मध्य पूर्व के आसमान में हलचल तेज है. अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में मोर्चा संभाले खड़े हैं और दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं. ऐसे में सीधा सवाल यह है कि अगर दोनों देशों के बीच में टकराव हुआ तो क्या ईरान के लड़ाकू विमान अमेरिका के F-22 और F-35 का सामना कर पाएंगे? या फिर मुकाबला शुरू होने से पहले ही हवा का खेल एकतरफा हो जाएगा? आइए, पूरी तस्वीर समझते हैं.

खाड़ी में बढ़ती सैन्य हलचल

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स को ईरान के आसपास तैनात कर दिया है. इनमें F-22 Raptor और F-35 Lightning II शामिल हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है. इनके साथ दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप भी मौजूद हैं. इनमें से एक है USS Abraham Lincoln, जो ईरान से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर तैनात बताया जा रहा है. दूसरा है USS Gerald R. Ford, जो मध्य पूर्व पहुंच चुका है.

इसी बीच यूरोपीय देश पोलैंड ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है. इससे साफ है कि हालात को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता है.

ईरान की एयर फोर्स में क्या है?

ईरान की वायुसेना की रीढ़ पुराने अमेरिकी और रूसी विमानों पर टिकी है. उसके पास अभी भी 1970 के दशक में खरीदे गए F-14 Tomcat मौजूद हैं. ये वही विमान हैं जो कभी अमेरिकी नौसेना की शान हुआ करते थे, लेकिन अब दुनिया के मानकों से काफी पुराने माने जाते हैं. इसके अलावा रूस से मिले MiG-29 भी ईरान के बेड़े में हैं. हालांकि ये 4th जनरेशन फाइटर हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अमेरिकी 5th जनरेशन जेट्स से पीछे हैं.

हाल के वर्षों में ईरान ने रूस से Sukhoi Su-35 शामिल किए हैं. Su-35 को 4.5 जनरेशन फाइटर माना जाता है. इसमें बेहतर रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें और आधुनिक एवियोनिक्स हैं, लेकिन इसमें स्टील्थ तकनीक नहीं है.

F-22 और F-35 क्यों माने जाते हैं गेमचेंजर?

F-22 Raptor को दुनिया का पहला ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर माना जाता है. इसकी खासियत है रडार से लगभग गायब रहने की क्षमता, सुपरक्रूज स्पीड और एडवांस सेंसर फ्यूजन. इसका मतलब यह है कि यह दुश्मन को पहले देख सकता है, पहले निशाना बना सकता है और अक्सर खुद पकड़ा भी नहीं जाता है.

F-35 Lightning II मल्टीरोल फाइटर है, यानी यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन में माहिर है. इसकी स्टील्थ डिजाइन, नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं.

सीधी टक्कर में किसका पलड़ा भारी?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर सीधी एयर-टू-एयर लड़ाई होती है तो ईरान के पुराने F-14 या MiG-29 अमेरिकी F-22 और F-35 के सामने टिकना मुश्किल है, इसकी वजह साफ है, दोनों की तकनीक में बड़ा अंतर. Su-35 जरूर एक मजबूत फाइटर है. इसकी रफ्तार, हथियार क्षमता और रडार पावर काफी उन्नत है, लेकिन स्टील्थ न होने के कारण यह अमेरिकी 5th जनरेशन जेट्स के खिलाफ पहले ही रडार पर आ सकता है. ऐसे में अमेरिकी पायलट को पहले हमला करने का मौका मिलेगा.

युद्ध के आधुनिक सिद्धांत कहते हैं कि ‘जो पहले देखेगा, वही पहले मारेगा.’ इस सिद्धांत में अमेरिका की स्पष्ट बढ़त मानी जाती है.

क्या ईरान के पास अमेरिका के लिए कोई जवाब है?

ईरान सिर्फ फाइटर जेट्स पर निर्भर नहीं है, उसके पास मजबूत ग्राउंड-बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन क्षमता है. अगर संघर्ष होता है तो वह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर ज्यादा भरोसा करेगा, लेकिन खुले आसमान में, सिर्फ फाइटर जेट बनाम फाइटर जेट की लड़ाई में तकनीकी रूप से अमेरिका की बढ़त साफ दिखती है.

