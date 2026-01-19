ABP 'इंडिया @2047 यूथ कॉन्क्लेव': कल होगा विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर महामंथन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़INDIA AT 2047ABP 'इंडिया @2047 यूथ कॉन्क्लेव': कल होगा विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर महामंथन

Youth Conclave: ABP नेटवर्क 20 जनवरी को नई दिल्ली में ‘इंडिया @ 2047 यूथ कॉन्क्लेव’ आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती देना है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Jan 2026 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

2047 Youth Conclave: ABP नेटवर्क ने मंगलवार 20 जनवरी को नई दिल्ली में 'इंडिया @ 2047 यूथ कॉन्क्लेव' का भव्य आयोजन किया है. इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के युवाओं को सशक्त बनाना और 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए एक मंच प्रदान करना है. कार्यक्रम में राजनीति, सिनेमा, खेल, व्यापार और समाज सेवा जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी.

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे दीप प्रज्ज्वलन के साथ होगी, जिसके बाद ABP नेटवर्क के सीईओ सुमंत दत्ता स्वागत भाषण देंगे. पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू 'युवा शक्ति: विकसित भारत के लिए प्रज्वलित मस्तिष्क' विषय पर अपने विचार रखेंगे. इसके बाद अभिनेता शिव पंडित संघर्ष और सफलता पर, और जयपुर वॉच कंपनी के संस्थापक गौरव मेहता परंपरा और आधुनिकता के मेल पर चर्चा करेंगे. राजस्थान सरकार के युवा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर 'खेल भावना' और जीत के मंत्र साझा करेंगे.

कौन होंगे मुख्य अतिथि?

 * किरण रिजिजू (केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री)
 * शिव पंडित (अभिनेता)
 * गौरव मेहता (संस्थापक, जयपुर वॉच कंपनी)
 * राज्यवर्धन सिंह राठौर (युवा और खेल मंत्री, राजस्थान सरकार)
 * श्वेताभ रंजन (चीफ मेंटर, बुनकर स्टोरीज)
 * अंशु गुप्ता (संस्थापक और निदेशक, गूंज)
 * अभय वर्मा (अभिनेता)
 * डॉ. आमोद सचान (हिंद कैंसर इंस्टीट्यूट)
 * देबांजन मंडल (प्रिंसिपल पार्टनर, द कलकत्ता पब्लिशर्स)
 * बांसुरी स्वराज (सांसद, नई दिल्ली)
 * डॉ. हेमांग जोशी (सांसद, वडोदरा)
 * शाम्भवी चौधरी (सांसद, समस्तीपुर)
 * प्रमोद सावंत (मुख्यमंत्री, गोवा)
 * रकुल प्रीत सिंह (अभिनेत्री)
 * सचिन पायलट (कांग्रेस महासचिव)
 * धर्मेंद्र प्रधान (शिक्षा मंत्री, भारत सरकार)

सामाजिक सरोकार, व्यापार और शिक्षा पर विशेषज्ञों की चर्चा

दोपहर के सत्रों में सामाजिक सरोकार और व्यापार के नए मॉडल पर बुनकर स्टोरीज के श्वेताभ रंजन और गूंज के संस्थापक अंशु गुप्ता चर्चा करेंगे. लंच के बाद, अभिनेता अभय वर्मा अपनी अलग राह बनाने के अनुभव साझा करेंगे, जबकि डॉ. आमोद सचान कैंसर के इलाज और युवाओं के लिए STEM की आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे. 'एकेडमिक्स फॉर ऑल' सत्र में देबांजन मंडल पढ़ने की आदत पर जोर देंगे.

सांसद, नेता और कलाकार के अनुभव साझा

संसद में नए चेहरों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक विशेष सत्र 'न्यूबीज डे आउट' आयोजित होगा, जिसमें सांसद बांसुरी स्वराज, डॉ. हेमांग जोशी और शाम्भवी चौधरी शामिल होंगे. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर्यटन और आध्यात्मिकता पर, जबकि अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह 'द आउटसाइडर: द एक्स फैक्टर' विषय पर बात करेंगी. शाम के सत्र में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट 'जमीनी राजनीति' पर चर्चा करेंगे. कार्यक्रम का समापन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संबोधन के साथ होगा, जो 21वीं सदी के युवाओं की संभावनाओं पर बात करेंगे.

Published at : 19 Jan 2026 05:41 PM (IST)
ABP Network Youth Conclave
