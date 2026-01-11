Bangladesh Air Force: पाकिस्तान ने 2026 की शुरुआत में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्यों में बड़ी सफलता हासिल की है. पाकिस्तान सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट बेचने का सौदा पूरा होने वाला है. आइए जानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही फाइटर जेट क्यों खरीद रहा है, चीन या फिर अमेरिका से क्यों नहीं.

JF-17 थंडर क्या है?

क्या एक संयुक्त रूप से विकसित फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन ने मिलकर बनाया है. यह प्रोजेक्ट 1990 के दशक में शुरू हुआ था और इसका प्रोडक्शन 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कामरा में शुरू हुआ. एयरक्राफ्ट का लगभग 58% हिस्सा पाकिस्तान में और 42% चीन में बनाया जाता है. आपको बता दें कि इसकी फाइनल असेंबली पाकिस्तान में होती है.

बांग्लादेश को सैन्य आधुनिकीकरण की जरूरत

इस संभावित सौदे के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश वायु सेना के बेड़े पुराने हो चुके हैं. बांग्लादेश वायु सेना फिलहाल मुख्य रूप से चीनी F-7 फाइटर और काफी सीमित संख्या में रूसी MIG-29 पर निर्भर है. बांग्लादेश एक आधुनिक लेकिन किफायती विकल्प को तलाश रहा है.

अमेरिकी और यूरोपीय जेट की तुलना में लागत का फायदा

लागत के मामले में JF-17 को काफी बढ़त मिली है. अमेरिकी F-16 या F-18 जैसे पश्चिमी फाइटर जेट की कीमत काफी ज्यादा होती है. यह कीमत खरीदने के साथ-साथ चलाने और रखरखाव में भी काफी ज्यादा होती है. पाकिस्तान ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव और लॉन्ग टर्म सपोर्ट पैकेज दे रहा है. वैसे तो बांग्लादेश डायरेक्ट चीनी विमान भी खरीद सकता था लेकिन यह एयरक्राफ्ट चीनी एवियोनिक्स, इंजन और हथियारों का इस्तेमाल करता है. इस वजह से बांग्लादेश उन सिस्टम के साथ तालमेल बनाए रख सकता है जिन्हें वह पहले से इस्तेमाल कर रहा है.

भू राजनीतिक बदलाव

एक और सबसे बड़ी वजह राजनीति है. बीते कुछ समय में बांग्लादेश में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बाद से ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में काफी सुधार देखने को मिला है. रक्षा सहयोग को दशकों से ठंडे पड़े संबंधों को फिर से बनाने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस डील में एक क्षेत्रीय राजनीतिक संदेश भी है और वैसे भी संयुक्त राज्य अमेरिका से फाइटर जेट खरीदना महंगा है और इसके साथ राजनीतिक शर्तें भी जुड़ी होती है. अमेरिका अक्सर विदेश नीति, मानवाधिकारों की चिंता और अंतिम इस्तेमाल की निगरानी से जुड़े हुए प्रतिबंध शामिल करता है.

ये भी पढ़ें: अब भी चिनाब और झेलम का पानी इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, जान लीजिए दोनों नदियों का पूरा रूट