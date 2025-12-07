हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीसर्दियों में आपके बाल हो रहे रूखे-कमजोर तो आजमाए ये हॉट ऑयल हैक, बालों को जड़ों से करेंगे मजबूत

सर्दियों में आपके बाल हो रहे रूखे-कमजोर तो आजमाए ये हॉट ऑयल हैक, बालों को जड़ों से करेंगे मजबूत

आमतौर पर सर्दियों में स्कैल्प में नेचुरल ऑयल कम बनता है, जिसकी वजह से बालों में रूखापन बढ़ जाता है. इस दौरान गर्म तेल से मालिश करने पर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बालों में नमी बनी रहती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 Dec 2025 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों में ठंडी हवा, कम नमी और हीटर की गर्मी बालों की नमी छीन लेती है जिससे बाल रूखे, बेजान और टूटने लगते हैं. ऐसे में गर्म तेल से बालों की मालिशसिर्फ एक आराम देने वाला पुराना घरेलू नुस्खा है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है. दरअसल सही तरीके से और नियमित रूप से किया गया हॉट ऑयल मसाज स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बाल टूटने को कम करता है और बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 07 Dec 2025 09:19 AM (IST)
Winter Hair Care Hot Oil Massage Dry Hair Treatment
