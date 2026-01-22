हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीसिर्फ 1 हफ्ते में स्किन में आ जाएगा निखार, रात की ये आदतें बनेंगी आपकी गो-टू टिप्स

सिर्फ 1 हफ्ते में स्किन में आ जाएगा निखार, रात की ये आदतें बनेंगी आपकी गो-टू टिप्स

यही हमारी स्किन को चमकदार बनाएंगे. लेकिन सच ये है कि आपकी स्किन की असली खूबसूरती महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Jan 2026 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा खूबसूरत, हेल्दी और ग्लोइंग दिखे. इसके लिए अक्सर हम महंगे सीरम, क्रीम, फेशियल और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेने लगते हैं. हमारे घर में तरह-तरह के प्रोडक्ट्स की भरमार रहती है और हम सोचते हैं कि यही हमारी स्किन को चमकदार बनाएंगे. लेकिन सच ये है कि आपकी स्किन की असली खूबसूरती महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है.

एक अच्छी और हेल्दी स्किन पाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल और रात की आदतों पर ध्यान दें. खासकर नींद, पानी पीने, डाइट और स्मार्टफोन के यूज जैसी चीजें आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी और बाहर से ग्लोइंग बनाने में बहुत मदद करती हैं.अगर आप ये छोटी-छोटी आदतें अपनाते हैं, तो सिर्फ 1 हफ्ते में ही आप अपनी स्किन में फर्क महसूस कर सकते हैं.  तो आइए उन आदतों के बारे में जानते हैं. जिन्हें अपनाकर आपकी स्किन निखार सकती है. 

रात की ये आदतें बनेंगी आपकी गो-टू टिप्स

1. समय पर सोने की आदत डालें - हमारी स्किन रात में खुद को रिपेयर करती है. अगर आप देर रात तक जागते हैं, तो आपकी स्किन थकी-थकी और ड्राई लगने लगती है. इसलिए कोशिश करें कि रात 10 से 11 बजे के बीच सो जाएं. जब आप नियमित रूप से सही समय पर सोते हैं, तो आपकी स्किन अंदर से हेल्दी और बाहर से ग्लोइंग नजर आती है. 

2. सोने से पहले पानी पिएं - हमारी स्किन को हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है. रात में सोने से लगभग 1 घंटे पहले एक गिलास पानी पीना आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज्ड रखता है और ड्राइनेस को कम करता है. हाइड्रेटेड स्किन न सिर्फ सॉफ्ट और स्मूद होती है, बल्कि सुबह भी फ्रेश महसूस कराती है. 

3. चेहरे को साफ करके सोएं - दिनभर में हमारा चेहरा धूल, पसीना और मेकअप से ढका रहता है. अगर इसे रात में साफ न किया जाए तो पोर्स बंद हो जाते हैं और स्किन को सांस लेने का मौका नहीं मिलता. इसलिए रात में सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप एक हल्का फेस वॉश या माइल्ड क्लींजर यूज कर सकते हैं. 

4. मॉइस्चराइजर का यूज करें - रात में हमारी स्किन नमी खो देती है. अगर आप हर रात सोने से पहले हल्का मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम लगाते हैं, तो आपकी स्किन सूखती नहीं है. साथ ही यह अगली सुबह आपकी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाता है. 

5. फोन और लैपटॉप से दूरी बनाएं - रात को सोने से पहले अगर आप स्मार्टफोन या लैपटॉप यूज करते हैं, तो स्क्रीन की ब्लू लाइट आपकी नींद को प्रभावित करती है और स्किन को थका हुआ दिखाती है. इसलिए कोशिश करें कि सोने से 1 घंटे पहले से ही फोन और लैपटॉप को अलग रख दें. 

6. रात में हल्का खाना खाएं - भारी और ऑयली खाना न केवल आपकी नींद को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी स्किन को भी थका हुआ दिखाता है. इसलिए रात में हल्का और हेल्दी खाना खाएं. जैसे सलाद, सूप या फल। इससे आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग बनी रहती है. 

छोटी आदतों से बड़ा फर्क

ये सारी आदतें बहुत साधारण लग सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें रोजमर्रा की लाइफ में अपनाया जाए तो सिर्फ 7 दिनों में आपकी स्किन में फर्क नजर आने लगेगा. महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, बस अपनी नींद, पानी पीना, डाइट और स्किन की देखभाल को सही तरीके से अपनाना ही काफी है. 

यह भी पढ़ें: Girls Health Issues: यह लापरवाही बरतना लड़कियों के लिए खतरनाक, डॉक्टर से जानें लक्षण और कौन से बदलाव बेहद जरूरी?

Published at : 22 Jan 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Skin Care Healthy Skin Glowing Skin Night Routine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 48: सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' का कर दिया काम तमाम
सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' को दी मात
Advertisement

वीडियोज

बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
पालकी पर रोक... बैरिकेड पर बवाल, Prayagraj में शंकराचार्य विवाद क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
वेस्टर्न डिस्टर्वेंस से दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
यूपी में आज से बारिश और ओले का दौर शुरू, कई जिलों में तेज हवाओं होगी ओलावृष्टि, IMD का अलर्ट
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 48: सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' का कर दिया काम तमाम
सातवें बुधवार भी 'धुरंधर' ने दिखाया कमाल, शानदार कलेक्शन के साथ 'छावा'-'स्त्री 2' को दी मात
हेल्थ
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
फल या फल का रस, कौन देता है ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स? जानिए एक्सपर्ट की राय
बिहार
पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी
पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे जिलाधिकारी
जनरल नॉलेज
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
छात्रसंघ चुनाव से शंकराचार्य तक... जानें उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
नौकरी
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
बैंक में नौकरी का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली 350 पदों पर भर्ती
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget