ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूरा होना मरीज के लिए बड़ी राहत और अहम पड़ाव होता है, लेकिन इलाज खत्म होने के बाद भी कई तरह की इमोशनल, मेंटल और सोशल चुनौतियां बनी रह सकती हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटते समय मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं पहलुओं पर Zydus Presents: The Easiest Exam के तीसरे एपिसोड में चर्चा की गई. इस कार्यक्रम में कैंसर के बाद रिकवरी, मेंटल हेल्थ, परिवार के सहयोग और लगातार देखभाल की जरूरत पर चर्चा की गई.

Life Beyond Cancer नाम के इस एपिसोड में रोमाना और एक्सपर्ट्स पैनल ने ब्रेस्ट कैंसर से उबर चुकी महिलाओं के अनुभवों और इलाज के बाद आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की. इस दौरान बताया गया कि सही देखभाल, भरोसेमंद जानकारी और अपनों का साथ मरीजों को दोबारा सामान्य जिंदगी शुरू करने में मदद कर सकता है.

इलाज खत्म होने के बाद की जिंदगी को समझना जरूरी

कैंसर का इलाज पूरा होने का मतलब यह नहीं है कि मरीज की जिंदगी तुरंत पहले जैसी हो जाती है. इलाज के बाद भी महिलाओं को अपनी सेहत, रिकवरी और भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं हो सकती हैं. इसके साथ ही उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हुए बदलावों के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है.

इस एपिसोड में रिकवरी के उन पहलुओं पर बात की गई, जिन पर अक्सर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. इस दौरान बताया गया कि इलाज के बाद भी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. लगातार डॉक्टरों के संपर्क में रहना और सही देखभाल मिलना मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है.

मानसिक स्वास्थ्य और परिवार का साथ है जरूरी

कार्यक्रम में मेंटल हेल्थ को भी चर्चा का अहम हिस्सा बनाया गया. कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद भी महिलाओं को डर, चिंता और कई तरह की इमोशनल दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में उन्हें सही सलाह और अपनी बात खुलकर कहने का मौका मिलना जरूरी है.

इस दौरान परिवार के सदस्यों की भूमिका भी काफी अहम होती है. परिवार अगर मरीज की परेशानियों को समझे, उसे भावनात्मक सहारा दे और सही जानकारी हासिल करने में मदद करे तो उसके लिए सामान्य जिंदगी में लौटना आसान हो सकता है.

कार्यक्रम के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि कैंसर से उबर चुकी महिलाओं की जरूरतों को समझना और उन्हें बिना किसी झिझक के मदद लेने का माहौल देना जरूरी है.

कैंसर के इलाज के बाद भी जागरूकता की जरूरत

Life Beyond Cancer के जरिए The Easiest Exam कार्यक्रम में बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर की चर्चा सिर्फ बीमारी की पहचान और इलाज तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इलाज के बाद मरीज की जिंदगी कैसी होती है और उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर भी बात करना जरूरी है.

इस चर्चा का मकसद कैंसर के बाद रिकवरी, मानसिक सेहत और परिवार के सहयोग को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना था. साथ ही, इस बात पर जोर दिया गया कि कैंसर से उबरने के बाद भी मरीजों को सही देखभाल और अपनों के साथ की जरूरत होती है.

Zydus Presents: The Easiest Exam | Episode 3: Life Beyond Cancer में रोमाना और एक्सपर्ट्स का पैनल शामिल था. इस कार्यक्रम का प्रसारण शनिवार 24 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे ABP News पर किया गया.

YouTube पर पूरा एपिसोड यहां देखें

इस कार्यक्रम के जरिए ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद की जिंदगी को लेकर लोगों की समझ बढ़ाने की कोशिश की गई. साथ ही बताया गया कि जागरूकता, सही देखभाल और परिवार का सहयोग कैंसर से उबर चुके लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है. यह किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह, बीमारी के निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या प्रश्न के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator