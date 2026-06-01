भारत के आर्थिक विकास में पोत और जलमार्गों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तरफ देश के सामने फोकस किया जा सकता है. एबीपी नेटवर्क के 3 जून को आयोजित होने जा रहे इंडिया @ 2047 कॉन्लेव के शीर्षक ''Connect India: Keeping the Lifeline Going, में सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से मुख्य फोकस परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से आर्थिक विकास को बनाए रखने में बंदरगाहों, जलमार्गों और मल्टीमॉडल परिवहन की भूमिका पर होने की उम्मीद है.

कौन हैं सर्बानंद सोनोवाल?

असम के डिब्रूगढ़ जिले के मुलुक गांव में 31 अक्टूबर 1962 को पैदा हुए सोनोवाल सोनोवाल समुदाय से आते हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डिब्रूगढ़ के डॉन बॉस्को हाई स्कूल से पूरी की. बाद में उन्होंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के तहत डीएचएसके कॉलेज से अंग्रेजी में स्नातक (Bachelor's degree) की डिग्री प्राप्त की और गौहाटी विश्वविद्यालय से एलएलबी (LLB) तथा बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (BCJ) की डिग्री ली.

सोनोवाल ने सबसे पहले छात्र सक्रियता (स्टूडेंट एक्टिविज्म) के जरिए अपनी पहचान बनाई. उन्होंने 1992 से 1999 तक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, यह वह समय था जब यह संगठन असम के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में काफी प्रभावशाली था. उन्होंने 1996 से 2000 तक नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (NESO) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, जो पूरे क्षेत्र में छात्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था.

सर्बानंद सोनोवाल अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान अविवाहित रहे हैं. अपने निजी जीवन को हमेशा लो-प्रोफाइल (चर्चाओं से दूर) रखने के लिए जाने जाने वाले सोनोवाल ने पिछले तीन दशकों में मुख्य रूप से संगठनात्मक कार्य, शासन और सार्वजनिक मामलों पर ही ध्यान केंद्रित किया है.

एजीपी से भाजपा तक का राजनीतिक सफर

छात्र राजनीति में अपने कार्यकाल के बाद, सोनोवाल असम गण परिषद (AGP) में शामिल हो गए. उन्होंने 2001 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया जब उन्होंने असम की मोरान विधानसभा सीट जीती. 2004 में, वह डिब्रूगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए, जिसने राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर उनके आगमन को चिह्नित किया. हालांकि, 2009 के आम चुनाव में वह इस सीट से हार गए.

फरवरी 2011 में, सोनोवाल ने एजीपी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए. शामिल होने के तुरंत बाद, वह भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने और बाद में असम में पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव के रूप में कार्य किया. 2012 में, उन्हें भाजपा की असम इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे उन्होंने राज्य में पार्टी के आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

केंद्रीय मंत्री से असम के पहले भाजपा मुख्यमंत्री तक

सोनोवाल ने 2014 का लोकसभा चुनाव लखीमपुर से लड़ा और एक निर्णायक जीत हासिल की. केंद्र में भाजपा की जीत के बाद, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शामिल किया गया. उन्होंने खेल और युवा मामलों के मंत्रालय को संभाला और उद्यमिता एवं कौशल विकास का कार्यभार भी देखा.

2016 के असम विधानसभा चुनाव से पहले, भाजपा ने सोनोवाल को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया. पार्टी ने चुनाव जीता और राज्य में कांग्रेस के वर्षों पुराने शासन को समाप्त कर दिया. सोनोवाल असम के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने माजुली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. वह 2016 से 2021 तक इस पद पर रहे.

माजुली से 2021 का विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद, सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद से कदम पीछे खींच लिए और मुख्यमंत्री के रूप में हिमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा. इसके बाद वह वापस राष्ट्रीय राजनीति में आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के रूप में शामिल हुए. कैबिनेट फेरबदल के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए आयुष (AYUSH) मंत्रालय का प्रभार भी संभाला.

आईएमडीटी (IMDT) अधिनियम के खिलाफ कानूनी लड़ाई सोनोवाल के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपों में से एक 'अवैध प्रवासी (अधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983' (IMDT Act) को चुनौती देना था. उन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि यह असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के प्रयासों में बाधा डालता है. 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया, जिसे अवैध प्रवास पर असम के राजनीतिक विमर्श में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है.

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