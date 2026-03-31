हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSevengers Controversy: यूट्यूब चैनल पर हिस्सेदारी का विवाद हो तो कैसे होता है निपटारा, किसको मिलता है कमाई पर मालिकाना हक?

Sevengers Controversy: यूट्यूब चैनल पर हिस्सेदारी का विवाद हो तो कैसे होता है निपटारा, किसको मिलता है कमाई पर मालिकाना हक?

Sevengers Controversy: यूट्यूब टीम सेवेंजर्स के बीच छिड़ा विवाद अब मालिकाना हक और कमाई की लड़ाई बन चुका है. आइए इसी क्रम में जान लेते हैं कि यूट्यूब चैनल पर हिस्सेदारी के विवाद से कैसे निपटारा होता है.

By : निधि पाल | Updated at : 31 Mar 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sevengers Controversy: यूट्यूब की दुनिया में जब कोई ग्रुप चैनल हिट होता है, तो उसके पीछे पूरी टीम की मेहनत होती है, लेकिन कामयाबी और पैसा आते ही अक्सर हिस्सेदारी का विवाद खड़ा हो जाता है. सेवेंजर्स (Sevengers) टीम के साथ हो रहा मौजूदा विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. जब पुराने साथी अलग होते हैं और कमाई या क्रेडिट को लेकर सवाल उठाते हैं, तो डिजिटल दुनिया की चमक फीकी पड़ने लगती है. आखिर एक यूट्यूब चैनल पर असली मालिकाना हक किसका होता है और जब विवाद बढ़ जाए, तो उसका निपटारा कैसे होता है, यह समझना हर क्रिएटर के लिए जरूरी है. 

सेवेंजर्स विवाद की पूरी कहानी

डिजिटल कॉमेडी की दुनिया में सेवेंजर्स एक जाना-माना नाम है, लेकिन फिलहाल यह टीम अपने आपसी झगड़ों की वजह से चर्चा में है. विवाद की मुख्य वजह पुराने और मौजूदा मेंबर्स के बीच हक की लड़ाई है. टीम के कई पुराने सदस्य अब खुलकर सामने आ रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि जिस चैनल को खड़ा करने में उन्होंने अपना खून-पसीना एक किया, वहां उन्हें न तो काम का सही क्रेडिट मिला और न ही वाजिब पैसा. यह विवाद अब सोशल मीडिया पर एक जंग का रूप ले चुका है. 

कमाई पर असली मालिकाना हक किसका?

यूट्यूब के नियमों के मुताबिक, चैनल का मालिकाना हक तकनीकी रूप से उसी के पास होता है जिसके पास प्राइमरी ओनर का एक्सेस और ईमेल आईडी होती है. सेवेंजर्स के मामले में भी मास्टर जी और नदीम के पास चैनल का कंट्रोल है. कानूनन, अगर मेंबर्स के बीच कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो पेमेंट और हिस्सेदारी का फैसला चैनल का मालिक ही करता है. यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि अधिकतर ग्रुप्स मौखिक वादों पर काम शुरू करते हैं और बाद में हिस्सेदारी को लेकर कोई लिखित सबूत नहीं होता है.

यह भी पढ़ें: जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम

पेमेंट और क्रेडिट में पारदर्शिता का अभाव

विवाद का एक बड़ा कारण भुगतान के तरीके को लेकर है. अलग हुए मेंबर्स का कहना है कि वीडियो हिट होने के बाद जो मोटी कमाई आई, वह टीम में बराबर नहीं बंटी. मास्टर जी पर आरोप है कि उन्होंने टीम के लोगों को महज कर्मचारी की तरह देखा, न कि पार्टनर की तरह. जब कोई क्रिएटर खुद को चैनल की पहचान मानता है और उसे उसका श्रेय नहीं मिलता, तो असंतोष पैदा होना लाजमी है. सेवेंजर्स की टीम में भी पैसे के लेन-देन को लेकर कोई साफ सिस्टम न होना ही इस फूट की सबसे बड़ी वजह बना. 

विवाद का कानूनी निपटारा कैसे होता है?

अगर कोई यूट्यूब चैनल विवादों में घिर जाए, तो इसका समाधान दो रास्तों से होता है. पहला रास्ता है आपसी बातचीत या मध्यस्थता, जहां टीम के लोग बैठकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन अगर मामला कानूनी हो जाए, तो कोर्ट में यह देखा जाता है कि क्या टीम के बीच कोई पार्टनरशिप डीड या सर्विस एग्रीमेंट था. अगर लिखित में कुछ नहीं है, तो मालिकाना हक साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत भी क्रिएटर अपना दावा ठोक सकते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है.

नए क्रिएटर्स के लिए क्या है सबक?

सेवेंजर्स की यह लड़ाई नए यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ी सीख भी देती है कि किसी भी टीम को शुरू करने से पहले कमाई, काम का क्रेडिट और चैनल के भविष्य की हिस्सेदारी को लिखित में तय करना चाहिए. भूरे भाई और मास्टर जी के बीच का यह मनमुटाव दिखाता है कि भरोसे पर शुरू हुआ काम बिना कागजी कार्रवाई के कैसे बिखर सकता है. भविष्य में डिजिटल दुनिया में ऐसे विवाद और बढ़ेंगे, इसलिए क्रिएटर्स को अब तकनीकी और कानूनी रूप से जागरूक होने की सख्त जरूरत है.

यह भी पढ़ें: Strait Of Hormuz Toll: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन देशों के जहाजों को पार करने की परमीशन, भारत के अलावा और कौन-कौन से नाम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 31 Mar 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Sevengers Controversy YouTube Channel Ownership YouTube Revenue Sharing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Sevengers Controversy: यूट्यूब चैनल पर हिस्सेदारी का विवाद हो तो कैसे होता है निपटारा, किसको मिलता है कमाई पर मालिकाना हक?
यूट्यूब चैनल पर हिस्सेदारी का विवाद हो तो कैसे होता है निपटारा, किसको मिलता है कमाई पर मालिकाना हक?
जनरल नॉलेज
Strait Of Hormuz Toll: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन देशों के जहाजों को पार करने की परमीशन, भारत के अलावा और कौन-कौन से नाम?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन देशों के जहाजों को पार करने की परमीशन, भारत के अलावा और कौन-कौन से नाम?
जनरल नॉलेज
जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम
जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम
जनरल नॉलेज
Fuel Consumption: इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?
इस देश में होती है ईंधन की सबसे ज्यादा खपत, जानें मिडिल ईस्ट तनाव का‌ कैसे पड़ रहा असर?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले- 'गिरने के मामले में रुपये और BJP की छवि में मुकाबला...'
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले- 'गिरने के मामले में रुपये और BJP की छवि में मुकाबला...'
विश्व
भारत खत्म कराएगा जंग! इजरायल ने पाकिस्तान को दिखाई उसकी औकात, खुल्लम खुल्ला बोला- 'इंडिया बेहतर...'
भारत खत्म कराएगा जंग! इजरायल ने पाकिस्तान को दिखाई औकात, खुल्लम खुल्ला बोला- इंडिया बेहतर...'
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
बॉलीवुड
'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा, बोले- 'किताबें पढ़ते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं'
'ज्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच छोटा महसूस होता है', अक्षय कुमार का खुलासा
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
जनरल नॉलेज
जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम
जितना दिख रहा उतना कमजोर नहीं है भारत का रुपया, इस थ्योरी को समझ लेंगे तो निकल जाएगा डॉलर दम
एग्रीकल्चर
MSP पर गेहूं बेचने के कितने दिन में हो जाना चाहिए पेमेंट, क्या है नियम?
MSP पर गेहूं बेचने के कितने दिन में हो जाना चाहिए पेमेंट, क्या है नियम?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget