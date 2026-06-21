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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीFace Mask Side Effect: चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?

Face Mask Side Effect: चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?

Face Mask Side Effect:  बाजार में कई तरह के फेस मास्क और ब्यूटी प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें लोग चेहरे की चमक बढ़ाने और स्किन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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Face Mask Side Effect:  आजकल लोग अपनी स्किन की देखभाल के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं. खासकर महिलाएं अपनी स्किन को तरोताजा और ग्लोइंग बनाने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करती है. बाजार में कई तरह के फेस मास्क और ब्यूटी प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें लोग चेहरे की चमक बढ़ाने और स्किन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार सस्ते या नकली केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार नकली कॉस्मेटिक और फेस मास्क में ऐसे हानिकारक केमिकल मौजूद होते हैं, जो स्किन को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि चेहरे पर अगर नकली फेस मास्क लगाए तो क्या होगा और इसे कौन-कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. 

स्किन पर हो सकती है जलन और रेडनेस 

नकली फेस मास्क का इस्तेमाल करने से स्किन पर जलन, खुजली और लालपन की समस्या हो सकती है. कई बार चेहरे पर रैशेज भी दिखाई देने लगते हैं. अगर किसी प्रोडक्ट में मौजूद केमिकल स्किन को सूट नहीं करते तो, स्किन बैरियर कमजोर हो सकता है और चेहरे पर सूजन भी आ सकती है ‌

एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा 

फेक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कई बार ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो एलर्जी रिएक्शन का कारण बन सकते हैं. इसके कारण स्किन पर दाने, खुजली और इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है. वहीं सेंसिटिव स्किन वाले लोगों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. अगर फेस मास्क लगाने के बाद स्किन में जलन, खुजली, चुभन या सूजन महसूस हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए. 

पील ऑफ मास्क भी पहुंचाते हैं नुकसान 

स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार पील ऑफ मास्क का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी स्किन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसे मास्क चेहरे की सतह से गंदगी हटाने में मदद करते हैं, लेकिन बार-बार इस्तेमाल करने पर स्किन में ड्राइनेस बढ़ सकती है. इसके अलावा कुछ लोगों की स्किन पर पील ऑफ मास्क लगाने के बाद रेडनेस, एलर्जी और छोटे-छोटे दाने भी दिखाई दे सकते हैं और ड्राई स्किन वाले लोगों को इससे विशेष सावधानी के लिए कहा जाता है.

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चेहरे के पोर्स और स्किन बैरियर पर असर 

एक्सपर्ट्स का मानना है कि गलत फेस मास्क या ज्यादा एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल स्किन के पोर्स और स्किन बैरियर को प्रभावित कर सकता है. इससे स्किन में संवेदनशीलता बढ़ जाती है और चेहरा बार-बार रेड या चिड़चिड़ा महसूस हो सकता है. छोटे-छोटे कट या माइक्रो टियर्स भी हो सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. 

फेस मास्क चुनते समय किन बातों का रखें ध्यान?

स्किन एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि फेस मास्क हमेशा अपने स्किन टाइप के अनुसार चुनना चाहिए. ड्राई और सेंसेटिव स्किन वाले लोगों के लिए हाइलूरोनिक एसिड, सेरामाइड, ग्लिसरीन और ओटमील जैसे  तत्व फायदेमंद माने जाते हैं. वहीं ओयली और एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग क्ले, नियासिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड जैसे तत्वों वाले फेस मास्क का चुनाव कर सकते हैं. एंटी एजिंग फायदे के लिए विटामिन सी, पेप्टाइड और हाइड्रेटिंग, इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट सही माने जाते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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Skin Allergy Skin Infection Fake Face Mask Face Mask Side Effect
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