क्यों तकरार के बाद भी US के लिए चीन का साथ जरूरी? आसान शब्दों में समझें

शी जिनपिंग का हालिया अमेरिकी दौरा पूरी दुनिया की मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से स्वागत करके चीनी राष्ट्रपति के सम्मान में रेड कारपेट बिछाया है. दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और ताइवान जैसे कई बड़े मुद्दों पर भारी तकरार होने के बावजूद यह हाई-प्रोफाइल मुलाकात साफ दर्शाती है कि अमेरिका चाहकर भी चीन से अपना नाता नहीं तोड़ सकता. साफ शब्दों में कहें, तो यह पूरा मामला दुश्मनी भी है और मजबूरी भी जैसी कूटनीतिक नीति पर टिका हुआ है.

चीन द्वारा अमेरिकी नीतियों को चुनौती

वैश्विक राजनीति के मंच पर चीन कभी भी अमेरिका से सीधे युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि उसने कई मौकों पर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के वैश्विक हितों को गहरी चोट पहुंचाई है. जैसे, यूक्रेन य़ुद्ध के समय जब अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब चीन ने चोरी-छिपे रूस के साथ अपना व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा दिया, जिससे अमेरिका की पाबंदियां कमजोरी पड़ गईं और रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध को जारी रख सका.

इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी चीन ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ मजबूत रणनीतिक और व्यापारिक समझौते कर लिए हैं, जो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा कदम है. इसके अलावा चीन दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार से अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका की प्रतिबंध लगाने की ताकत को खत्म किया जा सके.

व्यापारिक मजबूरी और अमेरिकी बाजारों की निर्भरता

इन तमाम पीठ पीछे किए जाने वाले हमलों के बावजूद अमेरिका चीन के साथ टेबल पर बैठने को मजबूर है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण व्यापारिक और आर्थिक फैक्टर्स हैं. आज अमेरिका के बाजार पूरी तरह चीनी सामानों से भरे पड़े हैं, अमेरिकी घरों मे इस्तेमाल होने वाले आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से लेकर मेडिकल दवाओं का कच्चा माल तक भारी मात्रा में चीन की फैक्ट्रियों में ही तैयार होता है.

2025-2026 में अमेरिका और चीन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 415 अरब डॉलर के आंकड़े को पार चुका है. आज अमेरिका-चीन व्यापार का दायरा इतना बड़ा है कि ट्रेड वॉर के बावजूद भी अमेरिका चीन से अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकता. क्योंकि यदि अमेरिका चीन से अपने व्यापारिक रिश्ते पूरी तरह तोड़ लेता है, तो अमेरिकी बाजारों में भारी सामान की कमी हो जाएगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी, जिसे वहां की सरकार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती.

यह भी पढ़ें: समुद्र में ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कौन करता है चालान? कौन है वहां की पुलिस

टेक सप्लाई चेन का दबदबा

आर्थिक निर्भरता के साथ-साथ आधुनिक तकनीक की सप्लाई चेन पर भी चीन का कब्जा है, क्योंकि कंप्यूटर चिप्स, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास ही मौजूद है और दुनिया की कई महत्वपूर्ण खदानों पर भी चीन का कब्जा है. चीन कई बार इन खनिजों की सप्लाई रोकने की चेतावनी भी दे चुका है. अगर चीन ऐसा करता है तो अमेरिकी टेक इंडस्ट्री पल भर में तबाह हो जाएगी, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा.

इसके अलावा आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम तय करने, साइबर सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर मंदी को रोकने के लिए इन दोनों महाशक्तियों का साथ आना पूरी दुनिया की मजबूरी बन चुका है. यही वजह है कि तमाम कड़वाहट और तकरार के बावजूद भी अमेरिका में चानी राष्ट्रपति का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: सालों से रखे परमाणु बम खराब क्यों नहीं होते? कैसे किया जाता है इन्हें स्टोर