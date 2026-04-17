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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWomen Reservation Act 2023: पाकिस्तान की संसद में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण, जानें किस देश में यह सबसे ज्यादा?

Women Reservation Act 2023: पाकिस्तान की संसद में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण, जानें किस देश में यह सबसे ज्यादा?

Women Reservation Act 2023: भारत में महिला आरक्षण कानून को अधिसूचित किया गया है, जिसने भविष्य में 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं के कब्जे का रास्ता साफ कर दिया है. आइए अन्य देशों के हाल जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Apr 2026 11:27 AM (IST)
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  • भारत में 33% महिला आरक्षण 16 अप्रैल से प्रभावी, 2029 चुनाव में लागू होगा.
  • पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित हैं.
  • पाकिस्तान की प्रांतीय विधानसभाओं में कुल 168 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित.
  • रवांडा की संसद में 61% से अधिक महिलाएं, दुनिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व.

Women Reservation Act 2023: राजनीति के गलियारों में आधी आबादी के हक को लेकर दुनिया भर में बहस तेज है. भारत में जहां महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर नई सुगबुगाहट शुरू हुई है, वहीं पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों और रवांडा जैसे देशों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की संसद में महिलाओं के लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं? या वह कौन सा देश है जिसने महिलाओं को सत्ता के शीर्ष पर बिठाने में अमेरिका और ब्रिटेन को भी मात दे दी है? आइए तथ्यों के साथ समझते हैं.

भारत में नए महिला आरक्षण कानून की सुगबुगाहट

भारत सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लेकर एक अहम अधिसूचना जारी की है. केंद्रीय विधि मंत्रालय के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह कानून 16 अप्रैल से प्रभावी हो गया है. हालांकि, इसे जमीन पर उतरने में अभी समय लगेगा क्योंकि इसे परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया के बाद 2029 के चुनावों के आसपास लागू करने की चर्चा है. भारत का यह कदम देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका को बुनियादी रूप से बदलने वाला साबित होगा.

पाकिस्तान की संसद में कितना महिला आरक्षण

अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, तो वहां के संवैधानिक ढांचे में महिलाओं के लिए पहले से ही विशेष प्रावधान किए गए हैं. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जिसे वहां का निचला सदन कहा जाता है, में कुल सीटों में से 60 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं. यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत की गई है. इसके अलावा, ऊपरी सदन यानी सीनेट में भी महिलाओं के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं, जो अनुच्छेद 59 के तहत आती हैं.

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प्रांतीय विधानसभाओं की स्थिति

पाकिस्तान में आरक्षण केवल केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां की प्रांतीय विधानसभाओं में भी महिलाओं की हिस्सेदारी तय की गई है. चारों प्रांतों को मिलाकर कुल 168 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं. इसमें सबसे ज्यादा 66 सीटें पंजाब प्रांत की विधानसभा में हैं. इसके बाद सिंध में 29, खैबर पख्तूनख्वा में 26 और बलूचिस्तान में 11 सीटें आरक्षित की गई हैं. यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि क्षेत्रीय राजनीति में भी महिलाओं का दखल बना रहे.

उम्मीदवारी और मतदान के सख्त नियम

पाकिस्तान में केवल सीटों का आरक्षण ही नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने के नियमों में भी कड़ाई बरती गई है. चुनाव अधिनियम 2017 के मुताबिक, हर राजनीतिक दल के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने कुल उम्मीदवारों में से कम से कम 5 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दे. इसके साथ ही, चुनाव आयोग का एक दिलचस्प नियम यह भी है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में महिला मतदान 10 प्रतिशत से कम रहता है, तो वहां का चुनावी परिणाम रद्द किया जा सकता है. यह नियम महिलाओं को घर से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया है.

किस देश में सबसे ज्यादा महिलाओं को आरक्षण?

जब बात दुनिया में सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व की आती है, तो रवांडा का नाम सबसे ऊपर चमकता है. इस अफ्रीकी देश ने राजनीति में लैंगिक समानता की नई परिभाषा लिखी है. रवांडा की संसद के निचले सदन में महिलाओं की संख्या 61 प्रतिशत से भी अधिक है. हालांकि वहां के संविधान के अनुसार केवल 24 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन वहां की महिलाएं सामान्य सीटों पर भी भारी संख्या में जीत हासिल करती हैं. यह आंकड़ा विकसित देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है.

दुनिया के अन्य शीर्ष देशों के क्या हैं हाल?

रवांडा के बाद भी कई ऐसे देश हैं जहां संसद में महिलाओं का दबदबा है. क्यूबा, निकारागुआ, मेक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों में महिला सांसदों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है. इन देशों ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही संवैधानिक नीतियां और सामाजिक समर्थन मिले, तो महिलाएं नीति निर्धारण में पुरुषों के बराबर या उनसे आगे निकल सकती हैं. भारत और पाकिस्तान जैसे देश अभी भी इन वैश्विक आंकड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
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