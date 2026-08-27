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पानी कब-कब ला चुका तबाही? जानें दुनिया के 10 सबसे बड़े हादसे

नेपाल में बीते दिन आई भीषण जलप्रलय ने सब तहस नहस कर दिया है. लेकिन नेपाल में हुआ यह हादसा इकलौता नहीं है. दुनिया में इससे भयंकर भी कई सारी तबाही आ चुकी हैं. आइए उनके बारे में जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 27 Aug 2026 06:24 PM (IST)
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नेपाल में हाल ही में 26 अगस्त 2026 को आई भयंकर बाढ़ ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. रसुवा जिले के तिमुरे और स्याफ्रुबेसी क्षेत्रों में अचानक उफने सैलाब ने इमारतों, बाजार, सड़कों और जलविद्युत परियोजनाओं को देखते ही देखते तबाह कर दिया. लेकिन मानव इतिहास में पानी के रौद्र रूप ने नेपाल से भी कहीं अधिक भयावह तबाही मचाई है. इतिहास के पन्नों में दर्ज 10 ऐसी ही जल-आपदाओं की भयंकर तबाही के बारे में जान लेते हैं.

1. चीन की महाप्रलय (वर्ष 1931)

मानव इतिहास की सबसे भयानक जल त्रासदी 1931 में चीन में दर्ज की गई थी. यांग्त्जी और हुआई नदियों में बर्फ पिघलने और मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण भयंकर उफान आ गया था. इस आपदा ने विशाल आबादी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें अनुमानित 10 लाख से 40 लाख लोगों की मौत हुई थी.

2. पीली नदी का तटबंध टूटना (वर्ष 1887)

चीन की पीली नदी (येलो रिवर) को ऐतिहासिक रूप से 'चीन का शोक' कहा जाता है. साल 1887 में इस नदी के सुरक्षा तटबंध अत्यधिक दबाव के कारण अचानक ध्वस्त हो गए थे. इस हादसे में लगभग 9 लाख से 20 लाख लोगों की जान चली गई थी और विस्तृत कृषि क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया था.

यह भी पढ़ें: क्या सुनामी की तरह नहीं हो सकती बाढ़ की भविष्यवाणी, क्यों कठिन है ऐसा करना?


पानी कब-कब ला चुका तबाही? जानें दुनिया के 10 सबसे बड़े हादसे

3. युद्ध के दौरान जानबूझकर लाई गई बाढ़ (वर्ष 1938)

द्वितीय चीन-जापान युद्ध के समय जापानी सेना की अग्रिम टुकड़ियों को रोकने के लिए चीनी सैन्य रणनीतिकारों ने पीली नदी के बांधों को जानबूझकर तोड़ दिया था. इस मानव-निर्मित जल प्रलय का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा और लगभग 5 लाख से 9 लाख निर्दोष लोग इस बहाव में मारे गए.

4. बांक्वाओ बांध का विनाश (वर्ष 1975)

चीन के हेनान प्रांत में 'टाइफून नीना' नामक शक्तिशाली समुद्री तूफान ने अभूतपूर्व तबाही मचाई. भारी बारिश के चलते बांक्वाओ बांध सहित कई अन्य सहायक बांध एक-एक करके टूट गए. पानी के इस भयंकर जलप्रलय ने लगभग 1.7 लाख से 2.3 लाख लोगों की बलि ले ली थी.

5. सेंट फेलिक्स का समुद्री तूफान (वर्ष 1530)

यूरोप के नीदरलैंड्स क्षेत्र में 1530 में आए सेंट फेलिक्स तूफान ने उत्तरी सागर के जलस्तर को खतरनाक सीमा तक बढ़ा दिया था. तूफानी लहरों ने तटीय सुरक्षा बांधों को तोड़ दिया, जिससे नीदरलैंड्स के कई समृद्ध शहर जलमग्न हो गए और रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1,00,000 से अधिक लोगों की डूबने से मृत्यु हुई थी.

6. सेंट लूसिया की विनाशकारी लहरें (वर्ष 1287)

13वीं शताब्दी में नीदरलैंड्स और जर्मनी के तटीय इलाकों में सेंट लूसिया नामक अत्यंत भयंकर समुद्री तूफान टकराया. इस प्रचंड लहर ने प्राकृतिक और कृत्रिम तटबंधों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था. इसमें करीब 50,000 से 80,000 लोग मारे गए थे और जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए समुद्र में समा गया था.

7. हिंद महासागर की प्रलयकारी सुनामी (वर्ष 2004)

26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर समुद्र के भीतर 9.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था. इसके चलते उठी विशाल सुनामी लहरों ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित 14 देशों के तटीय क्षेत्रों में तांडव मचाया, जिसमें लगभग 2.27 लाख लोगों की जान गई.

8. यांग्त्जी नदी का दीर्घकालिक उफान (वर्ष 1998)

वर्ष 1998 में चीन की यांग्त्जी नदी में कई हफ्तों तक लगातार बाढ़ की स्थिति बनी रही. इस आपदा में लगभग 3,600 से 4,000 लोगों की भयानक मौत हुई, जबकि करोड़ों लोग बेघर हो गए थे. इसने देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई थी.


पानी कब-कब ला चुका तबाही? जानें दुनिया के 10 सबसे बड़े हादसे

9. ओकीचोबी झील का भयावह चक्रवात (वर्ष 1928)

अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित ओकीचोबी झील में सैन फिलिप श्रेणी के तूफान ने भयानक हलचल पैदा कर दी. चक्रवाती हवाओं के कारण झील का पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी बस्तियों में घुस गया, जिससे अचानक आई इस बाढ़ में 2,500 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे.

10. सिंधु नदी का महाविनाश (वर्ष 2010)

पाकिस्तान में वर्ष 2010 में असाधारण मानसूनी बारिश के कारण सिंधु नदी जलस्तर के सारे रिकॉर्ड तोड़ गई. इस बाढ़ ने देश के लगभग पांचवें हिस्से को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया था. इस महा-आपदा में 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 2 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 06:24 PM (IST)
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