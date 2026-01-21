चीन के इस शहर में रेत छानकर लोग निकालते हैं सोना, जानें क्यों दुनियाभर के लोग पहुंच रहे यहां?

जब दुनिया भर में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं, तब चीन का एक शहर इन दिनों खास वजह से चर्चा में है. यहां लोग किसी दुकान या ज्वेलरी शोरूम में नहीं, बल्कि नदी की रेत छानकर सोने के छोटे-छोटे कण खोजते नजर आते हैं. यह जगह अब सिर्फ खनन का केंद्र नहीं, बल्कि एक अनोखे पर्यटन स्थल के रूप में भी उभर रही है, जहां लोग रोमांच, इतिहास और किस्मत आजमाने तीनों के लिए पहुंच रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि चीन के किस शहर में रेत छानकर लोग सोना निकालते हैं और क्यों दुनियाभर के लोग यहां पहुंच रहे हैं.

चीन के किस शहर में रेत छानकर लोग सोना निकालते हैं?

चीन के चाओयुआन शहर में रेत छानकर लोग सोना निकालते हैं. चीन के शेडोंग प्रांत में स्थित चाओयुआन (Zhaoyuan) और उसके आसपास के इलाकें को चीन की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है. कई रिपोर्टों में इसे चाओयुआन या अलग-अलग नामों से भी बताया गया है. यहां का सोने से रिश्ता सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है. दुनिया भर में जब सोना महंगा हो रहा है, तब आम लोगों में भी इसे पाने की चाह बढ़ गई है. चाओयुआन में लोग सीधे खदानों में नहीं जाते, बल्कि सुरक्षित पर्यटन स्थलों पर नदी की रेत और तलछट को छानकर सोने के छोटे कण खोजते हैं. यह प्रक्रिया आसान, रोमांचक और कम खर्च वाली होती है, इसलिए स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी इसे आजमाने आ रहे हैं.

गोल्ड रश बना नया पर्यटन ट्रेंड

चाओयुआन में अब गोल्ड रश टूरिज्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यहां पर्यटकों को पारंपरिक खनन से अलग अनुभव मिलता है, जहां वे खुद रेत छानते हैं, सोने के छोटे टुकड़े ढूंढते हैं और उन्हें यादगार के तौर पर अपने साथ ले जा सकते हैं. यह अनुभव लोगों को पुराने जमाने की सोना खोजने वाली कहानियों जैसा एहसास कराता है, इसलिए परिवार, युवा और बुजुर्ग सभी यहां पहुंच रहे हैं.

चीन का स्वर्ण नगर

चाओयुआन, यानताई (Yantai) शहर का ही हिस्सा है, जिसे चीन का सोने का शहर कहा जाता है. यानताई को लगातार 39 वर्षों से चीन का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक माना जाता है. यहां की खास बात है कि चीन के कुल सोने के भंडार का लगभग 25 प्रतिशत यहीं मौजूद है, सोना यहां की चार प्रमुख इंडस्ट्री में से एक है, 1949 के बाद से यहां स्वर्ण उद्योग ने तेजी से विकास किया, 2013 में यानताई में करीब 146.5 टन सोने का उत्पादन हुआ था, जो चीन के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा था. यानताई और चाओयुआन में करीब 190 से ज्यादा स्वर्ण कंपनियां काम कर रही हैं. 40,000 से ज्यादा लोग इस उद्योग से जुड़े हैं. 15 बड़े धातुकर्म संयंत्र हैं, जहां सोने के साथ-साथ चांदी, तांबा, लोहा जैसे खनिजों का भी प्रसंस्करण होता है. यह इलाका अब सिर्फ सोना निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके शोधन, गहनों के निर्माण और बिक्री का भी बड़ा केंद्र बन चुका है.

क्यों दुनियाभर के लोग पहुंच रहे यहां?

दुनियाभर के लोग चीन के चाओयुआन इसलिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां सोना, रोमांच, इतिहास और चीन की नई आर्थिक रणनीति चारों का अनोखा मेल देखने को मिलता है. दुनिया भर में सोना लगातार महंगा हो रहा है. ऐसे में लोग कम खर्च में सोना पाने की उम्मीद लेकर यहां आते है. रेत छानकर सोने के छोटे कण मिलने की संभावना लोगों को आकर्षित कर रही है. यहां पर्यटक खुद नदी की रेत छानते हैं और सोने के दाने खोजते हैं.

यह अनुभव किसी एडवेंचर से कम नहीं, इसलिए यह जगह आम पर्यटन स्थलों से अलग बन गई है. चीन अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोने के भंडार बढ़ा रहा है और स्वर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है. इससे सोने से जुड़े क्षेत्रों का वैश्विक महत्व बढ़ा है. हुनान और शिनजियांग जैसे इलाकों में बड़े सोने के भंडार मिलने से देश में गोल्ड रश का माहौल बन गया है, जिसका असर चाओयुआन जैसे शहरों पर भी दिख रहा है. इसीलिए चाओयुआन आज सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोने, रोमांच और इतिहास का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है.

