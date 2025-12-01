स्किन ग्लो और एंटी-एजिंग, क्या हंसी है नैचुरल एंटी-एजिंग थेरेपी? जानें साइंस की राय

आजकल की बिजी और खराब लाइफस्टाइल में हर कोई खूबसूरत दिखना, जवान रहना और खुश रहना चाहता है. वहीं लोग अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर रूटीन, एंटी-एजिंग क्रीम्स और फिटनेस प्रोग्राम्स पर हजारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन एक चीज जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, वो है हंसना, हंसी सिर्फ एक इमोशन या फीलिंग नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर, दिमाग और स्किन के लिए एक नेचुरल दवा की तरह काम करती है. बड़े-बूढ़े हो या एक्सपर्ट्स, हर कोई कहता है कि हंसते रहो, तो जवान रहो. लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है, क्या सिर्फ हंसने से हमारी स्किन ग्लोइंग लगती है और उम्र का असर कम हो जाता है. तो चलिए जानते हैं कि क्या हंसी से स्किन ग्लो और एंटी-एजिंग बढ़ती है.

हंसी और हेल्थ का कनेक्शन

मेडिकल साइंस के मुताबिक, हंसना शरीर के लिए एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है. लजब आप खुलकर हंसते हैं, तो आपके दिमाग से कुछ खास केमिकल्स निकलते हैं. जैसे कि एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन, इन्हें हैप्पी हार्मोन कहा जाता है. ये हार्मोन तनाव को कम करते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं, हार्ट बीट को नॉर्मल रखते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाते हैं, नींद में सुधार करते हैं और स्किन की चमक को बढ़ाते हैं. जब हम खुश होते हैं और हंसते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है.

बेहतर ब्लड फ्लो का मतलब है कि स्किन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से पहुंचते हैं. इसका सीधा असर आपकी स्किन पर पड़ता है. जिससे स्किन ग्लो करने लगती है, डार्क सर्कल्स कम होते हैं, झुर्रियों का असर धीरे-धीरे कम होता है, साथ ही स्किन फ्रेश और हेल्दी लगती है. इसके अलावा, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो स्किन को डैमेज करता है और उम्र बढ़ने के लक्षण जल्दी आने लगते हैं. लेकिन हंसी इस हार्मोन को कंट्रोल में लाकर आपकी स्किन को यूथफुल बनाए रखती है.

हंसी से बढ़ती है उम्र

आयुर्वेद में हंसी को मन और शरीर का संतुलन बनाने वाली नेचुरल दवा कहा गया है. यह सिर्फ खुशी की फिलिंग नहीं बल्कि शरीर में पित्त और कफ को बैलेंस करती है, पाचन शक्ति को सुधारती है, नींद को बेहतर बनाती है, मन को शांति और मानसिक सुकून देती है. आयुर्वेद के अनुसार, जो व्यक्ति रोज हंसता है, उसका नेगेटिव एनर्जी से दूर रहता है. उसका डाइजेशन सही रहता है, शरीर में टॉक्सिन जमा नहीं होते और नेचुरल तरीके से उसकी उम्र बढ़ती है. इसलिए आज की बिजी लाइफ में लोग अक्सर मुस्कुराना भी भूल जाते हैं. लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट भी हंसते हैं, तो इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कई फायदे होते हैं. जैसे डिप्रेशन और एंजायटी से राहत मिलती है, शरीर में नेचुरल डिटॉक्स, चेहरे की मसल्स की एक्सरसाइज भी होती है.

