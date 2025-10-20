ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स

अगर आपके सिर में हमेशा चिपचिपापन बना रहता है, बाल ऑयली दिखते हैं, और स्कैल्प पर पीले रंग की परत या चिपचिपी रूसी जम जाती है, तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी काफी परेशान करने वाली होती है.स्कैल्प में जलन, खुजली और हर समय बाल गंदे लगने जैसी समस्याएं डेली लाइफ को भी असर कर सकती हैं. इसे ऑयली या स्टिकी डैंड्रफ कहते हैं, और यह आमतौर पर स्कैल्प में जरूरत से ज्यादा सीबम बनने और एक खास फंगस के ज्यादा बढ़ने की वजह से होता है. ऑयली डैंड्रफ पीले रंग की चिपचिपी परत के रूप में होती है जो बालों की जड़ों से चिपकी रहती है. ये न सिर्फ आपके बालों को बेजान और गंदा दिखाता है, बल्कि इससे कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है. लेकिन कुछ आसान आदतों और सही केयर से आप इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए आज हम ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन के बेस्ट टिप्स बताते हैं.

ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन

1. सही एंटी-डैंड्रफ शैम्पू चुनें - अगर आपके स्कैल्प में ज्यादा ऑयल बनता है और उस पर परत बनती है, तो आपको ऐसा शैम्पू चाहिए जो न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल साफ करे, बल्कि फंगल संक्रमण को भी रोक सके. शैम्पू खरीदते समय इन चीजों पर ध्यान दें कि एंटी-फंगल एजेंट्स जैसे जिंक पायरिथियोन, केटोकोनाजोल, सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल हो, शैम्पू को बदल-बदल कर यूज करें ताकि स्कैल्प को एक ही तरह की दवा से आदत न हो जाए. शैम्पू करते समय हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें, ना कि जोर से रगड़ें.

2.बाल धोने की सही रूटीन अपनाएं - ऑयली स्कैल्प को बहुत ज्यादा या बहुत कम धोना दोनों ही नुकसानदायक हो सकता है. हफ्ते में 2 से 3 बार बाल धोना ठीक रहता है. अगर पसीना ज्यादा आता है या मौसम उमस वाला है, तो हल्का शैम्पू ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं. शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छी तरह से साफ पानी से धोना जरूरी है ताकि कोई खराबी न बच जाए.

3. डबल रिंस टेक्निक अपनाएं - यह तरीका स्कैल्प की गहराई से सफाई करता है. इसके लिए पहले सूखे बालों पर शैंपू लगाएं और स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें फिर बालों को पानी से गीला करके दोबारा थोड़ा शैम्पू लगाएं और अच्छे से धो लें. इससे स्कैल्प पर जमा ऑयल, प्रोडक्ट बिल्डअप और डैंड्रफ की परत अच्छे से हटती है.

4. घरेलू और नेचुरल उपाय आजमाएं - कुछ घरेलू उपाय स्कैल्प को शांत करने और रूसी कम करने में मदद करते हैं. जैसे एप्पल साइडर विनेगर और पानी मिलाकर बाल धोएं, यह स्कैल्प का pH संतुलित करता है और फंगस को मारता है. इसके अलावा स्कैल्प पर 15 से 20 मिनट के लिए एलोवेरा जेल लगाएं, फिर धो लें, इससे जलन और खुजली कम होती है. इसके साथ ही थोड़ा पानी मिलाकर स्कैल्प पर नींबू का रस लगाएं, कुछ मिनट बाद धो लें, यह एक्सट्रा ऑयल हटाने में मदद करता है. इसके अलावा टी ट्री ऑयल को किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं.

5. बैलेंस और हेल्दी डाइट लें - जो हम खाते हैं उसका असर सीधे हमारे बालों और स्कैल्प पर भी होता है. इसलिए बैलेंस और हेल्दी डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड लें, ये सूजन कम करता है. विटामिन B और E युक्त चीजें जैसे हरी सब्जियां, मेवे और साबुत अनाज खाएं. चीनी और तले-भुने खाने को कम करें, ये ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. साथ ही पानी भरपूर पिएं, इससे स्कैल्प अंदर से हाइड्रेट रहता है.

6. स्ट्रेस कम करें - तनाव आपके हार्मोन को प्रभावित करता है, जिससे स्कैल्प में तेल बनना बढ़ सकता है और डैंड्रफ और ज्यादा हो सकती है. रोज 15 से 20 मिनट योग, मेडिटेशन या प्राणायाम करें. साथ ही समय पर नींद लें और थकावट से बचें.

7. स्कैल्प की साफ-सफाई बनाए रखें - बालों को बार-बार हाथ न लगाएं, इससे स्कैल्प पर गंदगी और ऑयल जमा होता है.अपनी कंघी और ब्रश को नियमित रूप से धोएं, हेयर जेल, स्प्रे और भारी क्रीम का यूज कम करें.

8. गर्म स्टाइलिंग से बचें - स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन और हेयर ड्रायर जैसी चीजों की गर्मी से स्कैल्प और डैंड्रफ और बिगड़ सकता है. लेकिन जरूरत हो तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे जरूर यूज करें. बालों को बहुत टाइट न बांधे, इससे स्कैल्प में खिंचाव होता है.

9. स्कैल्प की मालिश करें - हर दिन 5 से 10 मिनट उंगलियों से हल्की मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्कैल्प से जमा परतें ढीली होती हैं. हल्के ऑयल जैसे नारियल या जोजोबा का बहुत कम मात्रा में यूज करें.

10. जब जरूरत हो तो डॉक्टर से मिलें - अगर आप सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प है, स्कैल्प में जलन, लालिमा या घाव हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं तो स्किन रोग विशेषज्ञ यानी Dermatologist से मिलना सबसे सही रहेगा, ये आपकी स्कैल्प की स्थिति देखकर दवाइयां, क्रीम या मेडिकल शैम्पू दे सकते हैं.

