास्ट ने कितनी वसूली फीस, आ गई सारी डिटेल
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
जनरल नॉलेज
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
हेल्थ
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget