हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीक्या ड्राई स्किन को लेकर आपने भी पाल रखी हैं ये गलतफहमियां, प्रॉब्लम से पहले जानें समाधान

क्या ड्राई स्किन को लेकर आपने भी पाल रखी हैं ये गलतफहमियां, प्रॉब्लम से पहले जानें समाधान

लोगों को लगता है कि रूखी त्वचा का कारण हमारे शरीर में पानी कम होने के कारण होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमारे त्वचा में रूखापन कई कारणों से होता है. आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 29 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

कई आदतें हमारी त्वचा के लिए सही नहीं होतीं, तो वहीं हमारे आस-पास का वातावरण भी इसमें अहम भूमिका निभाता है. हमारी स्किन को जैसे ही कोई नुकसान पहुंचता है हम मार्केट से कोई क्रीम लेकर आ जाते हैं. कई बार वह क्रीम आपकी समस्या को ठीक कर देती हैं. तो कभी वह त्वचा को पहले से भी ज्यादा खराब कर देती हैं. हालांकि, कई बार लोग मिथ का भी शिकार हो जाते हैं. कभी-कभार तो लोग स्किन की केयर करते-करते उनकी ज्यादा केयर करने के चक्कर में भी स्किन को खराब कर देते हैं.

मिथ स्किन के बारे में

इस मिथ में सबसे पहला मिथ लोगों को यह लगता है कि ज्यादा पानी पीने से उनकी स्किन में मॉइस्चर बढ़ेगा और उनकी स्किन से रूखी त्वचा वाली समस्या दूर हो जाएगी. अगर आपकी स्किन पर नमी को बनाए रखने वाली बेरियर खराब हो जाती है तो पानी पीने से भी नमी वापिस नहीं आ सकती है. इसके लिए आपको किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर के पास जाकर अपनी त्वचा की समस्या को ठीक करना होगा. 

लोगों को लगता है कि अगर उनकी त्वचा ऑयली है तो वह ड्राई नहीं हो सकती है. अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट का प्रयोग किया है, जिसके कारण आपकी त्वचा की ऊपरी स्ट्रीप हट चुकी है तो आप चाहे कितना भी कुछ कर ले सीबम निकलने के बाद भी आपकी त्वचा ने ड्राईनेस रहेगी. ऐसी स्थिति में एक जेन्टल केलेन्सर का प्रयोग करें साथ ही साथ मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें, जो कि आपकी त्वचा पर ज्यादा भारी न लगे. 

कई लोगों का मानना है कि भारी-भरकम मॉइस्चराइजर का प्रयोग करने से उनकी त्वचा ठीक हो जाएगी, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यह आपकी स्किन पर और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर आपको पिंपल्स होते हैं,  तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको भारी क्रीम का प्रयोग करने से छोटे-छोटे स्किन जैसे दिखने वाले पिंपल्स हो. 

ड्राई स्किन केवल सर्दियों की समस्या नहीं है बल्कि जब धूल, धूप और प्रदूषण के कारण भी आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

एक्सफोलिएशन करना

दरअसल, एक्सफोलिएशन करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा करने से आपके स्किन की बाहरी त्वचा का बेरियर खराब हो जाता है. इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ही फैसला लें. हालांकि, एक अच्छा एक्सफोलिएंट आपकी त्वचा को खराब भी कर सकता है और सही भी कर सकता है.

ड्राई स्किन को लोग एक पर्मानेंट समस्या समझते हैं. अगर आप को भी यही लगता है, तो आप गलत है. एक अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके आप आसानी से इस समस्या का हल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कहीं आपमें विटामिन D की कमी तो नहीं, 90% महिलाओं में होती है यह दिक्कत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 29 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Tags :
Dry Skin Dry Skin Treatment How To Treat Dry Skin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मेक्सिको में बड़ा हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन; 13 लोगों की मौत 98 घायल
मेक्सिको में बड़ा हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन; 13 लोगों की मौत 98 घायल
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Tata Ernakulam Express ट्रेन में आग का तांडव! 150+ यात्री थे सवार| Breaking | Andhra Pradesh
Tata Ernakulam Express में लगी भीषण आग, आग लगने से एक शख्स की मौत | Breaking | Andhra Pradesh
Lucknow News: लखनऊ की सड़क पर 1090 चौराहे पर स्टंटबाज़ी का वीडियो सामने आया...
Mohan Bhagwat का बड़ा बयान, 'हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म समान' | RSS | BJP | Breaking | ABP News
Unnao Case: CBI की याचिका पर आज होगी Supreme Court में सुनवाई, Kuldeep Senger की जमानत पर सवाल...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मेक्सिको में बड़ा हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन; 13 लोगों की मौत 98 घायल
मेक्सिको में बड़ा हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन; 13 लोगों की मौत 98 घायल
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
हेल्थ
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान
शिक्षा
NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट
NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट
रिलेशनशिप
शादी करने जा रहे हैं तो जरूर चेक कर लें ये चीजें, कहीं बाद में न हो पछतावा
शादी करने जा रहे हैं तो जरूर चेक कर लें ये चीजें, कहीं बाद में न हो पछतावा
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget