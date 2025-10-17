हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीक्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 

क्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 

शरीर के बाकी हिस्सों की तरह स्‍क‍िन को भी ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है. हालांकि स्किन के डिहाइड्रेशन की चेतावनी संकेत अक्सर प्यास लगने की तरह स्पष्ट नहीं होते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

हमारी स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ह‍िस्‍सा होती है और शरीर के बाकी हिस्सों की तरह इसे भी ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है. हालांकि स्किन के डिहाइड्रेशन की चेतावनी संकेत अक्सर प्यास लगने की तरह स्पष्ट नहीं होते हैं. स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार स्किन में शुरुआती डिहाइड्रेशन के संकेत में स्किन का रुख होना या अचानक संवेदनशील होना शामिल होता है. इन संकेतों को नजरअंदाज करने से स्किन जल्दी बूढ़ी दिख सकती है और उसके बैर‍ियर को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत क्या होते हैं और सही हाइड्रेशन इसे स्किन को कैसे हल्दी रख सकते हैं. 

 स्किन में कसाव महसूस होना  

अगर आपको स्किन धोने के बाद बिल्कुल साफ या कसी हुई लगती है, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है. ऐसा महसूस होना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि स्‍क‍िन के नेचुरल ऑयल और लिपिड हट गए हैं. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार लोग इसे अक्सर स्किन की सफाई समझ लेते हैं, लेकिन असल में इससे स्किन ज्यादा संवेदनशील हो जाती है.

ऐसे में एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि हार्स क्‍लींजर की जगह सॉफ्ट और पीएच संतुलित क्लींजर लगाएं. साथ ही स्कि‍न पर तुरंत हाइड्रेटिंग सीरम भी लगाएं. वहीं हाइड्रेटेड स्किन में नेचुरल प्लंपनेस और चमक बनी रहती है. जबकि डिहाइड्रेट स्किन फ्लैट और थकी हुई दिखाई देती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब स्कि‍न में नमी की कमी होती है तो उसकी लोच और चमक चली जाती है. इसे ठीक करने के लिए हल्के सीरम के साथ मॉइश्चराइजर लगाएं. लगातार रूखापन होने पर विटामिन ए और शिया बटर युक्त इंसेंटिव बॉडी सीरम का इस्तेमाल भी आप सही पोषण के लिए कर सकते हैं. 

सभी स्किन टाइप पर असर 

डिहाइड्रेशन किसी भी स्किन टाइप में हो सकता है, यहां तक की ऑयल या एक्ने प्रो स्किन में भी. जब स्किन में नमी कम होती है तो यह ज्यादा ऑयल निकलता है. जिससे पोर्स बंद हो जाते हैं और ब्रेकआउट्स होते हैं. ग्लिसरीन जैसे ह्यूमेक्टेंट्स और मिनरल ऑयल जैसे इमोलिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स हल्के होने के बावजूद त्वचा को हाइड्रेट करते हैं और रूखे या फटे हुए हिस्सों को नरम बनाते हैं.

अगर स्किन पर पहले काम करने वाले प्रोडक्ट अब जलन या खुजली पैदा करने लगे तो यह स्किन का बैरियर कमजोर होने का संकेत होता है; खासकर इंडियन स्किन डिहाइड्रेशन के समय बैरियर कमजोर होने के लिए संवेदनशील होती है.  ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप उस सीरम का उपयोग करें जिसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट हो ताकि जलन कम हो और बैरियर फिर से मजबूत हो सके. 

ये भी पढ़ें: World Food Day: बटर चिकन से लेकर बिरयानी तक... इन 5 इंडियन फूड की विदेशों में है जमकर डिमांड

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 08:04 AM (IST)
Tags :
Dryness Sensitivity Skin Dehydration Tightness
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
हेल्थ
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget