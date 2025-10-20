हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स

ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स

ऑयली डैंड्रफ पीले रंग की चिपचिपी परत के रूप में होती है जो बालों की जड़ों से चिपकी रहती है. ये न सिर्फ आपके बालों को बेजान और गंदा दिखाता है, बल्कि इससे कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 20 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपके सिर में हमेशा चिपचिपापन बना रहता है, बाल ऑयली दिखते हैं, और स्कैल्प पर पीले रंग की परत या चिपचिपी रूसी जम जाती है, तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी काफी परेशान करने वाली होती है.स्कैल्प में जलन, खुजली और हर समय बाल गंदे लगने जैसी समस्याएं डेली लाइफ को भी असर कर सकती हैं. इसे ऑयली या स्टिकी डैंड्रफ कहते हैं, और यह आमतौर पर स्कैल्प में जरूरत से ज्यादा सीबम बनने और एक खास फंगस के ज्यादा बढ़ने की वजह से होता है. ऑयली डैंड्रफ पीले रंग की चिपचिपी परत के रूप में होती है जो बालों की जड़ों से चिपकी रहती है. ये न सिर्फ आपके बालों को बेजान और गंदा दिखाता है, बल्कि इससे कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है. लेकिन कुछ आसान आदतों और सही केयर से आप इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए आज हम ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन के बेस्ट टिप्स बताते हैं. 

ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन

1. सही एंटी-डैंड्रफ शैम्पू चुनें - अगर आपके स्कैल्प में ज्यादा ऑयल बनता है और उस पर परत बनती है, तो आपको ऐसा शैम्पू चाहिए जो न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल साफ करे, बल्कि फंगल संक्रमण को भी रोक सके. शैम्पू खरीदते समय इन चीजों पर ध्यान दें कि एंटी-फंगल एजेंट्स जैसे जिंक पायरिथियोन, केटोकोनाजोल, सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल हो, शैम्पू को बदल-बदल कर यूज करें ताकि स्कैल्प को एक ही तरह की दवा से आदत न हो जाए.  शैम्पू करते समय हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें, ना कि जोर से रगड़ें. 

2.बाल धोने की सही रूटीन अपनाएं - ऑयली स्कैल्प को बहुत ज्यादा या बहुत कम धोना दोनों ही नुकसानदायक हो सकता है. हफ्ते में 2 से 3 बार बाल धोना ठीक रहता है. अगर पसीना ज्यादा आता है या मौसम उमस वाला है, तो हल्का शैम्पू ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं.  शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छी तरह से साफ पानी से धोना जरूरी है ताकि कोई खराबी न बच जाए.

3. डबल रिंस टेक्निक अपनाएं - यह तरीका स्कैल्प की गहराई से सफाई करता है. इसके लिए पहले सूखे बालों पर शैंपू लगाएं और स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें फिर बालों को पानी से गीला करके दोबारा थोड़ा शैम्पू लगाएं और अच्छे से धो लें. इससे स्कैल्प पर जमा ऑयल, प्रोडक्ट बिल्डअप और डैंड्रफ की परत अच्छे से हटती है. 

4. घरेलू और नेचुरल उपाय आजमाएं - कुछ घरेलू उपाय स्कैल्प को शांत करने और रूसी कम करने में मदद करते हैं. जैसे एप्पल साइडर विनेगर और पानी मिलाकर बाल धोएं, यह स्कैल्प का pH संतुलित करता है और फंगस को मारता है. इसके अलावा स्कैल्प पर 15 से 20 मिनट के लिए एलोवेरा जेल लगाएं, फिर धो लें, इससे जलन और खुजली कम होती है. इसके साथ ही थोड़ा पानी मिलाकर स्कैल्प पर नींबू का रस लगाएं, कुछ मिनट बाद धो लें, यह एक्सट्रा ऑयल हटाने में मदद करता है. इसके अलावा टी ट्री ऑयल को किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं. 

5. बैलेंस और हेल्दी डाइट लें - जो हम खाते हैं उसका असर सीधे हमारे बालों और स्कैल्प पर भी होता है. इसलिए बैलेंस और हेल्दी डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड लें, ये सूजन कम करता है. विटामिन B और E युक्त चीजें जैसे हरी सब्जियां, मेवे और साबुत अनाज खाएं. चीनी और तले-भुने खाने को कम करें, ये ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. साथ ही पानी भरपूर पिएं, इससे स्कैल्प अंदर से हाइड्रेट रहता है. 

6.  स्ट्रेस कम करें - तनाव आपके हार्मोन को प्रभावित करता है, जिससे स्कैल्प में तेल बनना बढ़ सकता है और डैंड्रफ और ज्यादा हो सकती है. रोज 15 से 20 मिनट योग, मेडिटेशन या प्राणायाम करें. साथ ही समय पर नींद लें और थकावट से बचें.

7. स्कैल्प की साफ-सफाई बनाए रखें - बालों को बार-बार हाथ न लगाएं, इससे स्कैल्प पर गंदगी और ऑयल जमा होता है.अपनी कंघी और ब्रश को नियमित रूप से धोएं, हेयर जेल, स्प्रे और भारी क्रीम का यूज कम करें. 

8. गर्म स्टाइलिंग से बचें - स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन और हेयर ड्रायर जैसी चीजों की गर्मी से स्कैल्प और डैंड्रफ और बिगड़ सकता है. लेकिन जरूरत हो तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे जरूर यूज करें. बालों को बहुत टाइट न बांधे, इससे स्कैल्प में खिंचाव होता है. 

9. स्कैल्प की मालिश करें - हर दिन 5 से 10 मिनट उंगलियों से हल्की मसाज करें.  इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्कैल्प से जमा परतें ढीली होती हैं. हल्के ऑयल जैसे नारियल या जोजोबा का बहुत कम मात्रा में यूज करें. 

10. जब जरूरत हो तो डॉक्टर से मिलें - अगर आप सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प है, स्कैल्प में जलन, लालिमा या घाव हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं तो स्किन रोग विशेषज्ञ यानी Dermatologist से मिलना सबसे सही रहेगा, ये आपकी स्कैल्प की स्थिति देखकर दवाइयां, क्रीम या मेडिकल शैम्पू दे सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Firecrackers and Hearing Loss: पटाखों की तेज आवाज से हो सकती है कानों की यह बीमारी, इन बातों का रखें ध्यान

Published at : 20 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Tags :
Hair Care Hair Care Tips Oily Scalp Dandruff Treatment LIfestyle Scalp Cleansing Sticky Dandruff Scalp Scalp Care Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
Advertisement

वीडियोज

Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
हेल्थ
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
यूटिलिटी
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget