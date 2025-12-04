हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ठंड में भी रहें पिंक-ग्लोइंग, घरेलू तरीकों से पाएं नेचुरल गुलाबी स्किन

हमारे घर की रसोई में ऐसे कई प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय छुपे होते हैं, जो बिना किसी केमिकल के आपकी स्किन को गुलाबी, मुलायम और चमकदार बना सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Dec 2025 10:13 AM (IST)
सर्दियां आते ही जहां एक तरफ रजाई, कॉफी और गरमागरम पकौड़ों का मजा बढ़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी स्किन के लिए मुश्किलें भी शुरू हो जाती हैं. ठंडी हवा स्किन से नमी खींच लेती है, जिससे स्किन रूखी, बेजान और खुरदरी होने लगती है. ऐसे मौसम में चाहे आप कितनी भी महंगी क्रीम या सीरम यूज कर लें, असली निखार तभी आता है जब स्किन को अंदर से पोषण मिले.

हमारे घर की रसोई में ऐसे कई प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय छुपे होते हैं, जो बिना किसी केमिकल के आपकी स्किन को गुलाबी, मुलायम और चमकदार बना सकते हैं. ये वही नुस्खे हैं जो हमारी दादी-नानी कभी समय निकालकर बनाती थीं, एकदम सस्ते, असरदार और बिल्कुल सुरक्षित. अगर आप इस सर्दी में बिना मेकअप के नैचुरल पिंक ग्लो पाना चाहते हैं, तो ये आसान घरेलू नुस्खे आपकी स्किन का जादुई रूप से बदल देंगे. तो चलिए जानते हैं कि सर्दियों में गुलाबी चमक पाने के बेहतरीन देसी उपाय जो आपकी स्किन को न सिर्फ खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि अंदर से हेल्दी भी करेंगे. 

1. गुलाबी निखार के लिए गुलाब जल और शहद का टोनर - गुलाब जल स्किन को ठंडक देता है, पोर्स को टाइट करता है और चेहरे पर ताजगी लाता है. वहीं शहद प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जो स्किन में नमी टिकाए रखता है. इसे बनाने के लिए एक साफ छोटी बोतल में बराबर मात्रा में गुलाब जल और शहद मिला लें.  इसे चेहरा धोने के बाद कॉटन पैड से यह मिक्सचर पूरे चेहरे पर लगाए. यह टोनर आपकी स्किन को तुरंत नरमी, नमी और हल्की गुलाबी चमक देता है. 

2. चुकंदर का फेस पैक - चुकंदर विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो चेहरे का खून बढ़ाकर नेचुरल गुलाबी रंग देता है. इसे बनाने के लिए आधा चुकंदर कद्दूकस करें, उसमें 1 चम्मच दूध या दही मिलाकर पेस्ट बना लें. चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगाकर छोड़ दें फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें. सिर्फ 1 से 2 बार का यूज भी चेहरे पर नेचुरल रौशनी और गुलाबीपन ला देता है. 

3. दूध और बादाम का सौम्य फेस स्क्रब - सर्दियों में स्किन से डेड सेल्स हटाना बहुत जरूरी है, ताकि स्किन चमकती रहे. बादाम पोषक तेलों से भरपूर होता है और दूध लैक्टिक एसिड की मदद से हल्का एक्सफोलिएशन करता है. इसे बनाने के लिए 6 भीगे हुए बादाम पीस लें और उसमें थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे लगाने के लिए 3 से 5 मिनट चेहरे पर हल्के हाथों से गोल-गोल मसाज करें, फिर धो लें. यह स्क्रब स्किन को मुलायम, साफ और ब्राइट बनाता है. 

4. हल्दी–दही का चमक देने वाला मास्क - हल्दी स्किन की सूजन, रूखापन और दाग-धब्बों को शांत करती है. दही स्किन को ठंडक, पोषण और हल्का एक्सफोलिएशन देता है. इसके बनाने के लिए ही में बस एक चुटकी हल्दी मिलाएं. 10 मिनट चेहरे पर लगाकर छोड़ दें, फिर धो लें. इससे चेहरे पर तुरंत ताजगी और हल्का-सा ग्लो आता है जो बिल्कुल नेचुरल और खूबसूरत दिखता है. 

5. ठंडे दूध के छींटे - अगर आपको बहुत झंझट नहीं चाहिए, तो यह सबसे सरल तरीका है. दूध का लैक्टिक एसिड स्किन को साफ करता है और नमी देता है. इसे चेहरा धोकर उस पर ठंडे दूध के छींटे मारें या कॉटन पैड से चेहरा पोंछें. इसे रोजाना यूज किया जा सकता है. यह तरीका आपकी स्किन को तुरंत मुलायम और गुलाबी बनाता है. 

सर्दियों में गुलाबी और हेल्दी स्किन के लिए कुछ अतिरिक्त टिप्स

ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर में पानी की कमी से चमक गायब हो जाती है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं. संतरा, अनार, आंवला ये आपकी स्किन को अंदर से चमकदार बनाते हैं.  विटामिन C वाली डाइट लें. हार्श सोप स्किन को और ज्यादा  सुखा देते हैं. हल्के फेस वॉश का यूज करें.  नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लगाएं. पानी सूखने से पहले ही क्रीम लगाने से नमी बंद रहती है. 

Published at : 04 Dec 2025 10:12 AM (IST)
