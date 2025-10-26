हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीदही-चीनी से कैसे पाएं ग्लोइंग स्किन और शाइनी बाल? जानें एक्सपर्ट की राय

दही-चीनी से कैसे पाएं ग्लोइंग स्किन और शाइनी बाल? जानें एक्सपर्ट की राय

दही और चीनी की आपकी रसोई में ही एक ऐसा आसान और नेचुरल उपाय है, जो बिना ज्यादा खर्च किए आपकी खूबसूरती को बढ़ा सकता है. दही और चीनी मिलाकर खाने से स्किन और बालों को जरूरी पोषण मिलता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Oct 2025 08:09 AM (IST)
हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लोइंग और बाल शाइनी हो. इसके लिए लोग तरह-तरह की महंगी क्रीम, शैंपू, ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे अपनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही और चीनी की आपकी रसोई में ही एक ऐसा आसान और नेचुरल उपाय है, जो बिना ज्यादा खर्च किए आपकी खूबसूरती को बढ़ा सकता है. दही और चीनी का सेवन भारत में बहुत आम है. कई घरों में इसे खाना शुरू करने से पहले शुभ माना जाता है. लेकिन इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, सेहत से जुड़ी कई साइंटिफिक बातें भी हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दही और चीनी मिलाकर खाने से ना सिर्फ पेट ठीक रहता है, बल्कि इससे स्किन और बालों को भी जरूरी पोषण मिलता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि दही-चीनी से कैसे ग्लोइंग स्किन और शाइनी बाल पाएं. 

दही-चीनी से कैसे ग्लोइंग स्किन और शाइनी बाल पाएं?

1. दही को आयुर्वेद और न्यूट्रिशन साइंस दोनों में सुपरफूड माना गया है. इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा और बालों की सेहत को सुधारने में मदद करते हैं.

2. दही में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया पाचन को ठीक करते हैं. जब पेट ठीक रहता है, तो चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. यह स्किन की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं. यह स्किन को एक्सफोलिएट करता है जिससे स्किन साफ और निखरी हुई दिखती है.

3. चीनी को अक्सर नुकसानदायक समझा जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में इसको खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करता है. जब आप दही में थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाते हैं, तो यह शरीर को जल्दी एनर्जी देता है, जिससे आप थका हुआ महसूस नहीं करते हैं. शरीर में जब एनर्जी बनी रहती है, तो थकावट चेहरे पर नहीं दिखती और आप फ्रेश नजर आते हैं.

4. हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप रोजाना एक कटोरी दही में 1-2 चम्मच चीनी मिलाकर खाते हैं, तो इससे न सिर्फ पाचन सुधरता है, बल्कि आपकी स्किन और बालों पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है. लेकिन चीनी की मात्रा सीमित होनी चाहिए, खासकर अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या वजन घटा रहे हैं. 

ग्लोइंग स्किन के लिए कैसे काम करता है दही-चीनी?

1. अंदर से सफाई:  दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों की सफाई करते हैं. हेल्दी डाइजेशन का सीधा असर स्किन पर होता है.

2. स्किन सेल्स  को पोषण:  दही- चीनी में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम स्किन सेल्स को मजबूती देते हैं और डलनेस को दूर करते हैं. 

3. हाइड्रेशन में मददगार:  दही-चीनी खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती, जिससे स्किन मॉइस्चराइजर रहती है. 

शाइनी बालों के लिए दही-चीनी क्यों है फायदेमंद

1. बालों की जड़ों को पोषण:  दही-चीनी में मौजूद प्रोटीन और विटामिन बालों को अंदर से पोषण देते हैं जिससे बाल झड़ते नहीं और घने बनते हैं. 

2. स्कैल्प हेल्थ सुधारता है: दही में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो डैंड्रफ को कम करते हैं और स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं. 

3. बालों में नेचुरल शाइन:  जब शरीर को सही पोषण मिलता है, तो बालों में नेचुरल ऑयल संतुलन बना रहता है जिससे वो शाइन करते हैं।

कुछ जरूरी सावधानियां

1. रात को दही-चीनी ना खाएं. रात में दही खाने से कुछ लोगों को पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है. 

2. इसके अलावा बहुत ज्यादा चीनी ना डालें. जरूरत से ज्यादा चीनी आपकी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती है.

3. इसके साथ ही फ्रिज में रखी हुई बहुत ठंडी दही तुरंत ना खाएं. इससे गले में खराश हो सकती है.

Published at : 26 Oct 2025 08:09 AM (IST)
