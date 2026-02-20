हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे ईरान के फाइटर प्लेन, जानें F-22 और F-35 के मुकाबले उसके पास कौन से?

क्या अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे ईरान के फाइटर प्लेन, जानें F-22 और F-35 के मुकाबले उसके पास कौन से?

अमेरिका ने मध्य पूर्व में भारी मात्रा में सैन्य ताकत उतारी है. क्षेत्र में भारी संख्या में सैनिक संसाधन खास तौर पर अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट तैनात किए गए हैं. आइए इसके मुकाबले ईरान की ताकत जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य पूर्व के आसमान में हलचल तेज है. अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में मोर्चा संभाले खड़े हैं और दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं. ऐसे में सीधा सवाल यह है कि अगर दोनों देशों के बीच में टकराव हुआ तो क्या ईरान के लड़ाकू विमान अमेरिका के F-22 और F-35 का सामना कर पाएंगे? या फिर मुकाबला शुरू होने से पहले ही हवा का खेल एकतरफा हो जाएगा? आइए, पूरी तस्वीर समझते हैं. 

खाड़ी में बढ़ती सैन्य हलचल

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स को ईरान के आसपास तैनात कर दिया है. इनमें F-22 Raptor और F-35 Lightning II शामिल हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है. इनके साथ दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप भी मौजूद हैं. इनमें से एक है USS Abraham Lincoln, जो ईरान से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर तैनात बताया जा रहा है. दूसरा है USS Gerald R. Ford, जो मध्य पूर्व पहुंच चुका है. 

इसी बीच यूरोपीय देश पोलैंड ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है. इससे साफ है कि हालात को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता है. 

ईरान की एयर फोर्स में क्या है?

ईरान की वायुसेना की रीढ़ पुराने अमेरिकी और रूसी विमानों पर टिकी है. उसके पास अभी भी 1970 के दशक में खरीदे गए F-14 Tomcat मौजूद हैं. ये वही विमान हैं जो कभी अमेरिकी नौसेना की शान हुआ करते थे, लेकिन अब दुनिया के मानकों से काफी पुराने माने जाते हैं. इसके अलावा रूस से मिले MiG-29 भी ईरान के बेड़े में हैं. हालांकि ये 4th जनरेशन फाइटर हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अमेरिकी 5th जनरेशन जेट्स से पीछे हैं. 

हाल के वर्षों में ईरान ने रूस से Sukhoi Su-35 शामिल किए हैं. Su-35 को 4.5 जनरेशन फाइटर माना जाता है. इसमें बेहतर रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें और आधुनिक एवियोनिक्स हैं, लेकिन इसमें स्टील्थ तकनीक नहीं है. 

F-22 और F-35 क्यों माने जाते हैं गेमचेंजर?

F-22 Raptor को दुनिया का पहला ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर माना जाता है. इसकी खासियत है रडार से लगभग गायब रहने की क्षमता, सुपरक्रूज स्पीड और एडवांस सेंसर फ्यूजन. इसका मतलब यह है कि यह दुश्मन को पहले देख सकता है, पहले निशाना बना सकता है और अक्सर खुद पकड़ा भी नहीं जाता है. 

F-35 Lightning II मल्टीरोल फाइटर है, यानी यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन में माहिर है. इसकी स्टील्थ डिजाइन, नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं. 

सीधी टक्कर में किसका पलड़ा भारी?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर सीधी एयर-टू-एयर लड़ाई होती है तो ईरान के पुराने F-14 या MiG-29 अमेरिकी F-22 और F-35 के सामने टिकना मुश्किल है, इसकी वजह साफ है, दोनों की तकनीक में बड़ा अंतर. Su-35 जरूर एक मजबूत फाइटर है. इसकी रफ्तार, हथियार क्षमता और रडार पावर काफी उन्नत है, लेकिन स्टील्थ न होने के कारण यह अमेरिकी 5th जनरेशन जेट्स के खिलाफ पहले ही रडार पर आ सकता है. ऐसे में अमेरिकी पायलट को पहले हमला करने का मौका मिलेगा. 

युद्ध के आधुनिक सिद्धांत कहते हैं कि ‘जो पहले देखेगा, वही पहले मारेगा.’ इस सिद्धांत में अमेरिका की स्पष्ट बढ़त मानी जाती है. 

क्या ईरान के पास अमेरिका के लिए कोई जवाब है?

ईरान सिर्फ फाइटर जेट्स पर निर्भर नहीं है, उसके पास मजबूत ग्राउंड-बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन क्षमता है. अगर संघर्ष होता है तो वह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर ज्यादा भरोसा करेगा, लेकिन खुले आसमान में, सिर्फ फाइटर जेट बनाम फाइटर जेट की लड़ाई में तकनीकी रूप से अमेरिका की बढ़त साफ दिखती है.

यह भी पढ़ें: भारत में किसे कहते हैं 'बनाना कैपिटल', जान लीजिए जवाब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 20 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Iran-US War US Attack Iran US F 35 Iran Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे ईरान के फाइटर प्लेन, जानें F-22 और F-35 के मुकाबले उसके पास कौन से?
क्या अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे ईरान के फाइटर प्लेन, जानें F-22 और F-35 के मुकाबले उसके पास कौन से?
जनरल नॉलेज
Roti Origin: सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
जनरल नॉलेज
ओलंपिक पदक जीतते ही खिलाड़ियों को क्या-क्या मिलता है, जानें कौन सा देश दे रहा सबसे ज्यादा इनाम?
ओलंपिक पदक जीतते ही खिलाड़ियों को क्या-क्या मिलता है, जानें कौन सा देश दे रहा सबसे ज्यादा इनाम?
जनरल नॉलेज
Glass Rain Planet: इस ग्रह पर होती‌ है कांच की बारिश, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
इस ग्रह पर होती‌ है कांच की बारिश, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप,
'उन्होंने बहुत बड़ी गलती की', एलियन को लेकर ओबामा ने ऐसा क्या कहा, भड़के ट्रंप
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
जनरल नॉलेज
Roti Origin: सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
सबसे पहले‌ कहां बनी थी‌‌ रोटी, जानें भारत‌ से कैसे हुआ इसका जुड़ाव?
नौकरी
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget