सिर्फ 1 हफ्ते में स्किन में आ जाएगा निखार, रात की ये आदतें बनेंगी आपकी गो-टू टिप्स

हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा खूबसूरत, हेल्दी और ग्लोइंग दिखे. इसके लिए अक्सर हम महंगे सीरम, क्रीम, फेशियल और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेने लगते हैं. हमारे घर में तरह-तरह के प्रोडक्ट्स की भरमार रहती है और हम सोचते हैं कि यही हमारी स्किन को चमकदार बनाएंगे. लेकिन सच ये है कि आपकी स्किन की असली खूबसूरती महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है.

एक अच्छी और हेल्दी स्किन पाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल और रात की आदतों पर ध्यान दें. खासकर नींद, पानी पीने, डाइट और स्मार्टफोन के यूज जैसी चीजें आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी और बाहर से ग्लोइंग बनाने में बहुत मदद करती हैं.अगर आप ये छोटी-छोटी आदतें अपनाते हैं, तो सिर्फ 1 हफ्ते में ही आप अपनी स्किन में फर्क महसूस कर सकते हैं. तो आइए उन आदतों के बारे में जानते हैं. जिन्हें अपनाकर आपकी स्किन निखार सकती है.

रात की ये आदतें बनेंगी आपकी गो-टू टिप्स

1. समय पर सोने की आदत डालें - हमारी स्किन रात में खुद को रिपेयर करती है. अगर आप देर रात तक जागते हैं, तो आपकी स्किन थकी-थकी और ड्राई लगने लगती है. इसलिए कोशिश करें कि रात 10 से 11 बजे के बीच सो जाएं. जब आप नियमित रूप से सही समय पर सोते हैं, तो आपकी स्किन अंदर से हेल्दी और बाहर से ग्लोइंग नजर आती है.

2. सोने से पहले पानी पिएं - हमारी स्किन को हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है. रात में सोने से लगभग 1 घंटे पहले एक गिलास पानी पीना आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज्ड रखता है और ड्राइनेस को कम करता है. हाइड्रेटेड स्किन न सिर्फ सॉफ्ट और स्मूद होती है, बल्कि सुबह भी फ्रेश महसूस कराती है.

3. चेहरे को साफ करके सोएं - दिनभर में हमारा चेहरा धूल, पसीना और मेकअप से ढका रहता है. अगर इसे रात में साफ न किया जाए तो पोर्स बंद हो जाते हैं और स्किन को सांस लेने का मौका नहीं मिलता. इसलिए रात में सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप एक हल्का फेस वॉश या माइल्ड क्लींजर यूज कर सकते हैं.

4. मॉइस्चराइजर का यूज करें - रात में हमारी स्किन नमी खो देती है. अगर आप हर रात सोने से पहले हल्का मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम लगाते हैं, तो आपकी स्किन सूखती नहीं है. साथ ही यह अगली सुबह आपकी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाता है.

5. फोन और लैपटॉप से दूरी बनाएं - रात को सोने से पहले अगर आप स्मार्टफोन या लैपटॉप यूज करते हैं, तो स्क्रीन की ब्लू लाइट आपकी नींद को प्रभावित करती है और स्किन को थका हुआ दिखाती है. इसलिए कोशिश करें कि सोने से 1 घंटे पहले से ही फोन और लैपटॉप को अलग रख दें.

6. रात में हल्का खाना खाएं - भारी और ऑयली खाना न केवल आपकी नींद को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी स्किन को भी थका हुआ दिखाता है. इसलिए रात में हल्का और हेल्दी खाना खाएं. जैसे सलाद, सूप या फल। इससे आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग बनी रहती है.

छोटी आदतों से बड़ा फर्क

ये सारी आदतें बहुत साधारण लग सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें रोजमर्रा की लाइफ में अपनाया जाए तो सिर्फ 7 दिनों में आपकी स्किन में फर्क नजर आने लगेगा. महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, बस अपनी नींद, पानी पीना, डाइट और स्किन की देखभाल को सही तरीके से अपनाना ही काफी है.

