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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीMonsoon Hair Fall: मानसून सीजन में ज्यादा टूटते हैं बाल, बारिश आने से पहले कर लीजिए हेयर फॉल रोकने का जुगाड़

Monsoon Hair Fall: मानसून सीजन में ज्यादा टूटते हैं बाल, बारिश आने से पहले कर लीजिए हेयर फॉल रोकने का जुगाड़

Hair Breakage Prevention: यह मौसम बालों के लिए कई परेशानियां भी साथ लेकर आता है. बारिश शुरू होते ही कई लोग बाल झड़ने, फ्रिजी हेयर और स्कैल्प में खुजली जैसी समस्याओं से जूझने लगते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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How To Prevent Hair Fall During Monsoon Season: मानसून का मौसम गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन यह मौसम बालों के लिए कई परेशानियां भी साथ लेकर आता है. बारिश शुरू होते ही कई लोग बाल झड़ने, फ्रिजी हेयर और स्कैल्प में खुजली जैसी समस्याओं से जूझने लगते हैं.  हवा में बढ़ी नमी और गंदगी के कारण बाल कमजोर होने लगते हैं, जिससे हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में अगर आप बारिश के मौसम में अपने बालों को टूटने से बचाना चाहते हैं, तो कुछ आसान आदतें अपनाकर पहले से तैयारी कर सकते हैं.

बालों की सफाई पर दें खास ध्यान

मानसून में स्कैल्प पर पसीना, धूल और अतिरिक्त तेल जल्दी जमा होने लगता है. इससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि रोजाना शैंपू किया जाए. सप्ताह में दो बार माइल्ड शैंपू से बाल धोना काफी है. इससे स्कैल्प साफ रहेगा और बालों की प्राकृतिक नमी भी बनी रहेगी. बाल धोने के बाद उन्हें जोर-जोर से तौलिए से रगड़ने के बजाय हल्के हाथों से सुखाएं.

गीले बालों को बांधने की गलती न करें

कई लोग जल्दी में गीले बालों को ही बांध लेते हैं, लेकिन यह आदत बालों को नुकसान पहुंचा सकती है. गीले बाल सामान्य से ज्यादा कमजोर होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं. इसके अलावा लंबे समय तक नमी बने रहने से स्कैल्प में फंगल संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए बालों को पूरी तरह सूखने दें और फिर ही उन्हें बांधें.

 सही कंघी का इस्तेमाल भी जरूरी

मानसून में उलझे बालों को जोर से सुलझाने की कोशिश करने पर बाल टूटने लगते हैं. ऐसे में चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है. यह बालों पर कम दबाव डालती है और टूटने की संभावना कम करती है. इसके साथ ही अपनी कंघी किसी और के साथ साझा करने से बचें ताकि इंफेक्शन और जुओं जैसी समस्याओं से बचा जा सके.

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 ऑयलिंग को न करें नजरअंदाज

अगर बारिश के मौसम में बालों को मजबूत बनाए रखना है तो नियमित तेल मालिश फायदेमंद हो सकती है. सप्ताह में एक बार नारियल, बादाम या अन्य हेयर ऑयल से स्कैल्प की मसाज करें. इससे बालों को पोषण मिलता है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और जड़ें मजबूत बनती हैं. कुछ घंटों या रातभर तेल लगाने के बाद बाल धोए जा सकते हैं.

हीट स्टाइलिंग से बनाएं दूरी

मानसून में पहले से ही बालों में फ्रिज बढ़ जाता है. ऐसे में स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन या ब्लो ड्रायर का ज्यादा इस्तेमाल बालों को और रूखा बना सकता है. इससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं. बेहतर होगा कि इस मौसम में बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें और कम से कम हीट स्टाइलिंग करें. एक्सपर्ट के अनुसार, मानसून में बढ़ी नमी के कारण बालों की जड़ें संवेदनशील हो जाती हैं. ऐसे में सही देखभाल और कुछ आसान सावधानियां अपनाकर हेयर फॉल को काफी हद तक कम किया जा सकता है और बालों को स्वस्थ रखा जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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Monsoon Hair Fall Monsoon Hair Care Hair Fall During Monsoon
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