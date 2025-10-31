हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तिल और मस्सों से परेशान? अपनाएं ये असरदार उपाय, कुछ ही दिनों में दिखेगा बेहतरीन असर

तिल और मस्सों से परेशान? अपनाएं ये असरदार उपाय, कुछ ही दिनों में दिखेगा बेहतरीन असर

तिल और मस्से आमतौर पर हानिकारक नहीं होते, लेकिन कई बार ये चेहरे, गर्दन, बगल या शरीर के उन हिस्सों पर हो जाते हैं जहां से ये साफ दिखाई देते हैं या कपड़ों और गहनों से रगड़ खाते हैं.

हमारी स्किन पर समय के साथ कई बदलाव होते हैं, जिनमें से कुछ नॉर्मल होते हैं लेकिन दिखने में अजीब लग सकते हैं जैसे तिल और मस्से. तिल और मस्से आमतौर पर हानिकारक नहीं होते, लेकिन कई बार ये चेहरे, गर्दन, बगल या शरीर के उन हिस्सों पर हो जाते हैं जहां से ये साफ दिखाई देते हैं या कपड़ों और गहनों से रगड़ खाते हैं. ऐसे में लोग इन्हें हटाने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं. बाजार में कई तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं.जैसे लेजर, फ्रीजिंग या सर्जरी, लेकिन ये सभी न सिर्फ महंगे होते हैं, बल्कि कई बार दर्दनाक भी हो सकते हैं. ऐसे में कुछ नेचुरल और आसान घरेलू उपाय भी हैं जो बिना किसी नुकसान के धीरे-धीरे इन तिलों और मस्सों को कम कर सकते हैं. अगर आप भी इससे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढ़ रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से आसान, सुरक्षित और बजट-फ्रेंडली घरेलू उपाय आजमाएं. 

कौन से आसान, सुरक्षित और बजट-फ्रेंडली घरेलू उपाय आजमाएं

1. एप्पल साइडर विनेगर - सेब का सिरका एक नेचुरल एसिड होता है जो तिल और मस्सों की ऊपरी परत को धीरे-धीरे कमजोर कर सकता है. इसे यूज करने के लिए एक कॉटन बॉल लें और उसे एप्पल साइडर विनेगर में भिगो दें. उसे सीधे तिल या स्किन टैग पर रखें और ऊपर से पट्टी बांध दें. रोजाना इसे 1–2 घंटे के लिए लगाएं,कुछ दिनों में तिल या टैग काला होकर खुद ही गिर सकता है. 

2. केले का छिलका – केले के छिलके में ऐसे एंजाइम होते हैं जो स्किन की कोशिकाओं को तोड़ने में मदद करते हैं. तिल और मस्से हटाने के लिए एक छोटा टुकड़ा छिलके का लें और उसका अंदर वाला हिस्सा मस्से पर रखें.ऊपर से टेप से चिपका दें और रातभर लगा रहने दें. रोजाना इस उपाय को करें , इस उपाय से धीरे-धीरे स्किन टैग सूख कर गिर सकता है. 

3. अरंडी का तेल और बेकिंग सोडा – अरंडी का तेल और बेकिंग सोडा का मिक्सचर स्किन को मुलायम बनाता है और तिल को धीरे-धीरे कम करता है. इसे यूज करने के लिए 1 चम्मच अरंडी का तेल लें और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं. गाढ़ा पेस्ट बनाकर तिल या मस्से पर लगाएं फिर रातभर के लिए छोड़ दें. यह उपाय कुछ हफ्तों तक रोजाना करें. 

4. बर्फ थेरेपी – मस्से में जलन, दर्द या सूजन हो रही है, तो बर्फ से राहत मिल सकती है. इसका यूज करने के लिए एक साफ कपड़े में बर्फ के टुकड़े लपेटें और मस्से पर 5-10 मिनट के लिए रखें. दिन में 2-3 बार ऐसा करें, यह मस्सा पूरी तरह से नहीं हटाएगा, लेकिन सूजन और जलन कम करेगा. 

5. लहसुन का पेस्ट – लहसुन में मौजूद एंजाइम तिल की कोशिकाओं को तोड़ सकते हैं. इसे हटाने के लिए एक लहसुन की कली लें और पीसकर पेस्ट बनाएं. इसे तिल पर लगाएं और पट्टी से ढक दें. रात भर छोड़ दें और सुबह ठंडे पानी से धो लें. इसे रोज करने से कुछ हफ्तों में मस्सा सूखकर गिर सकता है. 

31 Oct 2025
