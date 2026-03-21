मालदीव में रेमंड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया हादसे का शिकार हो गए हैं. रेमंड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया मालदीव में छुट्टियां मना रहे थे. इसी दौरान जिस स्पीड बोट में वह सवार थे, वह पलट गई. इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आई. वहीं बोट में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें पांच भारतीय शामिल थे. यह घटना वावू एटोल के वी फेलिधू द्वीप के पास हुई. दसे के बाद रेस्क्यू टीम ने गौतम सिंघानिया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बताया जा रहा है कि मालदीव में हुए इस स्पीड बोट हादसे में गौतम सिंघानिया के घायल होने के बाद उन्हें तुरंत मुंबई लाया गया, जहां अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है.

इस घटना के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर उन्हें वहीं इलाज क्यों नहीं दिया गया और एयरलिफ्ट कर भारत क्यों लाना पड़ा. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मालदीव में हादसे का शिकार हुए रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया को एयरलिफ्ट कर मुंबई क्यों लाया गया और क्या वहां अच्छा इलाज नहीं होता है.



ये भी पढ़ें-कतर से कितनी LNG मंगवाता है भारत, सप्लाई रुकी तो कौन से सेक्टर हो जाएंगे ठप?

रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया गया गौतम सिंघानिया को



मालदीव में हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीम ने गोताखोरों और हाई स्पीड बोट की मदद से यात्रियों को निकालने की कोशिश की. गौतम सिंघानिया को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, जबकि लापता लोगों की तलाश जारी है. समुद्र में तेज लहरों और धाराओं की वजह से सर्च ऑपरेशन में भी कई दिक्कतें सामने आ रही है. हादसे के बाद गौतम सिंघानिया को मुंबई लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. उनके प्रवक्ता के अनुसार उन्हें मामूली चोटे आई हैं और वह अब ठीक है.



मुंबई क्यों लााए गए गौतम सिंघानिया?



अगर हम मालदीव में हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले कुछ सालों में वहां के हेल्थ स्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, लेकिन वहां अब भी सीमित संसाधन हैं. बताया जाता है कि मालदीव में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल की संख्या बहुत कम हैं और ज्यादातर एडवांस ट्रीटमेंट केवल राजधानी माले तक सीमित है. ऐसे में गंभीर या विशेष देखभाल वाले मामलों में मरीज को ज्यादातर दूसरे देशों जैसे भारत या श्रीलंका भेजा जाता है. यही वजह है कि कई मामलों में एयर एम्बुलेंस मेडिकल इवैक्यूएशन का सहारा लिया जाता है.



कैसा है मालदीव का हेल्थ केयर सिस्टम?



मालदीव छोटे-छोटे द्वीपों में बस एक देश है, जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह सामान नहीं है. कई जगह पर डॉक्टर और एडवांस्ड डिवाइस की कमी भी देखने को मिलती है. इमरजेंसी में मरीज को बेहतर सुविधा वाले अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट करना एक नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है. इसके अलावा वहां इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम भी सीमित है. ऐसे में समुद्र से जुड़े हादसों या गंभीर चोटों के मामले में तुरंत में बड़े मेडिकल सेंटर तक पहुंचाना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें-सरकार ने एक झटके में बढ़ाए इंडस्ट्रियल डीजल पर 22 रुपये, जानें नॉर्मल से कितना अलग होता है ये तेल?