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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Gold Reserves: पूरी दुनिया में कितना सोना मौजूद, जानें इसे खरीदने के लिए कितना कैश होना जरूरी?

World Gold Reserves: पूरी दुनिया में कितना सोना मौजूद, जानें इसे खरीदने के लिए कितना कैश होना जरूरी?

World Gold Reserves: क्या आप जानते हैं दुनिया में कुल सोना कितना है और उसे खरीदने के लिए कितनी दौलत चाहिए, जानें भारत और अन्य देशों के गोल्ड रिजर्व के साथ अरबपतियों की दिलचस्प तुलना.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 14 May 2026 09:17 AM (IST)
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World Gold Reserves: भारत में इन दिनों सोने की कीमत लगातार आसमान छू रही है. जिसमें 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम करीब 1 लाख रुपये के आसपास पहुंच चुका है.  यानी सिर्फ 1 किलो सोना खरीदने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे.  शादी-ब्याह से लेकर Investment तक, हर जगह सोने की चर्चा हो रही है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में आखिर कितना सोना मौजूद है और अगर कोई इंसान या देश इसे खरीदना चाहे तो उसके पास कितना कैश होना चाहिए? यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े-बड़े अरबपतियों जैसे Elon Musk, Jeff Bezos और Bernard Arnault की दौलत की तुलना अब लोग सोने से करने लगे हैं. 

पूरी दुनिया में कितना सोना है और उसकी कीमत कितनी होगी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में करीब 2 लाख 16 हजार टन सोना निकाला जा चुका है. जिसमें इसमें गहने, बैंक रिजर्व, सिक्के और Investment वाला सोना सब शामिल है. अगर आज के रेट से इसकी कीमत लगाई जाए तो यह रकम हजारों लाख करोड़ रुपये में पहुंच जाती है. आसान भाषा में समझें तो दुनिया का पूरा सोना खरीदने के लिए किसी इंसान के पास इतनी दौलत होनी चाहिए जो कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो. यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ भी इस पूरे गोल्ड स्टॉक के सामने काफी छोटी लगती है. वही Elon Musk की कुल संपत्ति भले ही सैकड़ों अरब डॉलर हो, लेकिन पूरी दुनिया का सोना खरीदने के लिए उससे कई गुना ज्यादा कैश चाहिए होगा. क्योंकि दुनिया में मौजूद गोल्ड की कुल कीमत इतनी ज्यादा है कि बड़े-बड़े अरबपति भी उसका छोटा हिस्सा ही खरीद पाएंगे. 

यह भी पढ़ेंः भारत ने किन किन देशों को बांटा हुआ है कर्ज, किस देश पर सबसे ज्यादा उधार है पैसा? 

भारत के पास कितना सोना है और किन देशों के पास सबसे ज्यादा गोल्ड?

भारत को दुनिया में सोना पसंद करने वाले सबसे बड़े देशों में गिना जाता है. साथ ही भारतीय घरों, मंदिरों और बैंकों में मिलाकर हजारों टन सोना मौजूद बताया जाता है. वहीं Reserve Bank of India के पास भी 800 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है. रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय परिवारों के पास करीब 25 हजार टन से ज्यादा सोना मौजूद है, जो दुनिया के कई देशों के रिजर्व से ज्यादा माना जाता है. अगर देशों की बात करें तो United States के पास भी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है. इसके बाद Germany, Italy, France और Russia जैसे देशों के पास भी हजारों टन में0 सोना मौजूद है.  

अगर कोई पूरी दुनिया का सोना खरीदना चाहे तो कितना कैश चाहिए?

अगर आज के बाजार भाव से हिसाब लगाया जाए तो पूरी दुनिया का सोना खरीदने के लिए इतनी रकम चाहिए होगी जिसे सुनकर आम आदमी हैरान रह जाएगा. अनुमान के मुताबिक यह कीमत कई क्वाड्रिलियन रुपये तक पहुंच सकती है. यानी दुनिया के सबसे अमीर 50 लोगों की कुल संपत्ति भी मिल जाए, तब भी पूरी दुनिया का सोना खरीदना आसान नहीं होगा.  

यह भी पढ़ेंः एक शो करके कितना पैसा कमा लेता है साउथ कोरिया का बीटीएस बैंड? जान लें पूरी डिटेल

Published at : 14 May 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Elon Musk Investment In Gold World Gold Reserves Why Gold Is Expensive
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