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हिंदी न्यूज़इंफ़ोटेनमेंटboAT के 4 बेहतरीन पार्टी स्पीकर्स, Karaoke से RGB लाइट्स तक मिलेंगे ये फीचर्स

boAT के 4 बेहतरीन पार्टी स्पीकर्स, Karaoke से RGB लाइट्स तक मिलेंगे ये फीचर्स

boAt PartyPal 650, boAt PartyPal Ultra, boAt PartyPal Nova और boAt PartyPal 600 Plus जैसे स्पीकर सिर्फ एक ऑडियो डिवाइस नहीं हैं. इनमें कराओके सपोर्ट, RGB लाइटिंग, DJ इफेक्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Written By : एबीपी लाइव फोकस |  Updated at : 25 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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अगर आप घर पर छोटी-मोटी गैदरिंग, हाउस पार्टी या फिर कराओके सेशन करना चाहते हैं तो Boat आपके लिए पार्टी स्पीकर के कई ऑप्शन लेकर आया है. Boat के ये स्पीकर सिर्फ एक ऑडियो डिवाइस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये यूजर्स को इससे आगे का अलग एक्सपीरियंस देते हैं. कई मॉडल्स अब कराओके सपोर्ट, वायरलेस माइक्रोफोन, RGB लाइटिंग, इन-बिल्ट DJ इफेक्ट जैसे फीचर्स के साथ आते हैं.

Boat के अलग-अलग प्राइज रेंज में चार पार्टी स्पीकर आते हैं. इनमें boAt PartyPal 650, boAt PartyPal Ultra, boAt PartyPal Nova और boAt PartyPal 600 Plus जैसे ऑप्शन मौजूद हैं. इन पार्टी स्पीकर्स में अलग-अलग पावर आउटपुट, बैटरी कैपेसिटी और कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल हैं. इसमें True Wireless Stereo (TWS) का सपोर्ट भी है, जिससे कम्पैटिबल स्पीकर्स को पेयर करके ज्यादा बड़ा साउंड आउटपुट पाया जा सकता है. इनमें PartyPal 650 और PartyPal 600 Plus ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जबकि PartyPal Ultra और PartyPal Nova को आप ऑफलाइन खरीद सकते हैं. 

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boAt PartyPal 650

boAt PartyPal 650 में आपको 300W आउटपुट और दो वायरलेस माइक्रोफोन मिलते हैं. इसकी कीमत 21,999 है और यह boAt की वेबसाइट के अलावा Amazon और Flipkart पर उपलब्ध है. कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि स्पीकर में आउटपुट 300W RMS है और यह Bluetooth 5.3, AUX, TF कार्ड और USB कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इसमें वायर्ड माइक्रोफोन और गिटार के लिए भी इनपुट दिए गए हैं. इसके अलावा कराओके यूजर्स के लिए स्पीकर में AI कराओके ऑटो-ट्यूनर है जो लाइव सिंगिंग के दौरान वोकल्स को एडजस्ट करता है.

इस प्रोडक्ट के साथ दो UHF वायरलेस माइक्रोफोन भी आते हैं, जिससे यह डुएट परफॉर्मेंस, अनाउंसमेंट और कराओके सेशन के लिए मुफीद है. कंपनी के मुताबिक, boAt PartyPal 650 60% वॉल्यूम पर पांच घंटे तक का प्लेबैक देता है. इसे आसानी से इधर-उधर ले जाने के लिए इसमें पहिए और ट्रॉली-स्टाइल हैंडल भी दिए गए हैं. इसके फ्रंट पैनल में RGB लाइटिंग दी गई है. साथ ही, पार्टी के दौरान साउंड इफेक्ट्स जोड़ने के लिए इसमें इन-बिल्ट DJ ट्रैक्स और बास-ड्रॉप इफेक्ट्स भी मौजूद हैं. यह स्पीकर TWS पेयरिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे दो कम्पैटिबल यूनिट्स को वायरलेस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है.

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boAt PartyPal Ultra  

boAt PartyPal Ultra स्पीकर की कीमत 16,999 से 19,999 के बीच रखी गई है. यह प्रोडक्ट ऑफलाइन प्रोडक्ट के तौर पर लिस्ट किया गया है. इसका आउटपुट 260W है और इसमें Equicore ड्राइवर्स दिए गए हैं. ये ड्राइवर्स हाई, मिड और लो फ्रीक्वेंसी पर एक जैसी क्लैरिटी के साथ बैलेंस्ड ऑडियो देने के लिए डिजाइन किए गए हैं. इसकी टेक्नोलॉजी डीप और कंट्रोल्ड बास के साथ डिटेल्ड साउंड देने के लिए बनाई गई है, जो साउंड को बेहतर और बैलेंस्ड बनता है. स्पीकर में RGB LED, दो UHF वायरलेस माइक्रोफोन और पहियों वाली ट्रॉली भी मिलती है.

boAt PartyPal Ultra TWS पेयरिंग को सपोर्ट करता है और इसमें एक डेडिकेटेड गिटार इनपुट भी है. यह उन यूजर्स के लिए काम का हो सकता है जो म्यूजिक प्लेबैक के साथ लाइव परफॉर्मेंस भी देना चाहते हैं. इसमें Bluetooth 5.3, AUX, TF कार्ड, USB और वायर्ड माइक्रोफोन इनपुट कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मौजूद हैं. स्पीकर में इन-बिल्ट DJ ट्रैक्स और बास-ड्रॉप इफेक्ट्स भी दिए गए हैं. boAt PartyPal Ultra 60% वॉल्यूम पर छह घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है.

boAt PartyPal Nova 

boAt PartyPal Nova आपको 7,999 से 9,999 की रेंज में मिलता है. यह स्पीकर ऑफलाइन उपलब्ध है. फीचर्स की बात करें तो इसका आउटपुट 120W है और इसमें RGB लाइटिंग, TWS सपोर्ट और एक UHF वायरलेस माइक्रोफोन दिया गया है. स्पीकर में Bluetooth 5.3, AUX, TF कार्ड और USB कनेक्टिविटी के साथ-साथ वायर्ड माइक्रोफोन इनपुट सपोर्ट मिलता है. यह boAt Hearables ऐप के साथ भी काम करता है. PartyPal Nova 60% वॉल्यूम पर पांच घंटे तक का प्लेबैक देता है. इसमें कराओके ऑटो-ट्यूनर भी है.

boAt PartyPal 600 Plus

boAt PartyPal 600 Plus में गिटार इनपुट और 240W आउटपुट की सुविधा उपलब्ध है. यह प्रोडक्ट ऑनलाइन 19,999 की कीमत पर उपलब्ध है. इसे boAt की वेबसाइट के अलावा Amazon और Flipkart पर भी खरीद सकते हैं. इसका आउटपुट 240W है और इसमें दो UHF वायरलेस माइक्रोफोन शामिल हैं. यह स्पीकर ऑटो-ट्यूनर के जरिए कराओके को सपोर्ट करता है और इसमें इन-बिल्ट DJ ट्रैक और बास-ड्रॉप इफेक्ट भी हैं. इसकी बैटरी 60% वॉल्यूम पर छह घंटे तक का प्लेबैक सपोर्ट देती है. यह स्पीकर TWS पेयरिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे दो कम्पैटिबल स्पीकर को आपस में जोड़ा जा सकता है. इसमें गेन कंट्रोल वाला डेडिकेटेड गिराट इनपुट चैनल भी है, जिससे यह मॉडल गिटार बेस्ड परफॉर्मेंस, रेगुलर म्यूजिक प्लेबैक के लिए मुफीद है. 

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डिस्क्लेमर: यह एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. ABP Network Pvt. Ltd. और ABP Live इस आर्टिकल में दी गई जानकारी या विचारों का समर्थन नहीं करता है. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस जानकारी को अपने विवेक से देखें. 

Published at : 25 Sep 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
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