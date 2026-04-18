अमेरिकी संसद में कितनी हैं महिला सांसद, क्या यहां भी है महिलाओं के लिए आरक्षण?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अप्रैल 2026 तक अमेरिकी कांग्रेस में 154 महिला सदस्य हैं।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 128, सीनेट में 26 महिलाएं हैं।

अमेरिका में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण या कोटा नहीं।

डेमोक्रेटिक पार्टी से अधिक महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व है।

Women Reservation Bill: ऐसे समय में जब भारत में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाया, महिलाओं के लिए आरक्षण पर बहस शुरू हो चुकी है. इसी बीच लोगों का ध्यान दूसरे देशों के कानून और नियमों पर भी जा रहा है. इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अमेरिका में संसद में कितनी महिलाएं हैं और क्या अमेरिका में भी भारत की तरह कोई कोटा या फिर आरक्षण व्यवस्था लागू है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

अमेरिकी कांग्रेस में कितनी महिलाएं?

अप्रैल 2026 तक अमेरिकी कांग्रेस में कुल 154 महिलाएं सदस्य के तौर पर काम कर रही हैं. यह कांग्रेस की कुल सदस्य संख्या का लगभग 28% है. इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों सदनों की सदस्य शामिल हैं. यह दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है.

हाउस बनाम सीनेट

कुल सदस्यों में से 128 महिलाएं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य हैं. इसी के साथ 26 महिलाएं सीनेट में हैं. इससे पता चलता है कि सीनेट के मुकाबले निचले सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी ज्यादा है.

कोई आरक्षण या फिर कोटा व्यवस्था नहीं

भारत के उलट अमेरिका में विधायिका में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण या फिर कोटा व्यवस्था नहीं है. अमेरिकी संविधान में लिंग के आधार पर सीटों के बंटवारे का कोई प्रावधान नहीं है. महिलाएं पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के जरिए ही राजनीति में आती हैं और चुनाव जीतती हैं.

महिलाओं के प्रतिनिधित्व में डेमोक्रेट्स

अमेरिका में महिला सांसदों का एक बड़ा हिस्सा डेमोक्रेटिक पार्टी से आता है. कुल महिला सांसदों में से लगभग 110 डेमोक्रेट हैं, जबकि करीब 40 रिपब्लिकन पार्टी से हैं. इससे पता चलता है कि एक खास राजनीतिक खेमे में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है.

पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ोतरी

अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है. सिर्फ पिछले एक दशक में ही महिला सांसदों की संख्या में लगभग 44% की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस सफर की शुरुआत 1917 में जेनेट रैंकिन के चुनाव के साथ हुई थी. वह कांग्रेस में चुनी जाने वाली पहली महिला थीं. मौजूदा अमेरिकी कांग्रेस में सिर्फ सदस्यों की संख्या ही मायने नहीं रखती, बल्कि इसमें विविधता भी देखने को मिलती है. अश्वेत, हिस्पैनिक, एशियाई और अन्य समुदायों की महिलाओं का भी इसमें अच्छा-खासा प्रतिनिधित्व है.

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