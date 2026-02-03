Manipur Chief Minister Salary: विधायक से मणिपुर के सीएम बनेंगे युमनाम खेमचंद, जानें अब कितनी बढ़ जाएगी इनकी सैलरी?
Manipur Chief Minister Salary: युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का विधायक दल का नेता चुना गया है. आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सैलरी कितनी होगी.
Manipur Chief Minister Salary: मणिपुर लंबे समय से हिंसा और राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था. लेकिन आखिरकार अब उसे नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है. भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक अहम बैठक के बाद युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का विधायक दल का नेता चुना गया है. आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी.
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह
युमनाम खेमचंद सिंह एक अनुभवी राजनेता हैं जिनकी मणिपुर की विधायी राजनीति में गहरी जड़े हैं. वह सिंगजामेई निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और पहले मणिपुर विधानसभा के स्पीकर के रूप में भी काम कर चुके हैं. भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में उनका सर्वसम्मत चुनाव संगठनात्मक विश्वास और राज्य के लिए एक जरूरी समय में स्थिरता की जरूरत दोनों को दर्शा रहा है.
कितनी होती है विधायक की सैलरी
विधायक के तौर पर काफी अच्छी मासिक आय मिलती है. 2020 में मणिपुर ने अपने विधायकों की सैलरी और भत्तों में संशोधन किया था. एक विधायक के तौर पर कुल मासिक सैलरी और भत्ते लगभग ढाई लाख हो जाते हैं. इसमें ₹50,000 की बेसिक सैलरी, और साथ ही निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और सचिवालय भत्ता के लिए समान राशि शामिल थी. इसके अलावा टेलीफोन, मनोरंजन और दूसरे भत्ते मिलाकर लगभग ₹1,00,000 प्रति महीने होते थे. इस तरह यह पूरी सैलरी ढाई लाख रुपये की बन जाती है.
मुख्यमंत्री की सैलरी
मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मासिक सैलरी वास्तव में कम हो जाती है. आधिकारिक नियमों और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के मुख्यमंत्री को भत्तों सहित हर महीने लगभग 1.2 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये मिलते हैं.
भले ही मुख्यमंत्री के नकद सैलरी कम हों लेकिन इस पद से जुड़े भत्ते और सुविधाएं काफी ज्यादा हैं. मुख्यमंत्री को एक सरकारी बंगला मिलेगा जो उनके आधिकारिक निवास और कार्यालय के रूप में काम करेगा. उन्हें जेड प्लस लेवल की सुरक्षा, सरकारी गाड़ियां और डेडिकेटेड स्टाफ मिलेगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री को अनलिमिटेड मेडिकल सुविधा, सरकारी यात्रा भत्ता और लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता है.
असली अपग्रेड सैलरी नहीं पावर है
भूमिका में सबसे बड़ा बदलाव फाइनेंशियल नहीं बल्कि पॉलिटिकल है. मुख्यमंत्री के तौर पर अब राज्य की एग्जीक्यूटिव मशीनरी को कंट्रोल करते हैं, पॉलिसी फैसलों की देखरेख करते हैं और मणिपुर में शांति और शासन को बहाल करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं.
