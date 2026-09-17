मुंबई-बेंगलुरु के मुकाबले दिल्ली में महिला क्राइम ज्यादा क्यों? पॉइंट्स से समझें

भारत की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता. दिल्ली में हर दिन एक नया महिला क्रइम सुनने को मिलता है. साल 2026 में नेशनल क्राइम रिकोर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में साल 2024 में 13,396 महिला क्राइम के मामलें दर्ज किए गए, जो कि अन्य मेट्रोपोलिटन शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा थे. दिल्ली में महिला क्राइम के मामले अन्य शहरों से दोगुने है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के मुकाबले दिल्ली में महिला क्राइम ज्यादा होने की वजह क्या है?

दिल्ली के कई इलाके रात में सुरक्षित नहीं

दिल्ली के कई इलाके महिलाओं के लिए रात में सुरक्षित नहीं होते, जिसकी वजह यह है कि दिल्ली के अभी भी कुछ इलाकों में रोशनी नहीं होती है या वे रात में सुनसान हो जाते हैं. जिसकी वजह से महिलाओं के लिए यह स्थान असुरक्षित बन जाते है. बस-स्टेंड, सब-वे जैसे स्थान रात में सुनसान हो जाते हैं. जिससे महिलाएं रात में देर तक बाहर नहीं रह पाती. मजबूत मेट्रो नेटवर्क होने के बावजूद भी आखरी स्टेशन तक अकेले रहना किसी भी महिला के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता.

अधिक आबादी भी है वजह

दिल्ली में महिला क्राइम होने की एक और वजह शहर की ज्यादा आबादी भी है. दिल्ली जैसे बड़े शहर में अलग-अलग जगह से लोग काम की वजह से रहने आते हैं. इसके अलावा भी ज्यादा आबादी होने की वजह से यहां पहचान छिपाना और क्राइम करना आसान हो जाता है. वहीं दिल्ली की बोर्डर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों से लगी होने की वजह से अपराधी के लिए भाग जाना आसान होता है. जिसकी वजह से पुलिस के लिए अपराधी को पकड़ना एक चुनौती बन जाती है.

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लोगों की सोच भी है एक वजह

दिल्ली के कई छोटे इलाकों में आज भी कई जगह पुरुष प्रधानता होने की वजह से महिलाएं हिंसा की शिकार हो जाती है. वहीं NCRB के अनुसार दिल्ली में होने वाले महिलाओं के 90 प्रतिशत अपराध में अपराधी महिला का रिश्तेदार या उसके जान ने वाला ही होता है.

कैसे रहें सुरक्षित?

हमेशा सुरक्षित और सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें. अंधेरे और सुनसान रास्तों से बचना बेहतर होता है. रात में देर होने पर अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें. किसी के पीछे करने पर या हिंसा करने पर तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर व महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. अपनी सुरक्षा के लिए पेपर स्प्रे जैसे साधन को अपने पास रखें.

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