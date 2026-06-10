Zojila Tunnel Benefits : कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. इस सुरंग के निर्माण में ब्रेक-थ्रू का काम पूरा हो गया है. अब सुरंग की खुदाई दोनों तरफ से पूरी हो चुकी है और अब दोनों छोर आपस में जुड़ गए हैं. इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अंतिम ब्लास्ट कर इस ऐतिहासिक सफलता का ऐलान किया.

जोजिला सुरंग के पूरा होने के बाद कश्मीर और लद्दाख के बीच सालभर सड़क संपर्क बना रहेगा. यह सुरंग न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में सुरक्षित और तेज संपर्क भी तय करेगी. साथ ही यह परियोजना पर्यटन, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद जरूरी मानी जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जोजिला सुरंग बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ और इसके बनने से क्या फायदा होगा.

क्या है जोजिला सुरंग?

जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली प्रमुख सड़क सुरंगों में से एक है. यह सुरंग श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जोजिला दर्रे के नीचे बनाई जा रही है. सुरंग की कुल लंबाई 13.15 किलोमीटर है, जबकि संपर्क मार्ग और पुलों को मिलाकर पूरी परियोजना लगभग 31 किलोमीटर लंबी है.

जोजिला सुरंग बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ?

इस परियोजना की कुल लागत लगभग 6,809 करोड़ रुपये है. वहीं शुरुआती चरणों में इसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में बेहतर योजना और तकनीक की मदद से इसे काफी कम किया गया. केंद्र सरकार की इस परियोजना का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल के तहत किया जा रहा है.

ब्रेकथ्रू का क्या मतलब होता है?

सुरंग निर्माण में ब्रेकथ्रू एक बेहद जरूरी चरण होता है. इसका मतलब है कि सुरंग की खुदाई दोनों दिशाओं से पूरी हो गई है और दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए हैं. जोजिला सुरंग में अंतिम 2.5 मीटर चट्टान को विस्फोट के जरिए हटाकर यह उपलब्धि हासिल की गई. इसके साथ ही सुरंग का सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हिस्सा पूरा हो गया.

कब शुरू होगी जोजिला सुरंग?

जोजिला सुरंग आर-पार हो चुकी है, लेकिन अभी कई काम बाकी हैं. अधिकारियों के अनुसार, लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. सिविल कार्य पूरा होने में 7 से 8 महीने और लग सकते हैं. इसके बाद बिजली, वेंटिलेशन और सुरक्षा सिस्टम लगाए जाएंगे. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के अधिकारियों का कहना है कि अगर काम तय योजना के अनुसार चलता रहा तो जोजिला सुरंग को जनवरी या फरवरी 2028 तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा.

सुरंग बनाना इतना मुश्किल क्यों था?

जोजिला सुरंग का निर्माण समुद्र तल से करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है. यहां काम करने वाले इंजीनियरों और मजदूरों को कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा. जैसे यहां तापमान कई बार शून्य से नीचे चला जाता था. ऑक्सीजन की कमी के कारण काम करना मुश्किल था. साथ ही भारी बर्फबारी और हिमस्खलन का खतरा बना रहता था. कई जगह कमजोर और नाजुक चट्टानें मिलीं. वहीं पिछले सालों में परियोजना क्षेत्र में कई हिमस्खलन भी हुए. इन सभी चुनौतियों के बाद भी परियोजना समय से पहले जरूरी चरण तक पहुंच गई.

यह भी पढ़ें - जापान के लोग हर समस्या में 5 बार क्यों लगाते हैं Why, जानें इससे क्या होता है फायदा?

जोजिला सुरंग बनने से क्या होगा फायदा?

1. लद्दाख को मिलेगा सालभर सड़क संपर्क - अभी हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से प्रभावित होता है. सुरंग बनने के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी.

2. यात्रा समय में भारी कमी - अभी जोजिला दर्रे को पार करने में मौसम और ट्रैफिक के अनुसार 1.5 से 3 घंटे तक लग सकते हैं. सुरंग शुरू होने के बाद यह सफर सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरा हो सकेगा.

3. सेना को मिलेगा बड़ा फायदा - लद्दाख भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी क्षेत्र है क्योंकि इसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों से जुड़ी हैं. सुरंग बनने के बाद सेना की आवाजाही तेज होगी. हथियार और रसद आसानी से पहुंच सकेंगे. खराब मौसम में भी सैन्य आपूर्ति जारी रहेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत होगी.

4. पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा - सोनमर्ग, द्रास, कारगिल और लेह जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी. इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी. होटल और पर्यटन उद्योग को फायदा होगा. स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

5. व्यापार और अर्थव्यवस्था को फायदा - साल भर सड़क संपर्क रहने से फल, सब्जियां और स्थानीय उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचेंगे. परिवहन लागत कम होगी. कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा.

यह भी पढ़ें - मौत के बाद क्या घरवालों की आवाजें सुनता है मुर्दा? सच्चाई जान कांप उठेंगे आप