हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीबार-बार ऑयली हो रहे बाल? जानें स्कैल्प में छिपी वजहें और इन्हें कंट्रोल करने के तरीके

बार-बार ऑयली हो रहे बाल? जानें स्कैल्प में छिपी वजहें और इन्हें कंट्रोल करने के तरीके

कुछ आसान उपायों और सही जानकारी से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. ऐसे में सडर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया है कि उन्होंने बताया कि आखिर बाल जल्दी ऑयली क्यों हो जाते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है?

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 02 Nov 2025 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

हर कोई चाहता है कि उसके बाल हमेशा शाइनी,  सॉफ्ट और साफ-सुथरे दिखें. जब बाल अच्छे दिखते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाल धोने के एक-दो दिन बाद ही वो फिर से चिपचिपे और गंदे लगने लगते हैं. स्कैल्प ऑयली हो जाती है और बाल बेजान दिखने लगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो चिंता की जरूरत नहीं है. यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन यह स्कैल्प से जुड़ी एक आम समस्या है. लेकिन कुछ आसान उपायों और सही जानकारी से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.  ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया है कि आखिर बाल जल्दी ऑयली क्यों हो जाते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कि स्कैल्प प्रॉब्लम्स की क्या वजहें हैं और इन्हें कंट्रोल करें.

क्यों बार-बार ऑयली हो जाते हैं बाल? जानिए असली वजहें

1. मौसम का असर – मौसम का स्कैल्प पर गहरा असर पड़ता है. मानसून के मौसम में वातावरण में नमी ज्यादा होती है, जिससे स्कैल्प में भी ज्यादा तेल बनने लगता है. इसका कारण बाल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं. 

2. हार्मोनल बदलाव और हेल्थ प्रॉब्लम्स - कुछ लोगों को PCOS जैसी हार्मोनल समस्या होती है, जिससे स्कैल्प पर ज्यादा तेल बनने लगता है. इसके अलावा थायराइड या स्ट्रेस भी स्कैल्प को ऑयली बना सकता है. 

3. गलत प्रोडक्ट्स या ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स का यूज - अगर आप बहुत ज्यादा हेयर सीरम, क्रीम या स्प्रे लगाते हैं, तो ये स्कैल्प पर जमने लगते हैं और गंदगी को खींचते हैं. इससे स्कैल्प जल्दी गंदा हो जाता है और ऑयली दिखता है. 

कैसे पाएं ऑयली स्कैल्प से छुटकारा? जानिए आसान तरीके

1. सैलिसिलिक एसिड वाला शैंपू अपनाएं -   सैलिसिलिक एसिड वाले शैंपू स्कैल्प को डीप क्लीन करते हैं और स्कैल्प में जमी गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को हटाते हैं. इससे स्कैल्प फ्रेश और हल्की महसूस होती है. 

2. क्लेरिफाइंग शैंपू का हफ्ते में एक बार यूज करें - अगर आप बालों में अक्सर हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं. जैसे हेयर स्प्रे, मूस या जेल  तो क्लैरिफाइंग शैंपू स्कैल्प को अच्छे से साफ करता है. इससे स्कैल्प सांस ले पाती है और बाल जल्दी चिपचिपे नहीं होते है. 

3. रोज बाल धोने से न डरें -  बहुत से लोग सोचते हैं कि रोज शैंपू करने से बाल झड़ने लगेंगे, लेकिन अगर आपके बाल जल्दी ऑयली हो जाते हैं, तो रोज शैंपू करना फायदेमंद है. इससे स्कैल्प साफ रहती है और बाल हेल्दी और ताजगी भरे दिखते हैं. 

4. हल्का कंडीशनर चुनें और सही तरीके से लगाएं - अगर आपकी स्कैल्प पहले से ऑयली है, तो हेवी या क्रीमी कंडीशनर उसे और चिपचिपा बना सकता है. इसलिए हमेशा लाइटवेट कंडीशनर चुनें और उसे सिर्फ बालों के सिरों पर लगाएं. 

यह भी पढ़ें: कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 02 Nov 2025 06:38 AM (IST)
Hair Care Hair Care Tips Oily Scalp LIfestyle Sticky Hair Oil Control
