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Sevengers Controversy: यूट्यूब की दुनिया में जब कोई ग्रुप चैनल हिट होता है, तो उसके पीछे पूरी टीम की मेहनत होती है, लेकिन कामयाबी और पैसा आते ही अक्सर हिस्सेदारी का विवाद खड़ा हो जाता है. सेवेंजर्स (Sevengers) टीम के साथ हो रहा मौजूदा विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. जब पुराने साथी अलग होते हैं और कमाई या क्रेडिट को लेकर सवाल उठाते हैं, तो डिजिटल दुनिया की चमक फीकी पड़ने लगती है. आखिर एक यूट्यूब चैनल पर असली मालिकाना हक किसका होता है और जब विवाद बढ़ जाए, तो उसका निपटारा कैसे होता है, यह समझना हर क्रिएटर के लिए जरूरी है.

सेवेंजर्स विवाद की पूरी कहानी

डिजिटल कॉमेडी की दुनिया में सेवेंजर्स एक जाना-माना नाम है, लेकिन फिलहाल यह टीम अपने आपसी झगड़ों की वजह से चर्चा में है. विवाद की मुख्य वजह पुराने और मौजूदा मेंबर्स के बीच हक की लड़ाई है. टीम के कई पुराने सदस्य अब खुलकर सामने आ रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि जिस चैनल को खड़ा करने में उन्होंने अपना खून-पसीना एक किया, वहां उन्हें न तो काम का सही क्रेडिट मिला और न ही वाजिब पैसा. यह विवाद अब सोशल मीडिया पर एक जंग का रूप ले चुका है.

कमाई पर असली मालिकाना हक किसका?

यूट्यूब के नियमों के मुताबिक, चैनल का मालिकाना हक तकनीकी रूप से उसी के पास होता है जिसके पास प्राइमरी ओनर का एक्सेस और ईमेल आईडी होती है. सेवेंजर्स के मामले में भी मास्टर जी और नदीम के पास चैनल का कंट्रोल है. कानूनन, अगर मेंबर्स के बीच कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो पेमेंट और हिस्सेदारी का फैसला चैनल का मालिक ही करता है. यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि अधिकतर ग्रुप्स मौखिक वादों पर काम शुरू करते हैं और बाद में हिस्सेदारी को लेकर कोई लिखित सबूत नहीं होता है.

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पेमेंट और क्रेडिट में पारदर्शिता का अभाव

विवाद का एक बड़ा कारण भुगतान के तरीके को लेकर है. अलग हुए मेंबर्स का कहना है कि वीडियो हिट होने के बाद जो मोटी कमाई आई, वह टीम में बराबर नहीं बंटी. मास्टर जी पर आरोप है कि उन्होंने टीम के लोगों को महज कर्मचारी की तरह देखा, न कि पार्टनर की तरह. जब कोई क्रिएटर खुद को चैनल की पहचान मानता है और उसे उसका श्रेय नहीं मिलता, तो असंतोष पैदा होना लाजमी है. सेवेंजर्स की टीम में भी पैसे के लेन-देन को लेकर कोई साफ सिस्टम न होना ही इस फूट की सबसे बड़ी वजह बना.

विवाद का कानूनी निपटारा कैसे होता है?

अगर कोई यूट्यूब चैनल विवादों में घिर जाए, तो इसका समाधान दो रास्तों से होता है. पहला रास्ता है आपसी बातचीत या मध्यस्थता, जहां टीम के लोग बैठकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन अगर मामला कानूनी हो जाए, तो कोर्ट में यह देखा जाता है कि क्या टीम के बीच कोई पार्टनरशिप डीड या सर्विस एग्रीमेंट था. अगर लिखित में कुछ नहीं है, तो मालिकाना हक साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत भी क्रिएटर अपना दावा ठोक सकते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है.

नए क्रिएटर्स के लिए क्या है सबक?

सेवेंजर्स की यह लड़ाई नए यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ी सीख भी देती है कि किसी भी टीम को शुरू करने से पहले कमाई, काम का क्रेडिट और चैनल के भविष्य की हिस्सेदारी को लिखित में तय करना चाहिए. भूरे भाई और मास्टर जी के बीच का यह मनमुटाव दिखाता है कि भरोसे पर शुरू हुआ काम बिना कागजी कार्रवाई के कैसे बिखर सकता है. भविष्य में डिजिटल दुनिया में ऐसे विवाद और बढ़ेंगे, इसलिए क्रिएटर्स को अब तकनीकी और कानूनी रूप से जागरूक होने की सख्त जरूरत है.

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