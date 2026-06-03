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हिंदी न्यूज़INDIA AT 2047India at 2047 Conclave: विकसित भारत के लिए ऊर्जा सबसे अहम, 2047 तक इतने गीगावाट क्षमता का लक्ष्य जरूरी- शिशिर प्रियदर्शी  

India at 2047 Conclave: विकसित भारत के लिए ऊर्जा सबसे अहम, 2047 तक इतने गीगावाट क्षमता का लक्ष्य जरूरी- शिशिर प्रियदर्शी  

ABP India at 2047 Conclave:  ABP Network के India@2047 Conclave में शिशिर प्रियदर्शी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2047 तक देश को अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता  बढ़ानी होगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Jun 2026 03:46 PM (IST)
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  • एबीपी कॉन्क्लेव में भारत के विकास-पर्यावरण संतुलन पर चर्चा.
  • विकसित भारत हेतु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाना महत्वपूर्ण है.
  • 2047 तक 2000 गीगावॉट बिजली उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया.
  • नवीकरणीय स्रोतों के साथ सस्ती, भरोसेमंद ऊर्जा भी ज़रूरी.

एबीपी नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम India @ 2047 Conclave में देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, सिनेमा और प्रशासन से जुड़े कई प्रमुख विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम की थीम 'बिल्डिंग भारत @ 2047' रही, जिसमें भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई.

कॉन्क्लेव के दौरान चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (CRF) के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने विकसित भारत और नेट जीरो: क्या भारत दोनों लक्ष्य हासिल कर सकता है? विषय पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो विकास और पर्यावरणीय सस्टेनिबिलिटी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

शिशिर प्रियदर्शी ने कहा कि अधिकांश विकसित देश इस तरह की दोहरी चुनौती का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत को एक तरफ तेजी से आर्थिक विकास करना है तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को भी पूरा करना है. ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है.

इसमें करनी होगी वृद्धि

उन्होंने कहा कि यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो देश को अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि करनी होगी. उनके अनुसार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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उन्होंने बताया कि आने वाले दो दशकों में देश की बिजली और ऊर्जा की मांग कई गुना बढ़ने वाली है. उद्योगों, कारोबारों और आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन क्षमता का विस्तार जरूर होगा. इसी को ध्यान में रखते हुए भारत को वर्ष 2047 तक लगभग 2,000 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए.

कही ये बड़ी बात

प्रियदर्शी ने कहा कि वर्तमान क्षमता की तुलना में यह लगभग चार गुना वृद्धि होगी. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े निवेश, दीर्घकालिक योजना और मजबूत ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी. विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के हर क्षेत्र तक विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा पहुंचाना जरूरी है.

उन्होंने बताया कि केवल रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों के भरोसे इतनी बड़ी ऊर्जा मांग को पूरा करना आसान नहीं होगा. उनके मुताबिक ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि बिजली की कीमत आम लोगों और उद्योगों के लिए किफायती बनी रहे. उन्होंने कहा सिर्फ हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है. हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ते हुए लोगों को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराएं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 03:46 PM (IST)
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India At 2047 ABP NEWS ABP Conclave India 2047 At Summit
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