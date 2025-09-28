हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Skin Care Tips: सुबह-सुबह तुलसी का पानी पीने से खिल उठेगी त्वचा, देखते ही लोग पूछने लगेंगे क्या है राज

Skin Care Tips: सुबह-सुबह तुलसी का पानी पीने से खिल उठेगी त्वचा, देखते ही लोग पूछने लगेंगे क्या है राज

Skin Care Tips: सुबह खाली पेट तुलसी का पानी पीने से आपकी त्वचा ग्लो करने लगेगी. जानें त्वचा के लिए तुलसी पानी के बेहतरीन फायदे और इसे कैसे बनाएं.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 28 Sep 2025 09:09 AM (IST)
Preferred Sources

Skin Care Tips: सुबह की शुरुआत अगर हेल्दी तरीके से हो तो पूरा दिन ऊर्जावान और चमकदार महसूस होता है.हमारी दादी-नानी हमेशा से तुलसी के पत्तों के महत्व के बारे में बताती आई हैं. अगर रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी का पानी पिया जाए तो यह न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बल्कि त्वचा को भी नेचुरल ग्लो देता है. यही वजह है कि लोग आपको देखकर बार-बार पूछने लगेंगे, आखिर आपकी स्किन का राज क्या है?

प्रकृति ब्यूटी टॉनिक

तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. ये गुण शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और ब्लड को प्योरिफाई करते हैं. जब खून साफ होता है तो चेहरा अपने आप खिल उठता है। यही कारण है कि तुलसी का पानी त्वचा को अंदर से स्वस्थ और चमकदार बनाता है.

ये भी पढ़ें: Brain Fog After Lunch: लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय

सुबह तुलसी का पानी पीने के फायदे

पिंपल्स और दाग-धब्बों से छुटकारा

तुलसी का पानी बैक्टीरिया को खत्म करके एक्ने और पिंपल्स की समस्या को कम करता है. इसके नियमित सेवन से चेहरे पर दाग-धब्बे भी हल्के हो जाते हैं.

नेचुरल ग्लो और ब्राइटनेस

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। इससे चेहरे पर नेचुरल ब्राइटनेस आती है.

त्वचा को हाइड्रेट रखना

सुबह तुलसी का पानी पीने से शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है, जिससे त्वचा लंबे समय तक हाइड्रेटेड और फ्रेश रहती है.

एजिंग के असर को कम करना

तुलसी में मौजूद विटामिन C और अन्य पोषक तत्व झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करने में मदद करते हैं. यह स्किन को यंग और ग्लोइंग बनाए रखते हैं.

तुलसी का पानी कैसे बनाएं?

  • 4 ताजे तुलसी के पत्ते लें
  • एक गिलास गुनगुने पानी में इन्हें डालकर रातभर भिगो दें
  • सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लें
  • चाहें तो पत्तों को हल्का उबालकर भी पानी पिया जा सकता है

सुबह-सुबह तुलसी का पानी पीना त्वचा के लिए किसी नेचुरल ब्यूटी टॉनिक से कम नहीं है. यह न सिर्फ चेहरे को चमकदार बनाता है, बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है. अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी स्किन देखकर आपसे आपके ग्लो का राज पूछें तो अपनी सुबह की शुरुआत तुलसी के पानी से जरूर करें.

इसे भी पढ़ें- PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 28 Sep 2025 09:09 AM (IST)
Tags :
Skin Care Tips Tulsi Water Morning Detox Water
और पढ़ें
