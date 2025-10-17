हमारी स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ह‍िस्‍सा होती है और शरीर के बाकी हिस्सों की तरह इसे भी ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है. हालांकि स्किन के डिहाइड्रेशन की चेतावनी संकेत अक्सर प्यास लगने की तरह स्पष्ट नहीं होते हैं. स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार स्किन में शुरुआती डिहाइड्रेशन के संकेत में स्किन का रुख होना या अचानक संवेदनशील होना शामिल होता है. इन संकेतों को नजरअंदाज करने से स्किन जल्दी बूढ़ी दिख सकती है और उसके बैर‍ियर को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत क्या होते हैं और सही हाइड्रेशन इसे स्किन को कैसे हल्दी रख सकते हैं.

स्किन में कसाव महसूस होना

अगर आपको स्किन धोने के बाद बिल्कुल साफ या कसी हुई लगती है, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है. ऐसा महसूस होना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि स्‍क‍िन के नेचुरल ऑयल और लिपिड हट गए हैं. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार लोग इसे अक्सर स्किन की सफाई समझ लेते हैं, लेकिन असल में इससे स्किन ज्यादा संवेदनशील हो जाती है.

ऐसे में एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि हार्स क्‍लींजर की जगह सॉफ्ट और पीएच संतुलित क्लींजर लगाएं. साथ ही स्कि‍न पर तुरंत हाइड्रेटिंग सीरम भी लगाएं. वहीं हाइड्रेटेड स्किन में नेचुरल प्लंपनेस और चमक बनी रहती है. जबकि डिहाइड्रेट स्किन फ्लैट और थकी हुई दिखाई देती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब स्कि‍न में नमी की कमी होती है तो उसकी लोच और चमक चली जाती है. इसे ठीक करने के लिए हल्के सीरम के साथ मॉइश्चराइजर लगाएं. लगातार रूखापन होने पर विटामिन ए और शिया बटर युक्त इंसेंटिव बॉडी सीरम का इस्तेमाल भी आप सही पोषण के लिए कर सकते हैं.

सभी स्किन टाइप पर असर

डिहाइड्रेशन किसी भी स्किन टाइप में हो सकता है, यहां तक की ऑयल या एक्ने प्रो स्किन में भी. जब स्किन में नमी कम होती है तो यह ज्यादा ऑयल निकलता है. जिससे पोर्स बंद हो जाते हैं और ब्रेकआउट्स होते हैं. ग्लिसरीन जैसे ह्यूमेक्टेंट्स और मिनरल ऑयल जैसे इमोलिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स हल्के होने के बावजूद त्वचा को हाइड्रेट करते हैं और रूखे या फटे हुए हिस्सों को नरम बनाते हैं.

अगर स्किन पर पहले काम करने वाले प्रोडक्ट अब जलन या खुजली पैदा करने लगे तो यह स्किन का बैरियर कमजोर होने का संकेत होता है; खासकर इंडियन स्किन डिहाइड्रेशन के समय बैरियर कमजोर होने के लिए संवेदनशील होती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप उस सीरम का उपयोग करें जिसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट हो ताकि जलन कम हो और बैरियर फिर से मजबूत हो सके.

