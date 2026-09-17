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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमुंबई-बेंगलुरु के मुकाबले दिल्ली में महिला क्राइम ज्यादा क्यों? पॉइंट्स से समझें

मुंबई-बेंगलुरु के मुकाबले दिल्ली में महिला क्राइम ज्यादा क्यों? पॉइंट्स से समझें

भारत की राजधानी दिल्ली आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती है. ऐसे में जानिए ज्यादा आबादी, कम रोशनी और अन्य कारणों की वजह से दिल्ली में महिला क्राइम होने की वजह.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Sep 2026 08:57 AM (IST)
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भारत की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता. दिल्ली में हर दिन एक नया महिला क्रइम सुनने को मिलता है. साल 2026 में नेशनल क्राइम रिकोर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में साल 2024 में 13,396 महिला क्राइम के मामलें दर्ज किए गए, जो कि अन्य मेट्रोपोलिटन शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा थे. दिल्ली में महिला क्राइम के मामले अन्य शहरों से दोगुने है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के मुकाबले दिल्ली में महिला क्राइम ज्यादा होने की वजह क्या है?

दिल्ली के कई इलाके रात में सुरक्षित नहीं 

दिल्ली के कई इलाके महिलाओं के लिए रात में सुरक्षित नहीं होते, जिसकी वजह यह है कि दिल्ली के अभी भी कुछ इलाकों में रोशनी नहीं होती है या वे रात में सुनसान हो जाते हैं. जिसकी वजह से महिलाओं के लिए यह स्थान असुरक्षित बन जाते है. बस-स्टेंड, सब-वे जैसे स्थान रात में सुनसान हो जाते हैं. जिससे महिलाएं रात में देर तक बाहर नहीं रह पाती. मजबूत मेट्रो नेटवर्क होने के बावजूद भी आखरी स्टेशन तक अकेले रहना किसी भी महिला के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता.

अधिक आबादी भी है वजह

दिल्ली में महिला क्राइम होने की एक और वजह शहर की ज्यादा आबादी भी है. दिल्ली जैसे बड़े शहर में अलग-अलग जगह से लोग काम की वजह से रहने आते हैं. इसके अलावा भी ज्यादा आबादी होने की वजह से यहां पहचान छिपाना और क्राइम करना आसान हो जाता है. वहीं दिल्ली की बोर्डर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों से लगी होने की वजह से अपराधी के लिए भाग जाना आसान होता है. जिसकी वजह से पुलिस के लिए अपराधी को पकड़ना एक चुनौती बन जाती है.

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लोगों की सोच भी है एक वजह

दिल्ली के कई छोटे इलाकों में आज भी कई जगह पुरुष प्रधानता होने की वजह से महिलाएं हिंसा की शिकार हो जाती है. वहीं NCRB के अनुसार दिल्ली में होने वाले महिलाओं के 90 प्रतिशत अपराध में अपराधी महिला का रिश्तेदार या उसके जान ने वाला ही होता है.

कैसे रहें सुरक्षित?

हमेशा सुरक्षित और सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें. अंधेरे और सुनसान रास्तों से बचना बेहतर होता है. रात में देर होने पर अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें. किसी के पीछे करने पर या हिंसा करने पर तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर व महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. अपनी सुरक्षा के लिए पेपर स्प्रे जैसे साधन को अपने पास रखें.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Women Safety In Delhi
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