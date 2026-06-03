Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महिलाएं कठिन पेशों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

योगिता रघुवंशी ने 'पुरुषों का काम' वाली सोच को चुनौती दी.

नेहल सोलंकी माइनिंग इंजीनियर बनीं, पिता की विरासत को आगे बढ़ाया.

कृतिका पोर्ट पर क्रेन चलाती हैं, सिंधु एल्युमिनियम को भविष्य मानती हैं.

India at 2047 Conclave: एबीपी नेटवर्क के खास कार्यक्रम 'India @ 2047 Conclave' के मंच पर वूमेन इन इंफ्रा के सेशन में चार गेस्ट नेहल सोलंकी, योगिता रघुवंशी, एल. कृतिका और सिंधु पांद्रे ने शिरकत की. ये महिलाएं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्णं भूमिकाएं निभा रही हैं. आइए आपको इन चारों के बारे में बताते हैं और यह भी जानेंगे कि इनका वर्किंग प्रोफेशन कितना कठिन है.

हर कोई हर काम कर सकता है

योगिता एक महिला ट्रक ड्राइवर हैं. जब उनको पूछा गया कि वो इस पुरूषों के माने जाने वाले पेशे में कैसे आईं, तो उन्होंने कहा कि इसे पुरुषों का क्षेत्र मानने वालों में मैं शामिल नहीं हूं. यह हमारा दिमाग सोचता है कि ये काम पुरुषों का है और ये महिलाओं का है, जबकि सारे काम महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं. मैं जब इस पेशे में आई थी तो सोचा था कि इससे जो कमाई होगी उससे परिवार और बच्चों की देखभाल कर सकूं.

मेघालय है फेवरेट डेस्टिनेशन

जब मैंने ट्रक ड्राइवर बनने के बारे में सोचा था तो किसी को यकीन नहीं हुआ था. क्योंकि बचपन में जब सब कहते थे कि लड़की ये काम नहीं कर सकती वो काम नहीं कर सकती, तब मैं सारे वो काम करती थी, जैसे छत पर चढ़कर पतंग उड़ाना. ट्रक ड्राइविंग से मैंने देश घूमा है और मुझे मेघालय बहुत अच्छा लगता है.

विकसित भारत 2027 को लेकर क्या कहा?

विकसित भारत को लेकर योगिता ने कहा कि लोगों की खेती की जमीन को लेकर बार-बार उस पर सड़कें न बनाकर बाईपास ज्यादा बनने चाहिए. जहां-जहां बाईपास बनेगे वहां बस्तियां बनती जाएंगी. प्रदूषण को लेकर कहा जा रहा है कि गर्मियों में तापमान बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं. इसको लेकर पहले ध्यान देना चाहिए. नेचर की सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए. देश में एजुकेशन बहुत जरूरी है, न कि किसी को भी धक्का मारकर आगे बढ़ना चाहिए. सभी लोग सभी फील्ड में आगे बढ़ने चाहिए, जिससे 2047 में विकास और बेहतरीन हो सकेगा.

नेहल सोलंकी- वूमेन माइनिंग रेस्क्यू टीम

नेहल ने कहा कि मेरी फैमिली माइनिंग बैकग्राउंड से आती है. हिंदुस्तान जिंक में मैं पहली फीमेल माइनिंग इंजीनियर थी. लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि महिला माइनिंग इंजीनियर होगी. मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब मैं अपने क्लास में सिंगल फीमेल स्टूडेंट थी. मैं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हूं. एक दिन जब मेरे पिता तो ऐसे ही एक मंच पर बुलाया गया तो उनको बहुत गर्व हुआ और वो इमोशनल हुए. उन्होंने कहा कि ये एक दिन माइनिंग इंडस्ट्री की सीईओ बनेगी.

इस प्रोफेशन में आने से पहले कितनी दिक्कतें आईं?

जब मैंने माइनिंग की फील्ड में आगे बढ़ने का फैसला लिया तो सबसे पहले लोगों ने मना किया कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन मैंने यह निर्णय ले लिया था. मेरी मां भी इस फैसले को लेकर खुश नहीं थीं. जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो माइनिंग इंजीनियरिंग में मैं अकेली लड़की थी. तब मैंने खुद भी रोना शुरू किया कि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकती. तब मेरे पिता ने मेरा फुल सपोर्ट किया.

माइनिंग इंडस्ट्री में कौन सा रेस्क्यू मुश्किल था?

कुछ वक्त पहले माइन में एक इक्यूपमेंट में फायर हुआ था, वहां पर काफी लोग थे. इस कंडीशन में माइन में बहुत सारी जहरीली गैस इकट्ठी हो गई थी, तब मैं वहां पर थी. मैं वहां गई और मैंने खुद माइन से पांच लोगों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई.

कार्तिका- आरटीजी ऑपरेटर

मैं क्रेन ऑपरेटर हूं. मैं पोर्ट पर क्रेन ऑपरेट करती हूं. मैंने अपना करियर कोच्चि से शुरू किया, तब मैं अदाणी पोर्ट पर आई, उस वक्त मेरे साथ वहां पर कोई महिला क्रेन ऑपरेटर नहीं थी, पर मुझे लोगों का बहुत साथ मिला. जब मैंने अदाणी पोर्ट ज्वाइन किया तब मेरे साथ सिर्फ मेल एंप्लाय थे. क्रेन तक पहुंचने के लिए मुझे 30 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, तब क्रेन चलाती हूं. डे और नाइट शिफ्ट दोनों में काम करती हूं.

सिंधु पांद्रे- वेदांता एल्युमिनियम

सिंधु पांद्रे को वेदांता एलुमिनियम में 19 वर्षों का अनुभव है. भारत की पहली ऑल-वुमेन पॉटलाइन का नेतृत्व कर रही हैं. एलुमिनियम को “मेटल ऑफ फ्यूचर” बताया. सिंधु का कहना है कि एलुमिनियम भविष्य की धातु है और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. हमारी पूरी पॉटलाइन महिलाओं द्वारा ऑपरेट और मेंटेन की जाती है. भारी मशीनरी, हाई टेम्परेचर और हाई इलेक्ट्रिक करंट के बीच महिलाएं पूरी दक्षता से काम कर रही हैं. कभी मैन्युफैक्चरिंग को पुरुषों की दुनिया माना जाता था, लेकिन अब महिलाएं रिजल्ट देकर नेतृत्व कर रही हैं.

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