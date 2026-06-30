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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली में क्यों नहीं मिलती बड़े ब्रॉड की बीयर, क्यों हमेशा रहती है आउट ऑफ स्टॉक?

दिल्ली में क्यों नहीं मिलती बड़े ब्रॉड की बीयर, क्यों हमेशा रहती है आउट ऑफ स्टॉक?

गर्मी का मौसम आते ही शराब प्रेमियों को ठंडी चिल्ड बीयर की तलब होती है. लेकिन दिल्ली जैसी राजधानी में लोगों को बड़े ब्रांड्स की बीयर कभी मिल नहीं पाती है. चलिए जानें कि हमेशा ऐसा क्यों होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Jun 2026 10:51 AM (IST)
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दिल्ली को या देश का कोई भी शहर, जब भी गर्मी का पारा चढ़ता है तो लोग पसंदीदा बीयर की तलाश में ठेकों के चक्कर काटते हैं, लेकिन दिल्ली में तो उनको मायूसी ही हाथ लगती है. दिल्ली की दुकानों से बड़े नामी ब्रांड की बीयर आउट ऑफ स्टॉक ही मिलती हैं. तब दुकानदार कोई भी अनजान ब्रांड ग्राहक को थमा देता है. ऐसे में सवाल उठता है कि देश की राजधानी होने के बाद भी दिल्ली में बीयर प्रेमियों को तरसना क्यों पड़ रहा है? क्या यह कोई समान्य किल्लत है या फिर इसके पीछे कोई सरकारी नीतियां काम करती हैं.

सरकारी ठेकों पर कम मुनाफा

दिल्ली में शराब और बीयर की बिक्री पूरी तरह से सरकारी नियमों के हाथों में है. सरकार के द्वारा तय की गई अधिकतम खुदरा कीमत इतनी कम है कि बड़ी कंपनियों और थोक विक्रेताओं को यहां बीयर बेचने में बहुत कम मुनाफा मिलता है. जब कंपनियों को दिल्ली के बाजार से सही कमाई नहीं होती है, तो वे अपनी सप्लाई को उन राज्यों की ओर मोड़ देते हैं, जहां उनको इसके बेहतर दाम मिलते हैं. इसके अलावा नेपाल और भूटान जैसे देशों से आने वाली बीयर पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता है, जिससे उन दुकानदारों को ज्यादा कमीशन मिलता है और ग्राहक अनजान ब्रांड खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

दूसरे राज्यों की मांग पहली प्राथमिकता

दिल्ली जैसे राज्य में खुद की बीयर बनाने वाली फैक्ट्रियां बहुत कम हैं, इसलिए यहां की बीयर की बड़ी खेप हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों से मंगवाई जाती है. गर्मियों के मौसम में जब पूरे उत्तर भारत में बीयर की मांग तेजी से बढ़ने लगती है, तो ये राज्य सबसे पहले अपने स्थानीय ग्राहकों की जरूरत को पूरा करते हैं. जब वहां से स्टॉक बचता है, तब जाकर उसे दिल्ली या आसपास के राज्यों में भेजा जाता है. इसीलिए दिल्ली के बाजारों तक मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं पहुंच पाती है और बड़े ब्रांड्स लगातार आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं.

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शराब की दुकानों पर अधूरी व्यवस्था

बीयर की कमी का एक और कारण दिल्ली के सरकारी ठेकों पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी होती है. ज्यादातर सरकारी शराब की दुकानों में बड़े और वेंटिलेटेड रेफ्रिजरेटर्स की उचित व्यवस्था नहीं होती है. चिलचिलाती गर्मी में ग्राहक हमेशा ठंडी बीयर की मांग करता है, लेकिन दुकानों पर फ्रिज न होने की वजह से या फिर ज्यादा बिजली कटौती के कारण बीयर ठंडी नहीं हो पाती है. ऐसे में स्टॉक उपलब्ध रहने के बाद भी दुकानदार ग्राहकों को गर्म बीयर देने से बचते हैं और खरीदारों को खाली हाथ लौटना पड़ता है.

आबकारी नीतियों में बदलाव

पिछले कुछ सालों में दिल्ली की आबकारी नीति में लगातार बड़े बदलाव और अनिश्चितता देखने को मिली है. नियमों के बार-बार बदलने से बड़ी शराब निर्माता कंपनियों में हमेशा एक डर का माहौल रहता है. वे सब दिल्ली के बाजार में बड़ा निवेश करने या भारी मात्रा में स्टॉक डंप करने से बचती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में आबकारी विभाग ने ब्रांड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास शुरू किया है. लेकिन इसके लिए स्थाई और पारदर्शी नीति लागू होने की जरूरत है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 10:51 AM (IST)
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Chilled Beer Delhi Beer Shortage Govt Liquor Shops
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