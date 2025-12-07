सर्दियों में आपके बाल हो रहे रूखे-कमजोर तो आजमाए ये हॉट ऑयल हैक, बालों को जड़ों से करेंगे मजबूत
आमतौर पर सर्दियों में स्कैल्प में नेचुरल ऑयल कम बनता है, जिसकी वजह से बालों में रूखापन बढ़ जाता है. इस दौरान गर्म तेल से मालिश करने पर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बालों में नमी बनी रहती है.
सर्दियों में ठंडी हवा, कम नमी और हीटर की गर्मी बालों की नमी छीन लेती है जिससे बाल रूखे, बेजान और टूटने लगते हैं. ऐसे में गर्म तेल से बालों की मालिश न सिर्फ एक आराम देने वाला पुराना घरेलू नुस्खा है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है. दरअसल सही तरीके से और नियमित रूप से किया गया हॉट ऑयल मसाज स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बाल टूटने को कम करता है और बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है.
क्यों जरूरी है सर्दियों में हॉट ऑयल ट्रीटमेंट?
आमतौर पर सर्दियों में स्कैल्प में नेचुरल ऑयल कम बनता है, जिसकी वजह से बालों में रूखापन बढ़ जाता है. इस दौरान गर्म तेल से मालिश करने पर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. बालों में नमी बनी रहती है, स्कैल्प की ड्राइनेस और फ्लेकीपन कम होता है और गर्माहट से बालों के क्यूटिकल्स खुलते हैं जिससे पोषण अंदर पहुंचता है. वहीं हॉट ऑयल ट्रीटमेंट को बालों के लिए गहराई से पोषण देने वाली हर्बल थेरेपी भी माना जाता है.
कौन से ऑयल होते हैं विंटर में बेस्ट?
- नारियल तेल- आमतौर पर सर्दियों में ऐसे तेल फायदेमंद माने जाते हैं जो बालों को गहराई से पोषण दें और नमी को लॉक करें. वहीं इन तेलों में नारियल तेल भी शामिल है. नारियल तेल को गर्म करके बालों में लगाने से यह बालों में अच्छे से समा जाता है और प्रोटीन लॉस को कम करता है.
- कैस्टर ऑयल- कैस्टर ऑयल गाढ़ा और पौष्टिक होता है, जो बालों की डेंसिटी बढ़ाने में भी मददगार होता है.
- ऑलिव ऑयल- सर्दियों में ऑलिव ऑयल को ड्राई और फ्रिजी बालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.
- बादाम तेल- बादाम तेल आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन यह काफी पोषण देने वाला होता है. ऐसे में सर्दियों में बालों के लिए यह भी बहुत फायदेमंद माना जाता है.
- तिल का तेल- आयुर्वेद में सर्दियों के लिए सबसे उपयोगी तिल का तेल माना गया है. यह तेल हमारे स्कैल्प को अंदर से गर्माहट देता है.
- एसेंशियल ऑयल्स- सर्दियों में बालों के लिए आप रोजमेरी, पेपरमिंट, टी ट्री और लैवेंडर जैसे एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
सर्दियों के लिए परफेक्ट हॉट ऑयल रेसिपी
सामग्री
- 3 चम्मच नारियल तेल
- 2 चम्मच कैस्टर ऑयल
- 2 चम्मच बादाम तेल
- 1 चम्मच तिल का तेल
- 1 चम्मच ऑलिव ऑयल
- 6 से 8 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल .
कैसे बनाएं?
सर्दियों के लिए परफेक्ट हॉट ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले इन सभी ऑयल को एक बाउल में मिला लें. इसके बाद डबल बॉयलर की मदद से हल्का गर्म करें. वहीं तेल को इतना ही गर्म करें कि आप आराम से इसे हाथों से अपने सिर पर लगा सके. तेल गर्म होने के बाद आप इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं.
हॉट तेल लगाने का सही तरीका
- सर्दियों में हॉट ऑयल लगाने के लिए सबसे पहले बालों को हल्का कंगी करके डिटैंगल करें.
- इसके बाद उंगलियों से स्कैल्प पर 5 से 7 मिनट तक मसाज करें.
- अब बालों के सिरों पर अच्छी तरह से तेल लगाएं, ताकि स्प्लिट एंड्स न बनें.
- फिर बालों को गर्म तौलिए या शावर कैप से ढक लें.
- अब 30 मिनट तक इस तेल को लगाकर रहने दें, चाहे तो आप इसे रातभर भी छोड़ सकते हैं.
- तेल को बालों में रात भर छोड़ने के बाद हल्के शैंपू से धोकर कंडीशनर लगाएं.
- वहीं नॉर्मल हेयर वाले लोग इस तेल को हफ्ते में एक बार और बहुत सुखें या कर्ली हेयर वाले लोग हफ्ते में दो से तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: पैरों में मकड़ी के जाले जैसी नजर आ रही हैं नसें, समझिए इस चीज की हो गई दिक्कत
Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL