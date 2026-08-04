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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Conflict Deaths Report : रूस-यूक्रेन, गाजा से लेकर ईरान तक... कहां हुईं सबसे ज्यादा मौतें?

World Conflict Deaths Report : रूस-यूक्रेन, गाजा से लेकर ईरान तक... कहां हुईं सबसे ज्यादा मौतें?

World Conflict Deaths Report : हाल के सालों में रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष, ईरान-इजरायल टकराव और मध्य पूर्व के कई अन्य इलाकों में हिंसा तेज हुई है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Aug 2026 04:41 PM (IST)
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World Conflict Deaths Report : दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और सैन्य संघर्ष ने हजारों लोगों की जान ले ली है. कहीं मिसाइल हमले हो रहे हैं तो कहीं हवाई बमबारी और जमीनी लड़ाई ने आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है. हाल के सालों में रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष, ईरान-इजरायल टकराव और मध्य पूर्व के कई अन्य इलाकों में हिंसा तेज हुई है.

इसी बीच ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पूर्व कमांडर मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि ईरान ने यूक्रेन के तीन ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर ली थी, हालांकि, उनके अनुसार बाद में यूक्रेन की ओर से मिली माफी के बाद इस योजना को रोक दिया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि इन संघर्षों में सबसे ज्यादा जानें कहां गई हैं और किस युद्ध का असर सबसे गंभीर रहा है. अलग-अलग सरकारी आंकड़ों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में सामने आए आंकड़े इसी तस्वीर को दिखाते हैं. तो आइए जानते हैं कि रूस-यूक्रेन, गाजा से लेकर ईरान तक कहां सबसे ज्यादा मौतें हुईं. 

ईरान में कितनी हुईं मौतें?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के मध्य तक अमेरिका और इजरायल के हमले शुरू होने के बाद ईरान में 3,468 लोगों की मौत हुई. इनमें 1,460 नागरिक और 2,008 सैन्यकर्मी शामिल बताए गए.  वहीं अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (HRANA) ने अपनी रिपोर्ट में मृतकों की संख्या 3,636 बताई. संगठन के अनुसार इनमें 1,701 नागरिक, 307 बच्चे, 1,221 सैन्यकर्मी और 714 ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पहचान या स्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी. HRANA का कहना है कि इंटरनेट बंद रहने, सरकारी पाबंदियों और प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में मुश्किल के कारण असली आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. 

इजरायल में कितनी मौतें हुईं?

18 जून तक इजरायली अधिकारियों के अनुसार 60 लोगों की मौत हुई. इनमें 29 नागरिक, 31 इजरायली सैनिक और एक व्यक्ति की मौत गलती से हुई फायरिंग में हुई.सरकारी आंकड़ों के अनुसार नागरिकों में से 21 लोगों की मौत ईरानी मिसाइल हमलों में हुई. 

यह भी पढ़ें - पार्सल और ड्रोन से हो रही ड्रग्स डिलीवरी, किन रास्तों से आ रहा 'माल'?

मध्य पूर्व के दूसरे देशों में क्या हाल रहा?

ईरान की जवाबी कार्रवाई के दौरान कई पड़ोसी देशों में भी हमले हुए. सरकारी बयानों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में 13 लोगों की मौत हुई. वहीं इराक में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई. इनमें कम से कम 80 लोग ईरान समर्थित पैरामिलिट्री पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (PMF) के सदस्य बताए गए. पेंटागन के अनुसार मध्य पूर्व में तैनात 13 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई. इनमें 7 सैनिक ईरानी हमलों में और 6 सैनिक इराक में एक रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटना में मारे गए. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अनुसार 14 नाविकों की भी मध्य पूर्व के समुद्री इलाकों में हुए हमलों में जान गई. 

सबसे ज्यादा मौतें किस युद्ध में हुईं?

स्वीडन के उप्साला कॉन्फ्लिक्ट डेटा प्रोग्राम (UCDP) के अनुसार साल 2025 में दुनिया भर में 65 सक्रिय संघर्ष दर्ज किए गए. यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच सबसे  ज्यादा संघर्षों का रिकॉर्ड है. रिपोर्ट के अनुसार 2025 में लगभग 2,44,600 लोगों की मौत संघर्षों में हुई. यह संख्या 2024 में हुई लगभग 1,87,000 मौतों से काफी ज्यादा  है. इनमें सबसे ज्यादा मौतें रूस-यूक्रेन युद्ध में दर्ज की गईं. रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में 77,700 रूसी सैनिक और 14,000 यूक्रेनी पक्ष के लोग मारे गए.  

यह कुल युद्ध संबंधी मौतों का 62 प्रतिशत हिस्सा रहा. इसके बाद इजरायल-हमास संघर्ष दूसरा सबसे घातक संघर्ष रहा, जिसमें 14,400 लोगों की मौत दर्ज की गई. वहीं तीसरे नंबर पर सूडान का संघर्ष रहा, जहां 12,200 लोगों की मौत हुई. हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा केवल सरकारी और रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच हुई लड़ाई का है. नागरिकों के खिलाफ हुई हिंसा के मामले में सूडान सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल रहा. 

यह भी पढ़ें - हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किस अदालत में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग?

Published at : 04 Aug 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Russia Ukraine War Gaza War Iran Israel War World Conflict Deaths Report
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