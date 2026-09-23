सिनेमा जैसा 3D साउंड और नॉइज कैंसिलेशन, ये हैं जबरदस्त वायरलेस हेडफोन्स

रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नया हेडफोन चुनते समय बात सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहती. बैटरी कितने दिन चलेगी, शोर कितना कटता है, कनेक्टिविटी के क्या विकल्प हैं और कीमत जेब पर कितनी भारी पड़ रही है, ये सभी बातें अहम होती हैं.

boAt की लाइनअप में इस समय दो हेडफोन काफी चर्चा में हैं, Nirvana Eutopia 2 ANC और Rockerz 650 Pro. दोनों की बैटरी 80 घंटे तक का दावा करती है, लेकिन फीचर्स, टेक्नोलॉजी और बजट के मामले में दोनों एक-दूसरे से काफी अलग हैं. आइए आसान शब्दों में समझें कि दोनों में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा.

दोनों हेडफोन्स की सीधी तुलना

फीचर boAt Nirvana Eutopia 2 ANC boAt Rockerz 650 Pro कीमत 5999 रुपए 3099 रुपए नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) 45dB अडेप्टिव हाइब्रिड ANC (ऐप सपोर्ट) उपलब्ध नहीं ऑडियो तकनीक 3D स्पेशियल ऑडियो + ड्यूल ड्राइवर्स डॉल्बी ऑडियो (Dolby Audio) + 40mm ड्राइवर्स बैटरी बैकअप 80 घंटे तक (10 मिनट चार्ज = 12 घंटे) 80 घंटे तक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.4 ब्लूटूथ 5.3 + AUX (वायर्ड केबल) कंट्रोल्स बटन / boAt Hearables ऐप टच एंड स्वाइप कंट्रोल्स कॉलिंग तकनीक AI-ENx टेक (बैकग्राउंड नॉइज़ फिल्टर) सामान्य इन-बिल्ट माइक

boAt Nirvana Eutopia 2 ANC: प्रीमियम फीचर्स और खामोशी

कीमत- 5999 रुपए

यह आपको boAt की वेबसाइट, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा.

यह हेडफोन उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ बाहरी शोर से पूरी तरह आजादी चाहते हैं.

45dB अडेप्टिव हाइब्रिड ANC

इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है. यह बाहरी आवाजों को 45dB तक दबा सकता है. 'अडेप्टिव' होने के कारण आप इसे boAt Hearables ऐप के जरिए अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं. अगर आप मेट्रो, फ्लाइट या शोर-शराबे वाले ऑफिस में हैं, तो यह फीचर आपके बहुत काम आएगा.

3D स्पेशियल ऑडियो और ड्यूल ड्राइवर्स

इसमें ड्यूल ड्राइवर सेटअप मिलता है, जो हाई नोट्स (ट्रेबल), वोकल्स और बेस को अलग-अलग साफ सुनाता है. साथ ही 3D स्पेशियल ऑडियो की मदद से ऐसा महसूस होता है जैसे आवाज चारों तरफ से आ रही हो.

बैटरी और फास्ट चार्जिंग

एक बार फुल चार्ज करने पर यह 80 घंटे तक चल सकता है. यदि कभी जल्दी में हों, तो केवल 10 मिनट की चार्जिंग में 12 घंटे का बैकअप मिल जाता है.

लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 और AI कॉलिंग

इसमें नया ब्लूटूथ 5.4 वर्जन है, जो स्टेबल कनेक्शन देता है. कॉलिंग के लिए AI-ENx तकनीक दी गई है, जिससे कॉल पर बात करते समय सामने वाले को आपकी आवाज साफ सुनाई देती है.

boAt Rockerz 650 Pro: बजट में भारी बेस और वायर्ड का भरोसा

कीमत: 3099 रुपए

यह आपको boAt की वेबसाइट, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा.

लगभग आधी कीमत में आने वाला Rockerz 650 Pro उन यूजर्स के लिए है, जिन्हें ज्यादा उलझन भरे सेटिंग्स के बिना दमदार बेस और आसान कंट्रोल्स चाहिए.

डॉल्बी ऑडियो और 40mm ड्राइवर्स

इसमें 40mm के बड़े ड्राइवर्स लगे हैं, जो पंचदार बेस देने के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ डॉल्बी ऑडियो ट्यूनिंग मिलती है, जिससे गाने और ओटीटी कंटेंट सुनने का अनुभव काफी साफ और गहरा हो जाता है.

टच एंड स्वाइप कंट्रोल्स

हेडफोन के ईयरकप पर उंगली फेरकर (स्वाइप करके) आप गाना बदल सकते हैं, वॉल्यूम कम-ज्यादा कर सकते हैं या फोन कॉल उठा सकते हैं. इसके लिए बार-बार फोन जेब से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती.

ब्लूटूथ के साथ AUX सपोर्ट

इसमें ब्लूटूथ 5.3 के अलावा 3.5mm AUX पोर्ट दिया गया है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर बैटरी खत्म भी हो जाए या गेमिंग के दौरान बिना किसी लैग के आवाज चाहिए, तो आप केबल लगाकर इसे वायर्ड हेडफोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. बजट मॉडल होने के बावजूद बैटरी के मामले में कोई कटौती नहीं की गई है. यह भी 80 घंटे तक का प्लेबैक देता है.

फिल्में देखने और गेमिंग के लिए कौन सा आगे?

अगर आप सिनेमैटिक और रियलिस्टिक अनुभव चाहते हैं, तो Nirvana Eutopia 2 ANC का 3D स्पेशियल ऑडियो ज्यादा बेहतर माहौल तैयार करता है. अगर आपको तेज आवाज और गहरा बेस पसंद है तो Rockerz 650 Pro का डॉल्बी ऑडियो और 40mm ड्राइवर सेटअप ज्यादा असरदार साबित होगा. इसके अलावा इसमें AUX केबल का विकल्प है, जिससे गेमिंग के समय ऑडियो लैग बिल्कुल खत्म हो जाता है.

आपके लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा?

Nirvana Eutopia 2 ANC

आपका बजट 6,000 रुपए के करीब है.

आप अक्सर सफर करते हैं, वर्क-फ्रॉम-होम करते हैं या लाइब्रेरी/ऑफिस में शोर से बचना चाहते हैं (ANC अनिवार्य है).

आप अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल आवाज और 3D ऑडियो पसंद करते हैं.

Rockerz 650 Pro

आपका बजट 3,000 रुपए से 3,500 रुपए के बीच है.

आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन की खास जरूरत नहीं है, लेकिन तगड़ा बेस और लाउड साउंड चाहिए.

आप फोन के बिना केवल टच-स्वाइप से गाने बदलना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर वायर्ड (Aux) कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं.

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