Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एबीपी कॉन्क्लेव में भारत के विकास-पर्यावरण संतुलन पर चर्चा.

विकसित भारत हेतु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाना महत्वपूर्ण है.

2047 तक 2000 गीगावॉट बिजली उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया.

नवीकरणीय स्रोतों के साथ सस्ती, भरोसेमंद ऊर्जा भी ज़रूरी.

एबीपी नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम India @ 2047 Conclave में देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, सिनेमा और प्रशासन से जुड़े कई प्रमुख विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम की थीम 'बिल्डिंग भारत @ 2047' रही, जिसमें भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई.

कॉन्क्लेव के दौरान चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (CRF) के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने विकसित भारत और नेट जीरो: क्या भारत दोनों लक्ष्य हासिल कर सकता है? विषय पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो विकास और पर्यावरणीय सस्टेनिबिलिटी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

शिशिर प्रियदर्शी ने कहा कि अधिकांश विकसित देश इस तरह की दोहरी चुनौती का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत को एक तरफ तेजी से आर्थिक विकास करना है तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को भी पूरा करना है. ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है.

इसमें करनी होगी वृद्धि

उन्होंने कहा कि यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो देश को अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि करनी होगी. उनके अनुसार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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उन्होंने बताया कि आने वाले दो दशकों में देश की बिजली और ऊर्जा की मांग कई गुना बढ़ने वाली है. उद्योगों, कारोबारों और आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन क्षमता का विस्तार जरूर होगा. इसी को ध्यान में रखते हुए भारत को वर्ष 2047 तक लगभग 2,000 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए.

कही ये बड़ी बात

प्रियदर्शी ने कहा कि वर्तमान क्षमता की तुलना में यह लगभग चार गुना वृद्धि होगी. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े निवेश, दीर्घकालिक योजना और मजबूत ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी. विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के हर क्षेत्र तक विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा पहुंचाना जरूरी है.

उन्होंने बताया कि केवल रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों के भरोसे इतनी बड़ी ऊर्जा मांग को पूरा करना आसान नहीं होगा. उनके मुताबिक ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि बिजली की कीमत आम लोगों और उद्योगों के लिए किफायती बनी रहे. उन्होंने कहा सिर्फ हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है. हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ते हुए लोगों को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराएं.





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